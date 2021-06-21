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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/revaktsinatsiya-1737912650.html
Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 21.06.2021
Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса
В период подъема заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, "при спокойной ситуации" — раз в год, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:55
2021-06-21T15:58
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В период подъема заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, "при спокойной ситуации" — раз в год, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Он добавил, что это защитит от инфекции, поэтому постоянно сдавать анализы не понадобится."Не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител. Бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной", — сказал министр в эфире канала "Россия 24".В Кремле ранее заявили, что считают повторную вакцинацию от COVID-19 неизбежной.Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.Сделать прививку во всех регионах бесплатно может любой желающий. Пункты вакцинации работают в медицинских учреждениях, в многофункциональных и торговых центрах.
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Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса
14:55 21.06.2021 (обновлено: 15:58 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мурашко заявил, что Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В период подъема заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, "при спокойной ситуации" — раз в год, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он добавил, что это защитит от инфекции, поэтому постоянно сдавать анализы не понадобится.
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18 июня, 12:41
"Не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител. Бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной", — сказал министр в эфире канала "Россия 24".
В Кремле ранее заявили, что считают повторную вакцинацию от COVID-19 неизбежной.
Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.
Сделать прививку во всех регионах бесплатно может любой желающий. Пункты вакцинации работают в медицинских учреждениях, в многофункциональных и торговых центрах.
 
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