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Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 21.06.2021

Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса

В период подъема заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, "при спокойной ситуации" — раз в год, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:55

2021-06-21T14:55

2021-06-21T15:58

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В период подъема заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, "при спокойной ситуации" — раз в год, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Он добавил, что это защитит от инфекции, поэтому постоянно сдавать анализы не понадобится."Не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител. Бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной", — сказал министр в эфире канала "Россия 24".В Кремле ранее заявили, что считают повторную вакцинацию от COVID-19 неизбежной.Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.Сделать прививку во всех регионах бесплатно может любой желающий. Пункты вакцинации работают в медицинских учреждениях, в многофункциональных и торговых центрах.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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