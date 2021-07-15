https://ria.ru/20210715/mamonov-1739476773.html

Биография Петра Мамонова

Биография Петра Мамонова - РИА Новости, 15.07.2021

Биография Петра Мамонова

Российский рок-музыкант, актер и поэт Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:13

2021-07-15T18:13

2021-07-15T18:19

умер петр мамонов

звуки му

петр мамонов

справки

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Российский рок-музыкант, актер и поэт Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве.Его мать была переводчицей скандинавской литературы, отец – специалистом по доменным печам.Мамонов был в числе первых московских хиппи. В середине 1960-х собрал свою первую музыкальную группу "Экспресс" и выступал на школьных вечеринках. С юных лет писал стихи, устраивал спектакли.В 1979 году он окончил Московский полиграфический техникум.В 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).Работал печатником в типографии "Красный пролетарий", грузчиком, банщиком и лифтером в Доме Литфонда.В начале 1980-х годов Петр Мамонов собрал рок-группу "Звуки Му". Название коллектива, согласно легенде, появилось как сокращение от "звуков московских улиц". В группу вошли Алексей Бортничук (гитара), Александр Липницкий (бас), Павел Хотин (клавишные), Алексей Павлов (барабаны).В 1988 году был записан дебютный магнитоальбом "Простые вещи".С 1988 года начались туры группы по Европе, затем в США. В Лондоне английским продюсером Брайаном Ино был издан альбом Zvuki Mu.С 1991 года Мамонов выступает сольно.В начале 1990-х годов он вновь собрал группу, которая выпустила альбомы "Крым" (1994), "Грубый закат" (1993), "Жизнь амфибий, как она есть" (1996), "Шкура неубитого" (1999, 2002), "Мыши" (2002), "Электро Т" (2002), "Великое молчание вагона метро" (2003), "Сказки братьев Гримм" и др.В 1991-1995 годах Петр Мамонов со своим братом Алексеем Бортничуком работали над проектом "Мамонов и Алексей".В 1992 году Мамонов играл на сцене Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский) в спектакле Олега Бабицкого по пьесе Даниила Гинка "Лысый брюнет". Затем выступал как режиссер и исполнитель в постановках "Полковнику никто не пишет" (1995), "Есть ли жизнь на Марсе?" (1997), "Шоколадный Пушкин" (2001), "Мыши, мальчик Кай и Снежная королева" (2004), "Дед Петр и зайцы" (2012).В 2015 и 2016 годах он представил спектакль "Приключения Незнайки" вместе со своей группой "Совершенно новые Звуки Му" по текстам детского писателя Николая Носова.В 2017 году выпустил музыкальный спектакль "Как я читал святого Исаака Сирина".В кино Петр Мамонов дебютировал в 1988 году в роли Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла".Известность ему принесла роль саксофониста Лехи в фильме "Такси-блюз" Павла Лунгина (1990).В 1990-х годах Мамонов снимался в фильмах "Анна Карамазофф" (1991) Рустама Хамдамова, "Нога" (1991) Никиты Тягунова, "Терра инкогнита" (1994) Янниса Типалдоса, "Время печали еще не пришло" (1995) Сергея Сельянова.Возвращение актера на большой экран состоялось в 2005 году, когда режиссер Сергей Лобан пригласил Петра Мамонова в свою картину "Пыль". Большую популярность Мамонову как киноактеру принесла роль отца Анатолия в драме Павла Лунгина "Остров" (2006), удостоенной многих наград. За лучшую мужскую роль он был награжден российскими премиями "Ника" и "Золотой орел".В 2009 году вышел еще один фильм Павла Лунгина – "Царь", в котором Петр Мамонов создал сложный противоречивый образ царя Ивана Грозного.В 2000-х годах Мамонов снимался в фильмах "Игла-Ремикс" (2010) Рашида Нугманова, "Шапито-шоу: Любовь и дружба" (2011) и "Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество" Сергея Лобана, "Иерей-Сан: Исповедь самурая" (2015) Егора Баранова и Ивана Охлобыстина, короткометражном фильме "Чай" (2016) Анны Кузьминых, сериалах "Пепел" (2010) Вадима Перельмана и "Каждому свое" (2020) Игоря Гринякина.Всего в кино артист сыграл 20 ролей.Он также принимал участие в озвучивании мультфильма "Клара, Дора. Бешеные бабки" (2004).В августе 2019 года Мамонов был госпитализирован с инфарктом, перенес две операции. Но уже в ноябре 2019 года он выступил с концертом в Петербурге.В последние годы артист выступал с творческими встречами в городах России и ближнего зарубежья. 1 июля 2021 года стало известно, что Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19 в реанимацию.Он был подключен к аппарату ИВЛ. 15 июля утром супруга музыканта сообщила, что состояние музыканта Петра Мамонова крайне тяжелое с отрицательной динамикой. Вечером 15 июля на странице музыканта в Facebook была опубликована информация, что Петр Мамонов умер.Петр Мамонов был награжден орденом Дружбы (2021) за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.Он также являлся лауреатом кинематографический премий "Ника" (2006), "Золотой орел" (2006), "Белый слон" (2006), дипломом "За лучшую главную мужскую роль" МКФ славянских и православных народов "Золотой Витязь" (2007). Обладатель приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".Петр Мамонов был женат. Супруга Ольга является его менеджером. У Мамонова три сына – Илья, Даниил и Иван.Его младший сын Иван – оператор, снимал такие фильмы и сериалы, как "Шапито-Шоу" (2011), "Родина" (2015), "Селфи" (2016), "Горячая точка" (2019) и др.С 1995 года Мамонов постоянно живет в своем доме в деревне Ефаново, неподалеку от города Верея, в юго-западной части Московской области, приезжая в Москву на собственные выступления.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер петр мамонов, звуки му, петр мамонов, справки