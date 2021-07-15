https://ria.ru/20210715/mamonov-1741423100.html

Умер музыкант и актер Петр Мамонов

Умер музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 15.07.2021

Умер музыкант и актер Петр Мамонов

В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:30

2021-07-15T17:30

2021-07-15T18:23

умер петр мамонов

культура

петр мамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538939_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_066dcf764c2706ae34d917d3ff44014c.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook.Причиной смерти стали осложнения после коронавируса.Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.Накануне его жена Ольга сообщила, что артиста все еще не удается вывести из искусственной комы. Сегодня она рассказала РИА Новости, что динамика отрицательная, а состояние мужа крайне тяжелое.Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В середине 1960-х собрал свою первую музыкальную группу "Экспресс", вместе с которой выступал на школьных вечеринках. С юных лет он писал стихи и устраивал спектакли.В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).В начале 1980-х годов собрал андеграундную группу "Звуки Му". Коллектив ездил с турами по Европе и США, на его счету более десятка студийных альбомов. С 1991 года Мамонов также выступал сольно.В кино актер дебютировал в 1988 году в роли Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла", а популярность ему принесла роль саксофониста Лехи в картине "Такси-блюз". Одними из самых известных стали его роли в фильмах Павла Лунгина "Царь" и "Остров". Работа в последнем принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел".

https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер петр мамонов, петр мамонов