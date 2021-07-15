https://ria.ru/20210715/mamonov-1741423100.html
Умер музыкант и актер Петр Мамонов
Умер музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 15.07.2021
Умер музыкант и актер Петр Мамонов
В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:30
2021-07-15T17:30
2021-07-15T18:23
умер петр мамонов
культура
петр мамонов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook.Причиной смерти стали осложнения после коронавируса.Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.Накануне его жена Ольга сообщила, что артиста все еще не удается вывести из искусственной комы. Сегодня она рассказала РИА Новости, что динамика отрицательная, а состояние мужа крайне тяжелое.Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В середине 1960-х собрал свою первую музыкальную группу "Экспресс", вместе с которой выступал на школьных вечеринках. С юных лет он писал стихи и устраивал спектакли.В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).В начале 1980-х годов собрал андеграундную группу "Звуки Му". Коллектив ездил с турами по Европе и США, на его счету более десятка студийных альбомов. С 1991 года Мамонов также выступал сольно.В кино актер дебютировал в 1988 году в роли Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла", а популярность ему принесла роль саксофониста Лехи в картине "Такси-блюз". Одними из самых известных стали его роли в фильмах Павла Лунгина "Царь" и "Остров". Работа в последнем принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел".
https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html
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умер петр мамонов, петр мамонов
17:30 15.07.2021 (обновлено: 18:23 15.07.2021)
Умер музыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов
, об этом сообщается на его странице в Facebook.
Причиной смерти стали осложнения после коронавируса.
Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке
и подключен к аппарату ИВЛ.
Накануне его жена Ольга сообщила, что артиста все еще не удается вывести из искусственной комы. Сегодня она рассказала РИА Новости, что динамика отрицательная, а состояние мужа крайне тяжелое.
Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В середине 1960-х собрал свою первую музыкальную группу "Экспресс", вместе с которой выступал на школьных вечеринках. С юных лет он писал стихи и устраивал спектакли.
В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).
В начале 1980-х годов собрал андеграундную группу "Звуки Му". Коллектив ездил с турами по Европе и США, на его счету более десятка студийных альбомов. С 1991 года Мамонов также выступал сольно.
В кино актер дебютировал в 1988 году в роли Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла", а популярность ему принесла роль саксофониста Лехи в картине "Такси-блюз". Одними из самых известных стали его роли в фильмах Павла Лунгина "Царь" и "Остров". Работа в последнем принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел".