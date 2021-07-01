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Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2021
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:05
2021-07-01T17:05
2021-07-01T18:36
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. Она рассказала, что 70-летнего артиста положили в реанимацию в больнице в Коммунарке. Петр Мамонов — известный рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му". За карьеру артист выпустил более десятка студийных альбомов, а также исполнил около двадцати ролей в кино.
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новости культуры, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, звуки му, петр мамонов
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
17:05 01.07.2021 (обновлено: 18:36 01.07.2021)
Актера и музыканта Петра Мамонова положили в реанимацию с коронавирусом