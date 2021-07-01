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Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2021

Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:05

2021-07-01T17:05

2021-07-01T18:36

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. Она рассказала, что 70-летнего артиста положили в реанимацию в больнице в Коммунарке. Петр Мамонов — известный рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му". За карьеру артист выпустил более десятка студийных альбомов, а также исполнил около двадцати ролей в кино.

коммунарка (москва)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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