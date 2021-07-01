Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/mamonov-1739450104.html
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2021
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:05
2021-07-01T18:36
новости культуры
коммунарка (москва)
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
звуки му
петр мамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150767/26/1507672663_0:62:3075:1792_1920x0_80_0_0_d8a7186375b9a6758462abcb41aff527.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. Она рассказала, что 70-летнего артиста положили в реанимацию в больнице в Коммунарке. Петр Мамонов — известный рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му". За карьеру артист выпустил более десятка студийных альбомов, а также исполнил около двадцати ролей в кино.
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150767/26/1507672663_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_9044b754f70ba1fa1755da9273f81296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, звуки му, петр мамонов
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
17:05 01.07.2021 (обновлено: 18:36 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Актера и музыканта Петра Мамонова положили в реанимацию с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.
Она рассказала, что 70-летнего артиста положили в реанимацию в больнице в Коммунарке.

"Состояние оценивается как тяжелое, пятый день он там", — добавила женщина.

Петр Мамонов — известный рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му". За карьеру артист выпустил более десятка студийных альбомов, а также исполнил около двадцати ролей в кино.
 
Распространение коронавирусаНовости культурыКоммунарка (Москва)Здоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Звуки МуПетр Мамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Иркутской области арестовали девочку, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Лента новостейМолния