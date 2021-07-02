https://ria.ru/20210702/mamonov-1739691510.html

Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы

Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы - РИА Новости, 02.07.2021

Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил артиста Петра Мамонова орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T21:18

2021-07-02T21:18

2021-07-02T21:18

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культура

россия

борис эйфман

владимир путин

петр мамонов

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Петра Мамонова орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как ранее сообщала РИА Новости супруга артиста Ольга Мамонова, музыкант находится в реанимации с коронавирусом. Позднее он был подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжелое."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича - артиста, город Москва", - говорится в документе.Кроме того, Путин наградил Бориса Эйфмана - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана" орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Также глава государства наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический молодежный театр" Алексея Бородина.

https://ria.ru/20210206/orden-1596309394.html

https://ria.ru/20201123/smekhov-1585984826.html

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культура, россия, борис эйфман, владимир путин, петр мамонов