https://ria.ru/20210702/mamonov-1739691510.html
Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы
Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы - РИА Новости, 02.07.2021
Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил артиста Петра Мамонова орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T21:18
2021-07-02T21:18
2021-07-02T21:18
культура
культура
россия
борис эйфман
владимир путин
петр мамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538939_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_066dcf764c2706ae34d917d3ff44014c.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Петра Мамонова орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как ранее сообщала РИА Новости супруга артиста Ольга Мамонова, музыкант находится в реанимации с коронавирусом. Позднее он был подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжелое."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича - артиста, город Москва", - говорится в документе.Кроме того, Путин наградил Бориса Эйфмана - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана" орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Также глава государства наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический молодежный театр" Алексея Бородина.
https://ria.ru/20210206/orden-1596309394.html
https://ria.ru/20201123/smekhov-1585984826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538939_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4ac121920245d1bcc8aaefcc7ced492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, борис эйфман, владимир путин, петр мамонов
Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы
Путин наградил музыканта Петра Мамонова орденом Дружбы