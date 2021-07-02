Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210702/mamonov-1739691510.html
Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы
Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы - РИА Новости, 02.07.2021
Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил артиста Петра Мамонова орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T21:18
2021-07-02T21:18
культура
культура
россия
борис эйфман
владимир путин
петр мамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538939_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_066dcf764c2706ae34d917d3ff44014c.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Петра Мамонова орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как ранее сообщала РИА Новости супруга артиста Ольга Мамонова, музыкант находится в реанимации с коронавирусом. Позднее он был подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжелое."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича - артиста, город Москва", - говорится в документе.Кроме того, Путин наградил Бориса Эйфмана - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана" орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Также глава государства наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический молодежный театр" Алексея Бородина.
https://ria.ru/20210206/orden-1596309394.html
https://ria.ru/20201123/smekhov-1585984826.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538939_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4ac121920245d1bcc8aaefcc7ced492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, россия, борис эйфман, владимир путин, петр мамонов
Путин наградил артиста Мамонова орденом Дружбы
21:18 02.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Путин наградил музыканта Петра Мамонова орденом Дружбы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Петра Мамонова орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как ранее сообщала РИА Новости супруга артиста Ольга Мамонова, музыкант находится в реанимации с коронавирусом. Позднее он был подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 15:26
Путин наградил Эрнста орденом "За заслуги перед отечеством" I степени
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича - артиста, город Москва", - говорится в документе.
Кроме того, Путин наградил Бориса Эйфмана - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана" орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Также глава государства наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический молодежный театр" Алексея Бородина.
Вениамин Смехов - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября 2020, 20:08Культура
Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие культуры
 
КультураКультураРоссияБорис ЭйфманВладимир ПутинПетр Мамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14В Японии оползень разрушил десять домов, не менее 20 человек пострадали
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
02:56У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния