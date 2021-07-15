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Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже
Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже - РИА Новости, 15.07.2021
Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже
Состояние музыканта Петра Мамонова крайне тяжелое с отрицательной динамикой, сообщила РИА Новости его жена Ольга Мамонова. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:11
2021-07-15T12:31
звуки му
коронавирус в россии
петр мамонов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Состояние музыканта Петра Мамонова крайне тяжелое с отрицательной динамикой, сообщила РИА Новости его жена Ольга Мамонова.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, вечером 1 июля 70-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ."Динамика отрицательная, состояние крайне тяжелое", - сказала Мамонова.Петр Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
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звуки му, коронавирус в россии, петр мамонов
12:11 15.07.2021 (обновлено: 12:31 15.07.2021)
 
Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже

Жена Петра Мамонова заявила, что состояние артиста крайне тяжелое, а динамика отрицательная

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Состояние музыканта Петра Мамонова крайне тяжелое с отрицательной динамикой, сообщила РИА Новости его жена Ольга Мамонова.
Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, вечером 1 июля 70-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ.
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 01:01
Биография Петра Мамонова
"Динамика отрицательная, состояние крайне тяжелое", - сказала Мамонова.
Петр Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
 
Звуки МуКоронавирус в РоссииПетр Мамонов
 
 
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