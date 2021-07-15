https://ria.ru/20210715/mamonov-1741356314.html

Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже

Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже - РИА Новости, 15.07.2021

Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже

Состояние музыканта Петра Мамонова крайне тяжелое с отрицательной динамикой, сообщила РИА Новости его жена Ольга Мамонова. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:11

2021-07-15T12:11

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звуки му

коронавирус в россии

петр мамонов

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Состояние музыканта Петра Мамонова крайне тяжелое с отрицательной динамикой, сообщила РИА Новости его жена Ольга Мамонова.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, вечером 1 июля 70-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ."Динамика отрицательная, состояние крайне тяжелое", - сказала Мамонова.Петр Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.

https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звуки му, коронавирус в россии, петр мамонов