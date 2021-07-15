https://ria.ru/20210715/mamonov-1741356314.html
Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже
Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже - РИА Новости, 15.07.2021
Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже
Состояние музыканта Петра Мамонова крайне тяжелое с отрицательной динамикой, сообщила РИА Новости его жена Ольга Мамонова. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:11
2021-07-15T12:11
2021-07-15T12:31
звуки му
коронавирус в россии
петр мамонов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Состояние музыканта Петра Мамонова крайне тяжелое с отрицательной динамикой, сообщила РИА Новости его жена Ольга Мамонова.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, вечером 1 июля 70-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ."Динамика отрицательная, состояние крайне тяжелое", - сказала Мамонова.Петр Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html
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звуки му, коронавирус в россии, петр мамонов
12:11 15.07.2021 (обновлено: 12:31 15.07.2021)
Жена Мамонова заявила, что ему становится хуже
Жена Петра Мамонова заявила, что состояние артиста крайне тяжелое, а динамика отрицательная