Петра Мамонова выписывают из больницы после операции на сердце

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Музыканта Петра Мамонова в понедельник выпишут из больницы, после проведенной на сердце операции он чувствует себя замечательно, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.

Ранее жена Мамонова сообщила РИА Новости, что артист был госпитализирован с инфарктом, ему была сделана операция. Предыдущие две недели он провел дома под расписку, в четверг ему провели еще одну плановую операцию на сердце.

"Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Все замечательно", - сказала собеседница агентства.