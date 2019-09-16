Петра Мамонова выписывают из больницы после операции на сердце

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Музыканта Петра Мамонова в понедельник выпишут из больницы, после проведенной на сердце операции он чувствует себя замечательно, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.
Ранее жена Мамонова сообщила РИА Новости, что артист был госпитализирован с инфарктом, ему была сделана операция. Предыдущие две недели он провел дома под расписку, в четверг ему провели еще одну плановую операцию на сердце.
"Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Все замечательно", - сказала собеседница агентства.
Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.