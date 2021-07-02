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Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ - РИА Новости, 02.07.2021
Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Госпитализированного с COVID-19 актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его жена Ольга. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:25
2021-07-02T09:25
2021-07-02T10:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госпитализированного с COVID-19 актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его жена Ольга. Пять дней назад 70-летнего артиста положили в реанимацию в Коммунарке.Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер. Наиболее известен как основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му", на счету которого более десятка студийных альбомов.Также он исполнил около двадцати ролей в кино. Самые известные — отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мамонов, звуки му, общество
Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
09:25 02.07.2021 (обновлено: 10:00 02.07.2021)
Основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ