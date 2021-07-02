https://ria.ru/20210702/mamonov-1739529420.html

Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ - РИА Новости, 02.07.2021

Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Госпитализированного с COVID-19 актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его жена Ольга. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:25

2021-07-02T09:25

2021-07-02T10:00

культура

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коронавирус covid-19

михаил мамонов

звуки му

общество

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госпитализированного с COVID-19 актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его жена Ольга. Пять дней назад 70-летнего артиста положили в реанимацию в Коммунарке.Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер. Наиболее известен как основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му", на счету которого более десятка студийных альбомов.Также он исполнил около двадцати ролей в кино. Самые известные — отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мамонов, звуки му, общество