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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210702/mamonov-1739529420.html
Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ - РИА Новости, 02.07.2021
Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Госпитализированного с COVID-19 актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его жена Ольга. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:25
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культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мамонов
звуки му
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госпитализированного с COVID-19 актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его жена Ольга. Пять дней назад 70-летнего артиста положили в реанимацию в Коммунарке.Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер. Наиболее известен как основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му", на счету которого более десятка студийных альбомов.Также он исполнил около двадцати ролей в кино. Самые известные — отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мамонов, звуки му, общество
Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
09:25 02.07.2021 (обновлено: 10:00 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госпитализированного с COVID-19 актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его жена Ольга.

"Состояние крайне тяжелое", — рассказала она.

Пять дней назад 70-летнего артиста положили в реанимацию в Коммунарке.
Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер. Наиболее известен как основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му", на счету которого более десятка студийных альбомов.
Также он исполнил около двадцати ролей в кино. Самые известные — отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант Петр Мамонов в саду своего загородного дома
Поэт и музыкант Петр Мамонов в саду своего загородного дома - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поэт и музыкант Петр Мамонов в саду своего загородного дома
 
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