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Крупные авиакатастрофы в России в 2011-2021 годах
Крупные авиакатастрофы в России в 2011-2021 годах - РИА Новости, 06.07.2021
Крупные авиакатастрофы в России в 2011-2021 годах
на Камчатке в назначенное время не вышел на связь самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. По предварительным данным... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:35
2021-07-06T10:45
россия
авиакатастрофы
справки
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6 июля 2021 года на Камчатке в назначенное время не вышел на связь самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. По предварительным данным регионального МЧС, на борту самолета находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа. По данным краевых властей, на борту самолета был 21 пассажир, из них двое детей до 12 лет. В числе пассажиров – глава Паланы Ольга Мохирева. В настоящее время идет спасательная операция, к поискам подключились военные. 5 мая 2019 года на борту авиалайнера Sukhoi Superjet 100, который вылетал из аэропорта Шереметьево и совершал рейс Москва – Мурманск произошел крупный пожар. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт. Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели, потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть. Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. 11 февраля 2018 года самолет Ан-148, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, пропал с радаров через две минуты после взлета. На его борту находились 65 пассажиров, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. Все погибли. Обломки самолета было обнаружены в Раменском районе Московской области. 15 ноября 2017 года в Хабаровском крае в 13.30 по местному времени (6.30 мск) при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта села Нелькан Аяно-Майского района пропало с радаров судно L-410, которое следовало по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Нелькан. На его борту находились семь человек, в том числе два члена экипажа. Шесть человек погибли. Выжила девочка в возрасте 3,5 года.25 декабря 2016 года утром самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда". 1 июля 2016 года в Иркутской области самолет Ил-76, который был занят в тушении масштабных природных пожаров, не вышел на связь. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян на склоне одной из сопок. Все десять членов экипажа погибли. 19 марта 2016 года пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту "Внуково" при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека – президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. 17 ноября 2013 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров. 11 сентября 2012 года рейсовый самолет Ан-28, принадлежавший ФГУП "Камчатское авиапредприятие", пропал в районе поселка Палан. На борту самолета, выполнявшего рейс Петропавловск Камчатский – Палана, находились 13 человек. Самолет был обнаружен лежащим на боку в зарослях кедрового стланника в 10 километрах от Паланы. При крушении самолета погибли 10 человек. 2 апреля 2012 года самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал при взлете из аэропорта Тюмени. На борту находились 43 человека – 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 33 человека. 7 сентября 2011 года самолет Як-42 авиакомпании "Як Сервис" разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. На борту самолета находилась хоккейная команда "Локомотив" (Ярославль), которая летела на матч в Минск (Белоруссия). Всего в самолете было 45 человек – 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили двое – хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве. 21 июня 2011 года летевший из Москвы в Петрозаводск (Карелия) самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" в сложных метеоусловиях совершил жесткую посадку на автотрассу в одном километре от аэропорта Петрозаводска. При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека погибли. Восемь пострадавших, были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них, ребенок и девушка, позже скончались в больницах. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, авиакатастрофы, справки

Крупные авиакатастрофы в России в 2011-2021 годах

10:35 06.07.2021 (обновлено: 10:45 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 июля 2021 года на Камчатке в назначенное время не вышел на связь самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. По предварительным данным регионального МЧС, на борту самолета находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа. По данным краевых властей, на борту самолета был 21 пассажир, из них двое детей до 12 лет. В числе пассажиров – глава Паланы Ольга Мохирева. В настоящее время идет спасательная операция, к поискам подключились военные.
5 мая 2019 года на борту авиалайнера Sukhoi Superjet 100, который вылетал из аэропорта Шереметьево и совершал рейс Москва – Мурманск произошел крупный пожар. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт. Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели, потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть. Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
11 февраля 2018 года самолет Ан-148, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, пропал с радаров через две минуты после взлета.
На его борту находились 65 пассажиров, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. Все погибли.
Обломки самолета было обнаружены в Раменском районе Московской области.
15 ноября 2017 года в Хабаровском крае в 13.30 по местному времени (6.30 мск) при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта села Нелькан Аяно-Майского района пропало с радаров судно L-410, которое следовало по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Нелькан.
На его борту находились семь человек, в том числе два члена экипажа. Шесть человек погибли. Выжила девочка в возрасте 3,5 года.
25 декабря 2016 года утром самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи.
На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".
1 июля 2016 года в Иркутской области самолет Ил-76, который был занят в тушении масштабных природных пожаров, не вышел на связь. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян на склоне одной из сопок. Все десять членов экипажа погибли.
19 марта 2016 года пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту "Внуково" при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека – президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.
17 ноября 2013 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров.
11 сентября 2012 года рейсовый самолет Ан-28, принадлежавший ФГУП "Камчатское авиапредприятие", пропал в районе поселка Палан. На борту самолета, выполнявшего рейс Петропавловск Камчатский – Палана, находились 13 человек. Самолет был обнаружен лежащим на боку в зарослях кедрового стланника в 10 километрах от Паланы. При крушении самолета погибли 10 человек.
2 апреля 2012 года самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал при взлете из аэропорта Тюмени. На борту находились 43 человека – 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 33 человека.
7 сентября 2011 года самолет Як-42 авиакомпании "Як Сервис" разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области.
На борту самолета находилась хоккейная команда "Локомотив" (Ярославль), которая летела на матч в Минск (Белоруссия). Всего в самолете было 45 человек – 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили двое – хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве.
21 июня 2011 года летевший из Москвы в Петрозаводск (Карелия) самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" в сложных метеоусловиях совершил жесткую посадку на автотрассу в одном километре от аэропорта Петрозаводска.
При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека погибли. Восемь пострадавших, были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них, ребенок и девушка, позже скончались в больницах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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