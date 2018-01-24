ХАБАРОВСК, 24 янв – РИА Новости. Трехлетняя Жасмина Леонтьева, которая выжила при крушении самолета в поселке Нелькан Хабаровского края в ноябре прошлого года, переведена в реабилитационный центр "Амурский" для восстановительного лечения, сообщил РИА Новости в среду министр здравоохранения края Александр Витько.

Крушение самолета L-410 "Хабаровских авиалиний" произошло 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Она получила легкое сотрясение мозга и перелом ноги. Ее прооперировали в детской краевой больнице в Хабаровске.

"На днях девочке сняли с ног металлоконструкции, которые оставались после операции. Она сразу же встала на ножки и начала ходить. Сегодня ее перевели в детский реабилитационный центр "Амурский" в Хабаровске, где проведут индивидуальный курс реабилитации для полного восстановления здоровья", — сказал Витько.

Он отметил, что после реабилитации планируется также предоставить ей путевку на Черное море, в Евпаторию, чтобы закрепить полученные результаты. Путевку предоставят за сет бюджета края.

Министр высоко оценил работу детских врачей, которые оперировали ребенка. "Работали профессионалы, операция прошла благополучно, осложнений не было, что позволило девочке сразу встать на ноги после снятия металлоконструкций. Сейчас дело за реабилитацией, чтобы она могла дальше правильно развиваться и благополучно идти по жизни", — сказал собеседник агентства.