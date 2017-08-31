Срок следствия по делу о гибели главы Total во Внуково продлили до ноября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Срок следствия по второму уголовному делу о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, продлен до ноября, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Ольга Динзе.

Она напомнила, что Солнцевский суд Москвы весной выделил дело в отношении диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева в отдельное производство и вернул его в прокуратуру. Суд счел, что следственные действия с участием этих обвиняемых не могут считаться допустимыми доказательствами, поскольку они проводились с участием адвокатов, которых вывели из процесса.

Мосгорсуд позднее признал это решение законным.

"Затем прокуратура вернула дело в Следственный комитет, который возобновил предварительное следствие, дело повторно расследуется, срок следствия установлен до ноября", — сказала адвокат.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. В результате произошло столкновение.

Дело Мартыненко и Леденева, которые признали свою вину, суд рассмотрел отдельно и амнистировал подсудимых, однако потерпевшие подали жалобу на этот приговор, дата ее рассмотрения пока не назначена.