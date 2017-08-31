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Происшествия

Срок следствия по делу о гибели главы Total во Внуково продлили до ноября

13:2531.08.2017
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© РИА НовостиСудебное заседание. Архивное фотоСудебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Срок следствия по второму уголовному делу о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, продлен до ноября, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Ольга Динзе.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, задержанный по делу о крушении частного самолета в аэропорту Внуково, у здания Следственного Комитета Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Амнистия снегоуборщика, врезавшегося в самолет главы Total, вступила в силу

Она напомнила, что Солнцевский суд Москвы весной выделил дело в отношении диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева в отдельное производство и вернул его в прокуратуру. Суд счел, что следственные действия с участием этих обвиняемых не могут считаться допустимыми доказательствами, поскольку они проводились с участием адвокатов, которых вывели из процесса.

Мосгорсуд позднее признал это решение законным.

"Затем прокуратура вернула дело в Следственный комитет, который возобновил предварительное следствие, дело повторно расследуется, срок следствия установлен до ноября", — сказала адвокат.

Рассмотрение дела обвиняемых Владимира Мартыненко и Владимира Леденева в гибели главы компании Total К. де Маржери
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт: суд не мог принять другого решения по делу о гибели главы Total

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. В результате произошло столкновение.

Дело Мартыненко и Леденева, которые признали свою вину, суд рассмотрел отдельно и амнистировал подсудимых, однако потерпевшие подали жалобу на этот приговор, дата ее рассмотрения пока не назначена.

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Происшествия
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