Хабаровские власти подтвердили гибель шести человек при крушении самолета

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Шесть человек из семи, находившихся на борту разбившегося самолета в Хабаровском крае, погибли, выжил ребенок, сообщили РИА Новости в администрации села Нелькан.
"Пассажиров было четверо взрослых и девочка лет четырех, и два пилота. Выжила одна девочка, она в тяжелом состоянии, ее будут вывозить (в центр). Остальные люди погибли. Они все были жителями поселка. Администрация окажет помощь семьям погибших",- сказал собеседник.
По его словам, самолет упал в лес, разбит полностью.
Эту информацию подтвердили и в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
"В ходе происшествия шесть человек погибли, одного из пассажиров, ребенка, удалось спасти из-под обломков", — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ОМВД России по Аяно-Майскому району.