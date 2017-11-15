Хабаровские власти подтвердили гибель шести человек при крушении самолета

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Шесть человек из семи, находившихся на борту разбившегося самолета в Хабаровском крае, погибли, выжил ребенок, сообщили РИА Новости в администрации села Нелькан.

По данным МЧС, в 13.30 по хабаровскому времени (6.30 мск) среды в МЧС от службы Росаэронавигации поступила информация о том, что при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта села Нелькан Аяно-Майского района пропало с радаров судно Л-410, которое следовало по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. На его борту находилось семь человек, в том числе два члена экипажа.

"Пассажиров было четверо взрослых и девочка лет четырех, и два пилота. Выжила одна девочка, она в тяжелом состоянии, ее будут вывозить (в центр). Остальные люди погибли. Они все были жителями поселка. Администрация окажет помощь семьям погибших",- сказал собеседник.

По его словам, самолет упал в лес, разбит полностью.

Эту информацию подтвердили и в УМВД РФ по Хабаровскому краю.

"В ходе происшествия шесть человек погибли, одного из пассажиров, ребенка, удалось спасти из-под обломков", — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ОМВД России по Аяно-Майскому району.