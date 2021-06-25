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Крупные случаи обрушения жилых домов в мире в 2016-2021 годах

Крупные случаи обрушения жилых домов в мире в 2016-2021 годах - РИА Новости, 25.06.2021

Крупные случаи обрушения жилых домов в мире в 2016-2021 годах

в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида),частично обрушилось многоэтажное здание. По данным властей США, было разрушено около половины из... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:41

2021-06-25T12:41

2021-06-25T12:41

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202124 июня в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида),частично обрушилось многоэтажное здание. По данным властей США, было разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. На место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Погибли три человека, не менее девяти пострадали. По данным полиции, местонахождение по меньшей мере 99 человек остается неизвестным. 25 июня в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 27 марта в Каире (Египет) обрушилось девятиэтажное здание. Погибли 18 человек, около 24 человек были госпитализированы. 20203 декабря в египетском городе Александрия произошло обрушение дома. В результате ЧП погибли шесть человек. 21 сентября в штате Махараштра на западе Индии обрушился трехэтажный дом. Погибли десять человек. 20192 декабря в историческом центре сирийского города Алеппо обрушился пятиэтажный жилой дом. Жертвами стали девять человек, еще один человек был ранен. 1 сентября в городе Бамако (Мали) обрушилось трехэтажный дом. В результате ЧП погибли 12 человек, 26 жильцов удалось спасти. По информации местного портала Mali24.info, строящийся верхний этаж дома рухнул на остальную часть здания, где уже к тому моменту проживали люди.14 июля на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра) произошло обрушение четырехэтажного жилого здания. Погибли 14 человек. 16 апреля стало известно, что в фавеле (трущобе) бразильского Рио-де-Жанейро обрушились два незаконно построенных здания. Погибли 15 человек, пострадали восемь человек.20185 ноября в Марселе (Франция) обрушились два аварийных дома, имеющих общую стену. Согласно данным портала France Info, речь идет о двух зданиях – 63 и 65 по улице Обань (rue d'Aubagne). Одно из них находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. Здание под номером 65 было частным кондоминиумом. В результате обрушения погибли восемь человек. 201731 августа в индийском городе Мумбаи обрушилось пятиэтажное жилое здание. В результате погибли более 30 человек. Здание было построено 117 лет назад и еще в 2011 году было признано местными властями аварийным. Инцидент произошел через два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии. 25 июля в индийском Мумбаи, в районе Гхаткопар на северо-востоке города, обрушился жилой дом. В четырехэтажном здании, помимо жилых апартаментов, находилась частная лечебница, но поскольку в ней проводился ремонт, на момент обрушения в здании было немного пациентов. В результате происшествия погибли 17 человек. 7 июля на юге Италии частично обрушился четырехэтажный жилой дом. Обрушение произошло в 6.20 по местному времени (7.20 мск) в пригороде Неаполя Торре-Аннунциата. Жертвами обрушения стали восемь человек, в том числе двое детей.17 апреля в провинции Шэньси на северо-западе Китая обрушилось семиэтажное жилое здание. Причиной обрушения стал оползень, вызванный продолжительными дождями. В разрушенном доме проживали 39 человек. Жертвами обрушения стали шесть человек, в том числе двое детей.2 февраля в провинции Чжэцзян на востоке КНР частично обрушились четыре секции пятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел примерно в 08:05 по местному времени (03:05 мск) в уезде Вэньчэн городского округа Вэньчжо. Площадь обрушения составила около 200 квадратных метров. Всего в момент ЧП в помещении находились девять человек. Жертвами обрушения жилого дома стали в общей сложности семь человек, двое пострадавших были госпитализированы.20162 декабря стало известно, что в колумбийском городе Кали в результате проливного дождя обрушился жилой дом. Сильный ливень вызвал проседание почвы, в результате один дом накренился, упал на соседний, и они оба разрушились. Жертвами обрушения стали шесть человек, в том числе полугодовалый младенец. Погибшие были членами одной семьи. Еще трех человек спасателям удалось спасти из-под обломков. 10 октября в провинции Чжэцзян на востоке Китая обрушились четыре жилых дома. Инцидент произошел около 04.00 по местному времени (9 октября 23.00 мск) в районе Лучэн города Вэньчжоу. В результате обрушения погибли 22 человека. Обрушившиеся дома были шестиэтажными и построенными в свое время незаконно. Еще шесть близлежащих домов снесли, чтобы не допустить новых жертв.2 августа в провинции Сохаг на юге Египта обрушился аварийный нежилой дом. Старое здание, в котором уже давно никто не проживал, по данным спасателей, рухнуло вследствие земляных работ, которые проводились по соседству. Рядом со зданием в момент его обрушения играли четверо детей. Они погибли. Всего жертвами обрушения стали семь человек.29 апреля в одном из районов столицы Кении городе Найроби обрушилось шестиэтажное здание. Первый этаж дома, находящегося у реки, был затоплен из-за проливных дождей и наводнений, в результате чего произошло обрушение. Жертвами обрушения стали 52 человека. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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обрушение, франция, италия, сша, кения, справки, в мире