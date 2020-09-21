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Число погибших при обрушении дома в Индии выросло до десяти
Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате Махараштра на западе Индии, сообщает служба реагирования на бедствия. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:29
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махараштра
нью-дели
индия
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате <a href="http://ria.ru/location_Maharashtra/" target="_blank" data-auto="true">Махараштра</a> на западе <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, сообщает служба реагирования на бедствия.Ранее сообщалось о гибели при обрушении восьми человек."Около 20 человек были спасены местными жителями, под завалами остаются 20-25 человек", - сказал представитель спасательных служб телеканалу NDTV.По предварительным данным, дом обрушился примерно в 3.40 по местному времени (1.10 мск).Специалисты ведут поисково-спасательную операцию, им помогает специально обученная собака.
https://ria.ru/20200912/gibel-1577137174.html
махараштра
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махараштра, нью-дели, индия, в мире

Число погибших при обрушении дома в Индии выросло до десяти

07:29 21.09.2020 (обновлено: 07:30 21.09.2020)
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Flickr / Premshree Pillai
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сен - РИА Новости. Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате Махараштра на западе Индии, сообщает служба реагирования на бедствия.
Ранее сообщалось о гибели при обрушении восьми человек.
"Около 20 человек были спасены местными жителями, под завалами остаются 20-25 человек", - сказал представитель спасательных служб телеканалу NDTV.
По предварительным данным, дом обрушился примерно в 3.40 по местному времени (1.10 мск).
Специалисты ведут поисково-спасательную операцию, им помогает специально обученная собака.
Тела двух подростков извлекли из-под завалов нежилого дома - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 15:26
Два подростка погибли при обрушении дома в Удмуртии
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МахараштраНью-ДелиИндияВ мире
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