https://ria.ru/20200921/obrushenie-1577528190.html
Число погибших при обрушении дома в Индии выросло до десяти
Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате Махараштра на западе Индии, сообщает служба реагирования на бедствия. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:29
2020-09-21T07:29
2020-09-21T07:30
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате <a href="http://ria.ru/location_Maharashtra/" target="_blank" data-auto="true">Махараштра</a> на западе <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, сообщает служба реагирования на бедствия.Ранее сообщалось о гибели при обрушении восьми человек."Около 20 человек были спасены местными жителями, под завалами остаются 20-25 человек", - сказал представитель спасательных служб телеканалу NDTV.По предварительным данным, дом обрушился примерно в 3.40 по местному времени (1.10 мск).Специалисты ведут поисково-спасательную операцию, им помогает специально обученная собака.
https://ria.ru/20200912/gibel-1577137174.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махараштра, нью-дели, индия, в мире