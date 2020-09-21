https://ria.ru/20200921/obrushenie-1577528190.html

Число погибших при обрушении дома в Индии выросло до десяти

Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате Махараштра на западе Индии, сообщает служба реагирования на бедствия. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T07:29

2020-09-21T07:29

2020-09-21T07:30

махараштра

нью-дели

индия

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате <a href="http://ria.ru/location_Maharashtra/" target="_blank" data-auto="true">Махараштра</a> на западе <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, сообщает служба реагирования на бедствия.Ранее сообщалось о гибели при обрушении восьми человек."Около 20 человек были спасены местными жителями, под завалами остаются 20-25 человек", - сказал представитель спасательных служб телеканалу NDTV.По предварительным данным, дом обрушился примерно в 3.40 по местному времени (1.10 мск).Специалисты ведут поисково-спасательную операцию, им помогает специально обученная собака.

https://ria.ru/20200912/gibel-1577137174.html

махараштра

нью-дели

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махараштра, нью-дели, индия, в мире