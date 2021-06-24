https://ria.ru/20210624/pogibshie-1738511024.html

При обрушении дома в Майами погибли три человека

При обрушении дома в Майами погибли три человека - РИА Новости, 24.06.2021

При обрушении дома в Майами погибли три человека

Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до трех, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местного чиновника. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:25

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до трех, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местного чиновника.Ранее сообщалось об одном погибшем. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 человек.

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Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП 2021-06-24T22:25 true PT0M44S

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