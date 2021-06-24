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При обрушении дома в Майами погибли три человека
При обрушении дома в Майами погибли три человека - РИА Новости, 24.06.2021
При обрушении дома в Майами погибли три человека
Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до трех, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местного чиновника. РИА Новости, 24.06.2021
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до трех, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местного чиновника.Ранее сообщалось об одном погибшем. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 человек.
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видео, флорида, майами, сша, в мире
При обрушении дома в Майами погибли три человека
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до трех, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местного чиновника.
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При обрушении дома в Майами погибли три человека
22:25 24.06.2021 (обновлено: 22:46 24.06.2021)
 
© Фото : Miami Beach Police DepartmentЧастичное обрушение здания в городе Серфсайд под Майами (Флорида), США
Частичное обрушение здания в городе Серфсайд под Майами (Флорида), США - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Miami Beach Police Department

СМИ сообщили о трех погибших при обрушении дома в Майами

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до трех, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местного чиновника.
Ранее сообщалось об одном погибшем. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.
Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 человек.
 
ФлоридаМайамиСШАВ мире
 
 
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