https://ria.ru/20210624/pogibshie-1738511024.html
При обрушении дома в Майами погибли три человека
При обрушении дома в Майами погибли три человека - РИА Новости, 24.06.2021
При обрушении дома в Майами погибли три человека
Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до трех, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местного чиновника. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T22:25
2021-06-24T22:25
2021-06-24T22:46
флорида
майами
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738379670_0:758:1536:1622_1920x0_80_0_0_c330580d0bebb27acec47365f1257a04.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до трех, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местного чиновника.Ранее сообщалось об одном погибшем. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 человек.
флорида
майами
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738379670_0:726:1536:1878_1920x0_80_0_0_0e6348457aee91d5a8bd828150c949d3.jpg
Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП
Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП
2021-06-24T22:25
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, флорида, майами, сша, в мире
При обрушении дома в Майами погибли три человека
22:25 24.06.2021 (обновлено: 22:46 24.06.2021)
СМИ сообщили о трех погибших при обрушении дома в Майами