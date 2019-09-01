В Мали двенадцать человек погибли при обрушении здания

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. При обрушении здания в столице Мали городе Бамако погибли 12 человек, 26 жильцов удалось спасти, сообщает малийское министерство безопасности и гражданской защиты в Twitter.

Ведомство отметило, что трехэтажное здание обрушилось утром, около 4.00 по местному времени (примерно 7.00 мск). Спасательные работы продолжались весь день.

"По состоянию на 18.30 (21.30 мск) при обрушении здания в (районе – ред.) Банкони Салембугу (Бамако) было вызволено 38 человек, среди них 12 погибших", - заявили в министерстве.

При этом из-под обломков дома днем удалось извлечь четырехлетнюю девочку и женщину. На место происшествия также прибыли министры нескольких малийских ведомств, чтобы оказать поддержку семьям и поддержать спасателей.