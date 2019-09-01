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РИА Новости

В Мали двенадцать человек погибли при обрушении здания

23:22 01.09.2019
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© AP Photo / Malikahere.comСотрудники сил безопасности Мали в городе Бамако
Сотрудники сил безопасности Мали в городе Бамако
© AP Photo / Malikahere.com
Сотрудники сил безопасности Мали в городе Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. При обрушении здания в столице Мали городе Бамако погибли 12 человек, 26 жильцов удалось спасти, сообщает малийское министерство безопасности и гражданской защиты в Twitter.
Ведомство отметило, что трехэтажное здание обрушилось утром, около 4.00 по местному времени (примерно 7.00 мск). Спасательные работы продолжались весь день.
"По состоянию на 18.30 (21.30 мск) при обрушении здания в (районе – ред.) Банкони Салембугу (Бамако) было вызволено 38 человек, среди них 12 погибших", - заявили в министерстве.
При этом из-под обломков дома днем удалось извлечь четырехлетнюю девочку и женщину. На место происшествия также прибыли министры нескольких малийских ведомств, чтобы оказать поддержку семьям и поддержать спасателей.
Местный портал Mali24.info уточняет, что строящийся верхний этаж дома рухнул на остальную часть здания, где уже к тому моменту проживали люди. Как отметили СМИ, здание обрушилось как "карточный домик".
Сотрудники сил безопасности Мали
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