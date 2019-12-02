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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек

18:21 02.12.2019
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© AP Photo / DHA-Depo PhotosЭвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
© AP Photo / DHA-Depo Photos
ДАМАСК, 2 дек – РИА Новости. Жертвами обрушения дома в сирийском городе Алеппо стали девять человек, один ранен, передает в понедельник радиостанция Sham FM.
"Девять человек погибли в результате обрушения жилого дома в районе Маади в Алеппо, ранена девочка", - передает радио.
По данным радиостанции, пятиэтажный жилой дом обрушился в историческом центре Алеппо.
Руководитель пожарной службы Алеппо Хайсам Кешто сообщил радиостанции, что спасателям удалось извлечь из-под завалов пятерых человек, угрозы их жизни нет.
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