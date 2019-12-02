В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек

ДАМАСК, 2 дек – РИА Новости. Жертвами обрушения дома в сирийском городе Алеппо стали девять человек, один ранен, передает в понедельник радиостанция Sham FM.
"Девять человек погибли в результате обрушения жилого дома в районе Маади в Алеппо, ранена девочка", - передает радио.
По данным радиостанции, пятиэтажный жилой дом обрушился в историческом центре Алеппо.
Руководитель пожарной службы Алеппо Хайсам Кешто сообщил радиостанции, что спасателям удалось извлечь из-под завалов пятерых человек, угрозы их жизни нет.
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