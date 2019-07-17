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РИА Новости

Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек

Вчера, 10:38
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© REUTERS / StringerСпасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
© REUTERS / Stringer
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении четырехэтажного жилого здания на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 14 человек, сообщает в среду телеканал NDTV.
Ранее СМИ сообщали о 12 погибших.
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
16 июля, 11:18
В Мумбае более 40 человек оказались под завалами рухнувшего жилого дома
Инцидент произошел во вторник примерно в полдень по местному времени в районе Донгри. Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор. Она осложняется обильными осадками и тем, что к узкому переулку, где располагался дом, не может подобраться тяжелая техника.
Причиной произошедшего, по предварительным данным, стали обрушившиеся на регион муссонные ливни. Между тем, опрошенные журналистами очевидцы ранее указывали на солидный возраст дома - по их словам, зданию было "от 90 до 100 лет".
К настоящему времени из-под завалов удалось извлечь девять человек, включая нескольких детей. Между тем, спасатели опасаются, что со временем число жертв может значительно возрасти.
В понедельник в северном индийском штате Химачал-Прадеш произошел схожий инцидент: пятиэтажное здание, в котором располагалась закусочная, обрушилось, похоронив под собой 14 человек. Большая часть погибших - военнослужащие армии Индии, которые на момент случившегося обедали внутри.
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