Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек

Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении четырехэтажного жилого здания на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 14 человек, сообщает в среду телеканал Число погибших при обрушении четырехэтажного жилого здания на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 14 человек, сообщает в среду телеканал NDTV

Ранее СМИ сообщали о 12 погибших.

Инцидент произошел во вторник примерно в полдень по местному времени в районе Донгри. Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор. Она осложняется обильными осадками и тем, что к узкому переулку, где располагался дом, не может подобраться тяжелая техника.

Причиной произошедшего, по предварительным данным, стали обрушившиеся на регион муссонные ливни. Между тем, опрошенные журналистами очевидцы ранее указывали на солидный возраст дома - по их словам, зданию было "от 90 до 100 лет".

К настоящему времени из-под завалов удалось извлечь девять человек, включая нескольких детей. Между тем, спасатели опасаются, что со временем число жертв может значительно возрасти.