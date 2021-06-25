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Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома

Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома - РИА Новости, 25.06.2021

Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида, где проходит спасательная операция в связи с обрушением многоэтажного дома. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:03

2021-06-25T08:03

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джо байден

флорида

сша

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида, где проходит спасательная операция в связи с обрушением многоэтажного дома."Указ президента наделяет полномочиями министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий бедствия с целью облегчения страданий местного населения в этих условиях", - говорится в заявлении Белого дома.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 человек. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что местонахождение по меньшей мере 99 человек остается неизвестным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, флорида, сша, в мире