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Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома - РИА Новости, 25.06.2021
Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида, где проходит спасательная операция в связи с обрушением многоэтажного дома. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:03
2021-06-25T08:03
2021-06-25T08:06
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида, где проходит спасательная операция в связи с обрушением многоэтажного дома."Указ президента наделяет полномочиями министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий бедствия с целью облегчения страданий местного населения в этих условиях", - говорится в заявлении Белого дома.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 человек. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что местонахождение по меньшей мере 99 человек остается неизвестным.
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джо байден, флорида, сша, в мире
Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:03 25.06.2021 (обновлено: 08:06 25.06.2021)
Байден объявил режим ЧС во Флориде в связи с обрушением многоэтажного дома
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида, где проходит спасательная операция в связи с обрушением многоэтажного дома.
"Указ президента наделяет полномочиями министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий бедствия с целью облегчения страданий местного населения в этих условиях", - говорится в заявлении Белого дома.
Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 человек. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что местонахождение по меньшей мере 99 человек остается неизвестным.