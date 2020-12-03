https://ria.ru/20201203/egipet-1587450649.html

В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек

В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения дома в египетском городе Александрия, сообщает газета El-Watan. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:55

2020-12-03T08:55

2020-12-03T08:55

александрия

египет

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения дома в египетском городе Александрия, сообщает газета El-Watan.Согласно изданию, в среду вечером произошло обрушение одного из домов в центре города, жертвами стали трое мужчин и две женщины, на месте работают спасатели.Сообщается, что обрушившийся четырехэтажный дом был старым, с 2000 года были вынесены три решения, обязывающие провести ремонт, но он так и не был проведен.По словам губернатора Александрии, под обломками находятся еще две семьи, состоящие из девяти человек.

https://ria.ru/20201101/kitay-1582531516.html

александрия

египет

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александрия, египет, в мире