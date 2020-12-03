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В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения дома в египетском городе Александрия, сообщает газета El-Watan. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:55
2020-12-03T08:55
александрия
египет
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения дома в египетском городе Александрия, сообщает газета El-Watan.Согласно изданию, в среду вечером произошло обрушение одного из домов в центре города, жертвами стали трое мужчин и две женщины, на месте работают спасатели.Сообщается, что обрушившийся четырехэтажный дом был старым, с 2000 года были вынесены три решения, обязывающие провести ремонт, но он так и не был проведен.По словам губернатора Александрии, под обломками находятся еще две семьи, состоящие из девяти человек.
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александрия, египет, в мире

В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек

08:55 03.12.2020
 
© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Muhamed Sabry
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения дома в египетском городе Александрия, сообщает газета El-Watan.
Согласно изданию, в среду вечером произошло обрушение одного из домов в центре города, жертвами стали трое мужчин и две женщины, на месте работают спасатели.
Сообщается, что обрушившийся четырехэтажный дом был старым, с 2000 года были вынесены три решения, обязывающие провести ремонт, но он так и не был проведен.
По словам губернатора Александрии, под обломками находятся еще две семьи, состоящие из девяти человек.
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