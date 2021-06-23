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Громкие случаи нарушения морской и воздушной госграницы СССР и России

Громкие случаи нарушения морской и воздушной госграницы СССР и России - РИА Новости, 23.06.2021

Громкие случаи нарушения морской и воздушной госграницы СССР и России

8 апреля 1950 года над Балтийским морем в районе Лиепаи советским истребителем Ла-11 был сбит самолет-бомбардировщик PB4Y-2 "Прайвэтир" (Privateer). Все 10... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:34

2021-06-23T15:34

2021-06-23T15:34

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8 апреля 1950 года над Балтийским морем в районе Лиепаи советским истребителем Ла-11 был сбит самолет-бомбардировщик PB4Y-2 "Прайвэтир" (Privateer). Все 10 членов экипажа погибли.В мае 1950 года воздушную границу в районе Чукотки нарушили два самолета F-51 "Мустанг" (Mustang) ВМС США. Произошло боевое столкновение с двумя советскими истребителями Ла-11. В ходе воздушного боя один F-51 был сбит, один советский самолет получил повреждения.1 мая 1960 года американский самолет-разведчик "Локхид" У-2 (Lockheed U-2), пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе города Свердловска (ныне Екатеринбург). Самолет-разведчик был сбит зенитно-ракетным комплексом С-75. Пилот Фрэнсис Пауэрс выжил и приговорен к десяти годам лишения свободы. В феврале 1962 года в Берлине Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.1 июля 1960 года воздушную границу между Норвегией и СССР грубо нарушил самолет ERB-47H "Стратоджет" (Stratojet) из 55-го стратегического разведывательного крыла ВВС США. Взлетевшую с британского аэродрома машину над Баренцевым морем перехватил и уничтожил истребитель МиГ-19. Из шести человек экипажа выжили двое, оба летчика попали в плен и были освобождены в январе 1961 года. Кроме того, советская сторона через месяц после инцидента возвратила в США найденные останки одного из четырех погибших членов экипажа ERB-47H.1 июля 1968 года самолет "МакДоннел Дуглас" (McDonnell Douglas) DC-8 американской авиакомпании Seaboard World Airlines пересек границу СССР в районе острова Итуруп Курильской гряды. На борту самолета находилось более 200 американских солдат. Для перехвата были отправлены истребители ПВО. После проведения расследования и установления обстоятельств и сам самолет, и солдаты, и экипаж были выданы американскому правительству.28 ноября 1973 года самолет-разведчик ВВС Ирана RF-4C "Фантом II" (Phantom II) из Турции вторгся в воздушное пространство СССР через Армению и Грузию. В районе Грузии на перехват вылетел наш истребитель МиГ-21СМ. Иранский самолет был сбит посредством тарана. Советский пилот погиб. Экипаж F-4 катапультировался, был арестован советской стороной и вскоре после этого освобожден. 1 сентября 1983 года в небе над Сахалином советским истребителем-перехватчиком был сбит "Боинг-747" (Boeing 747) южнокорейской компании Korean Air, следовавший рейсом по маршруту Нью-Йорк – Сеул. На борту лайнера находились 269 человек, в том числе 246 пассажиров. При крушении все пассажиры и члены экипажа погибли. Уничтожение "Боинга" стало поводом для мирового скандала. США обвинили СССР в преднамеренном уничтожении авиалайнера.13 марта 1986 года ракетный крейсер "Йорктаун" (Yorktown) и эсминец "Кэрон" (Caron) ВМС США нарушили морскую границу вблизи Южного берега Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Корабли шли с работающими радиоэлектронными станциями и, очевидно, вели комплексную разведку. 28 мая 1987 года, гражданин ФРГ Матиас Руст на спортивном самолете "Сессна" (Cessna) нарушил государственную границу СССР и, преодолев 1220 километров за 5 часов 50 минут, совершил посадку в Москве. Самолет приземлился на Большом Москворецком мосту и накатом доехал до Собора Василия Блаженного. Летчик вышел из самолета и тут же стал раздавать автографы. Вскоре его арестовали. Руст был осужден на четыре года лишения свободы, 3 августа 1988 года он был помилован президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР. 12 февраля 1988 года крейсер "Йорктаун" (Yorktown) и эсминец "Кэрон" (Caron) ВМС США прошли через Босфор, взяв курс в направлении советского берега. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля – "Беззаветный" и СКР-6. Не обращая внимания на неоднократные предупреждения пограничных и сторожевых кораблей о приближении к территориальным водам СССР, американские корабли не сворачивали с курса. В 10:45 корабли ВМС США оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевых корабля пошли на сближение и совершили навал на американские корабли. Американская эскадра немедленно изменила курс, направившись обратно к Босфору.25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. 7 сентября 2019 года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября 2019 года РФ передала украинской стороне нарушившие границу корабли. 24 ноября 2020 года Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого – "историческая бухта", согласно международным законам". 23 июня 2021 года министерство обороны РФ сообщило, что Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Черном море. В 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по курсу движения эсминца. В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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