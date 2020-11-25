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США отвергли заявление об "изгнании" их эсминца из залива Петра Великого
США отвергли заявление об "изгнании" их эсминца из залива Петра Великого
Седьмой флот ВМС США утверждает, что эсминец "Джон Маккейн", который вторгся на российскую территорию, не "изгоняли" оттуда. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T02:40
2020-11-25T09:17
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Седьмой флот ВМС США утверждает, что эсминец "Джон Маккейн", который вторгся на российскую территорию, не "изгоняли" оттуда.Ранее Минобороны России сообщило, что американский корабль зашел на два километра в российские территориальные воды в заливе Петра Великого, после чего, получив предостережение, сразу покинул их. Ранее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина расценила действия США как попытку эскалации российско-американских отношений, аналогичное мнение высказал и бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров. А экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире радиостанции НСН назвал операцию американских военных хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.
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россия, сша, в мире

США отвергли заявление об "изгнании" их эсминца из залива Петра Великого

02:40 25.11.2020 (обновлено: 09:17 25.11.2020)
 
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Aron MonАмериканский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Aron Mon
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Седьмой флот ВМС США утверждает, что эсминец "Джон Маккейн", который вторгся на российскую территорию, не "изгоняли" оттуда.
Ранее Минобороны России сообщило, что американский корабль зашел на два километра в российские территориальные воды в заливе Петра Великого, после чего, получив предостережение, сразу покинул их.
"Корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с какой-либо национальной территории", — говорится в заявлении Седьмого флота ВМС США.
Ранее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина расценила действия США как попытку эскалации российско-американских отношений, аналогичное мнение высказал и бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров. А экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире радиостанции НСН назвал операцию американских военных хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.
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