Бальбек прокомментировал решении киевского суда по Керченскому инциденту
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал решение суда в Киеве по замдиректору Погранслужбы ФСБ РФ из-за керченского инцидента, отметив, что украинским следователям "остается устраивать бумажные баталии".
Ранее Шевченковский районный суд Киева "разрешил задержать" заместителя директора Пограничной службы ФСБ РФ, руководителя департамента береговой охраны Геннадия Медведева, которого ранее заочно уведомили о подозрении, по делу о "захвате" украинских кораблей с экипажем в Керченском проливе в 2018 году.
"Украина - это страна "наоборот": все с ног на голову. Те, кто помогал нацистам, - герои; те, кто не согласился с госпереворотом, - кровные враги. Те, кто без разрешения зашёл в российские территориальные воды, - чуть ли не кавалеры высшей награды страны; а те, кто их задерживал, выполняя свой долг, оказывается, преступники", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Надо возбудить дело, приготовить место в камере, раскричаться на весь мир о своём честном правосудии, а на деле-то - дырка от бублика. Никто Украине наших военнослужащих не выдаст, сами они в страну победившего нацизма не поедут. Все, что остаётся украинским следователям, - это устраивать бумажные баталии и корчить из себя знатоков юриспруденции", - добавил он.
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Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.