Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th FleetАмериканский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Заход корабля ВМС США в территориальные воды России в районе Залива Петра Великого – провокация и грубое нарушение международного морского права, заявил РИА Новости во вторник бывший командующий Тихоокеанским флотом (2001-2007 годы) адмирал Виктор Федоров.
Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.
"Действия американского корабля носили явно провокационные действия, это было грубое нарушение международного морского права. Согласно нему территориальные воды РФ определяются линией от западного до восточного мыса на расстоянии 12 миль от берега", - объяснил Федоров.
Между тем, по его словам, американцы не признают данную линию как границу тервод России, отсюда и возникают подобные инциденты.
В этой связи он напомнил инцидент с крейсером ВМС США "Йорктаун" в 1988 году в Черном море, когда американский корабль также нарушил терводы СССР.
"Тогда сторожевой корабль "Беззаветный" Черноморского флота был вынужден совершить "навал", то есть своей массой надавить на американский корабль и вынудить его покинуть терводы", - сказал адмирал.
Вплоть до середины XX века залив Петра Великого имел меньшую площадь, его точками линии границы были мыс Гамова и остров Аскольд. После того, как в 1957 году граница была изменена, восточной точкой стал мыс Поворотный, а западной – устье реки Туманная (Туманган). Соответствующее уведомление было направлено в ООН.
О введении системы подсчета, согласно которой залив Петра Великого является частью отечественных территориальных вод, власти СССР объявили в 1984 году. Однако США до сих пор не признают этого факта.
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