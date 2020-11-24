https://ria.ru/20201124/esminets-1586126356.html

Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией

Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией

Заход корабля ВМС США в территориальные воды России в районе Залива Петра Великого – провокация и грубое нарушение международного морского права, заявил РИА... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:10

2020-11-24T17:10

2020-11-24T17:10

россия

залив петра великого

виктор федоров

черное море

военно-морские силы сша

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Заход корабля ВМС США в территориальные воды России в районе Залива Петра Великого – провокация и грубое нарушение международного морского права, заявил РИА Новости во вторник бывший командующий Тихоокеанским флотом (2001-2007 годы) адмирал Виктор Федоров.Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.Между тем, по его словам, американцы не признают данную линию как границу тервод России, отсюда и возникают подобные инциденты.В этой связи он напомнил инцидент с крейсером ВМС США "Йорктаун" в 1988 году в Черном море, когда американский корабль также нарушил терводы СССР."Тогда сторожевой корабль "Беззаветный" Черноморского флота был вынужден совершить "навал", то есть своей массой надавить на американский корабль и вынудить его покинуть терводы", - сказал адмирал.Вплоть до середины XX века залив Петра Великого имел меньшую площадь, его точками линии границы были мыс Гамова и остров Аскольд. После того, как в 1957 году граница была изменена, восточной точкой стал мыс Поворотный, а западной – устье реки Туманная (Туманган). Соответствующее уведомление было направлено в ООН.О введении системы подсчета, согласно которой залив Петра Великого является частью отечественных территориальных вод, власти СССР объявили в 1984 году. Однако США до сих пор не признают этого факта.

https://ria.ru/20201124/granitsa-1586098247.html

https://ria.ru/20200827/esminets-1576404993.html

россия

залив петра великого

черное море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, залив петра великого, виктор федоров, черное море, военно-морские силы сша, оон, сша, в мире