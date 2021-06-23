https://ria.ru/20210623/korabl-1738233635.html

Флот и авиация выдворили эсминец НАТО, нарушивший границу в Черном море

Флот и авиация выдворили эсминец НАТО, нарушивший границу в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021

Флот и авиация выдворили эсминец НАТО, нарушивший границу в Черном море

Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:47

2021-06-23T13:47

2021-06-23T15:20

россия

вмс великобритании

су-24м

черное море

валерий герасимов

нато

великобритания

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, сообщили в Министерстве обороны.Как отметили в военном ведомстве, в 11:52 корабль на три километра вошел в территориальное море. Его предупредили о применении оружия, если он продолжит двигаться этим курсом, но экипаж не отреагировал.В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по пути движения эсминца.В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации.В военное ведомство после инцидента вызвали атташе при посольстве Великобритании.Британский "Дефендер" и нидерландский "Эвертон" вошли в Черное море 14 июня. За день до этого в акватории также появился американский эсминец. Как заявил на Московской конференции по международный безопасности начальник Генштаба Валерий Герасимов, корабли НАТО регулярно организуют провокации в Черном и Балтийском морях. Он подчеркнул, что это может стать причиной возникновения инцидентов и не способствует снижению напряженности в военной области. Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210611/general-1736683855.html

https://ria.ru/20210611/ucheniya-1736608238.html

https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html

россия

черное море

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вмс великобритании, су-24м, черное море, валерий герасимов, нато, великобритания, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)