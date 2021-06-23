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Флот и авиация выдворили эсминец НАТО, нарушивший границу в Черном море
Флот и авиация выдворили эсминец НАТО, нарушивший границу в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021
Флот и авиация выдворили эсминец НАТО, нарушивший границу в Черном море
Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:47
2021-06-23T15:20
россия
вмс великобритании
су-24м
черное море
валерий герасимов
нато
великобритания
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, сообщили в Министерстве обороны.Как отметили в военном ведомстве, в 11:52 корабль на три километра вошел в территориальное море. Его предупредили о применении оружия, если он продолжит двигаться этим курсом, но экипаж не отреагировал.В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по пути движения эсминца.В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации.В военное ведомство после инцидента вызвали атташе при посольстве Великобритании.Британский "Дефендер" и нидерландский "Эвертон" вошли в Черное море 14 июня. За день до этого в акватории также появился американский эсминец. Как заявил на Московской конференции по международный безопасности начальник Генштаба Валерий Герасимов, корабли НАТО регулярно организуют провокации в Черном и Балтийском морях. Он подчеркнул, что это может стать причиной возникновения инцидентов и не способствует снижению напряженности в военной области. Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210611/general-1736683855.html
https://ria.ru/20210611/ucheniya-1736608238.html
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россия, вмс великобритании, су-24м, черное море, валерий герасимов, нато, великобритания, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Флот и авиация выдворили эсминец НАТО, нарушивший границу в Черном море
13:47 23.06.2021 (обновлено: 15:20 23.06.2021)
 
© Фото : Crown copyright Британский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Crown copyright

Флот и авиация выдворили британский эсминец, нарушивший российскую границу в Черном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, сообщили в Министерстве обороны.
Как отметили в военном ведомстве, в 11:52 корабль на три километра вошел в территориальное море. Его предупредили о применении оружия, если он продолжит двигаться этим курсом, но экипаж не отреагировал.
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В военное ведомство после инцидента вызвали атташе при посольстве Великобритании.
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Британский "Дефендер" и нидерландский "Эвертон" вошли в Черное море 14 июня. За день до этого в акватории также появился американский эсминец.
Как заявил на Московской конференции по международный безопасности начальник Генштаба Валерий Герасимов, корабли НАТО регулярно организуют провокации в Черном и Балтийском морях. Он подчеркнул, что это может стать причиной возникновения инцидентов и не способствует снижению напряженности в военной области.
Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
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