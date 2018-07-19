Последний довод моряков: когда боевые корабли идут на таран

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Многие тактические приемы морских сражений прошлых столетий давно канули в Лету: абордажи, линейное построение кораблей, предельно близкая дистанция огневого контакта… Однако один из них — морской таран — широко применялся в войнах XX века. А его модификация — навал — вполне способна решить боевую задачу и сейчас. О том, в каких случаях командир может отдать приказ атаковать противника корпусом корабля, — в материале РИА Новости.
Силовая тактика
Ведущие морские державы оборудовали таранами боевые корабли вплоть до 1870-1890-х годов, до эпохи броненосного флота. Конструктивно это устройство представляло собой выдающийся вперед "бивень" — шпирон, отходящий от фортштевня, и предназначалось для поражения подводной части вражеского корабля и его потопления. Когда в морях господствовали гребные, а позже и парусные корабли с недальнобойной артиллерией, грамотно исполненный таран мог за считаные минуты пустить ко дну даже флагман, предопределив тем самым исход целого сражения.
Сведения об успешных таранах в начале ХХ века отсутствуют. Но известен случай 18 марта 1915-го, когда британский линкор "Дредноут" во время морского перехода самовольно покинул строй кильватера и "прихлопнул" немецкую подлодку U-29. Субмарины в надводном положении особенно уязвимы для тарана, поскольку не располагают достаточным запасом прочности, чтобы выдержать удар такой колоссальной силы. Точно так же трансатлантический лайнер "Олимпик" в Ла-Манше раздавил немецкую субмарину U-109, буквально разломив ее пополам.
От вражеского тарана пострадал Джон Фицджеральд Кеннеди, командовавший в апреле 1943-го торпедным катером PT-109. Лодка во главе с будущим 35-м президентом США вела ночное патрулирование вблизи Соломоновых островов. Внезапно из темноты вылетел японский эсминец и разрезал PT-109 пополам. Выжившие члены команды добирались до берега вплавь, причем Кеннеди тащил на себе раненого.
Не гнушались таранов и советские моряки. Так, ночью 28 августа 1941-го два советских бронекатера в Выборгском заливе, как две акулы на косяк рыбы, набросились на флотилию небольших судов противника и уничтожили таранными ударами три катера, два самоходных десантных судна, понтон с тяжелым вооружением и четыре баркаса, перевозившие пехоту и боеприпасы. Применяли "последний аргумент" и подводники. Двенадцатого декабря 1944 года в Балтийском море лодка "Лембит" в подводном положении протаранила немецкую U-479. Та затонула, а советская субмарина с незначительными повреждениями вернулась в порт.
Навал тарану рознь
Даже в годы Второй мировой тараны были редкими. Дальность корабельной артиллерии позволяла противникам вести сражение вне зоны прямой видимости, современные торпеды отвечали за ближний бой, палубная авиация практически исключала внезапность атаки вражеской эскадры. А в XXI веке — с его дальнобойными противокорабельными ракетами, мощными радарами и спутниками — таран представить просто немыслимо.
В феврале этого года исполнилось тридцать лет героическому навалу советского сторожевика на американский крейсер в Черном море. Навал — это, если можно так выразиться, облегченная версия тарана. Корабль пытается не проткнуть судно противника, а ударить его бортом, сблизившись параллельным курсом. Цель навала не потопить корабль, но вынудить его остановиться или изменить направление движения. Иными словами, это последнее "китайское предупреждение". И если его не поймут, заговорят орудия.
Маленькие, но дерзкие
Следующий повод ее применить представился через два года: "Йорктаун" и "Кэрон" прошли через Босфор в начале февраля 1988-го. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля — "Беззаветный" (водоизмещение 3200 тонн) и СКР-6 (водоизмещение 1140 тонн). По "весовой категории" советские корабли четырехкратно уступали американским и были несравнимо легче вооружены. Но размер в море далеко не всегда имеет решающее значение.
"Йорктаун" на голубом глазу ответил, что ничего не нарушает и действует согласно международным правилам. Американцев предупредили еще несколько раз, однако корабли курс не изменили. В 10:45 они оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевика по команде дали полный ход и пошли на сближение. В 11:02 "Беззаветный" навалился на левый борт "Йорктауна", срезав ему леера ограждения и смяв установку противокорабельных ракет "Гарпун".
Одновременно СКР-6 "бортанул" эсминец "Кэрон" в кормовой части, повредив противнику шлюпку и шлюпбалку. Оба советских корабля отделались минимальными повреждениями, отошли на небольшую дистанцию и продолжили сопровождение в полной готовности повторить маневр. Но этого не понадобилось. Американская эскадра немедленно изменила курс, направившись обратно к Босфору. Видимо, с навалом они столкнулись впервые и до конца не верили, что два небольших сторожевика решатся бросить вызов их тяжелым посудинам.
"Командир корабля в море — второй после бога, как говорят моряки, — объясняет Константин Стрельбицкий. — И только он может принять окончательное решение идти на прямое столкновение. Команды "Беззаветного" и СКР-6 навал провели идеально, изрядно напугав американцев. Если бы они не отвернули, мог бы начаться серьезный бой. Несомненно, навал — гораздо более безопасный маневр, чем таран, но требует не меньшей выучки и мужества. Вы посмотрите на фотографии столкновения, сделанные с борта "Йорктауна"! Часть офицеров "Беззаветного" оставалась на палубе. Они стояли на надстройке, держась за леера, и всем своим видом выражали решимость идти до конца. Думаю, это тоже заставило американцев побыстрее убраться восвояси".