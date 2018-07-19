Последний довод моряков: когда боевые корабли идут на таран

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Многие тактические приемы морских сражений прошлых столетий давно канули в Лету: абордажи, линейное построение кораблей, предельно близкая дистанция огневого контакта… Однако один из них — морской таран — широко применялся в войнах XX века. А его модификация — навал — вполне способна решить боевую задачу и сейчас. О том, в каких случаях командир может отдать приказ атаковать противника корпусом корабля, — в материале РИА Новости.

Силовая тактика

Ведущие морские державы оборудовали таранами боевые корабли вплоть до 1870-1890-х годов, до эпохи броненосного флота. Конструктивно это устройство представляло собой выдающийся вперед "бивень" — шпирон, отходящий от фортштевня, и предназначалось для поражения подводной части вражеского корабля и его потопления. Когда в морях господствовали гребные, а позже и парусные корабли с недальнобойной артиллерией, грамотно исполненный таран мог за считаные минуты пустить ко дну даже флагман, предопределив тем самым исход целого сражения.

Сведения об успешных таранах в начале ХХ века отсутствуют. Но известен случай 18 марта 1915-го, когда британский линкор "Дредноут" во время морского перехода самовольно покинул строй кильватера и "прихлопнул" немецкую подлодку U-29. Субмарины в надводном положении особенно уязвимы для тарана, поскольку не располагают достаточным запасом прочности, чтобы выдержать удар такой колоссальной силы. Точно так же трансатлантический лайнер "Олимпик" в Ла-Манше раздавил немецкую субмарину U-109, буквально разломив ее пополам.

Первая попытка тарана во Вторую мировую войну — отчаянный рывок командира английского крейсера "Эксетер", вступившего в неравный бой с немецким линкором "Адмирал граф Шпее" у берегов Латинской Америки 13 декабря 1939-го. Значительно более тяжелый "немец" рассеял огнем сопровождение британского флагмана и несколькими меткими залпами разнес всю артиллерию главного калибра "Эксетера". Но и в этой безнадежной ситуации капитан крейсера Фредерик Белл отказался сдаваться и дал полный ход прямо в борт немецкому линкору. "Адмирал граф Шпее" вышел из боя, скрывшись за дымовой завесой.

От вражеского тарана пострадал Джон Фицджеральд Кеннеди, командовавший в апреле 1943-го торпедным катером PT-109. Лодка во главе с будущим 35-м президентом США вела ночное патрулирование вблизи Соломоновых островов. Внезапно из темноты вылетел японский эсминец и разрезал PT-109 пополам. Выжившие члены команды добирались до берега вплавь, причем Кеннеди тащил на себе раненого.

Не гнушались таранов и советские моряки. Так, ночью 28 августа 1941-го два советских бронекатера в Выборгском заливе, как две акулы на косяк рыбы, набросились на флотилию небольших судов противника и уничтожили таранными ударами три катера, два самоходных десантных судна, понтон с тяжелым вооружением и четыре баркаса, перевозившие пехоту и боеприпасы. Применяли "последний аргумент" и подводники. Двенадцатого декабря 1944 года в Балтийском море лодка "Лембит" в подводном положении протаранила немецкую U-479. Та затонула, а советская субмарина с незначительными повреждениями вернулась в порт.

Навал тарану рознь

Даже в годы Второй мировой тараны были редкими. Дальность корабельной артиллерии позволяла противникам вести сражение вне зоны прямой видимости, современные торпеды отвечали за ближний бой, палубная авиация практически исключала внезапность атаки вражеской эскадры. А в XXI веке — с его дальнобойными противокорабельными ракетами, мощными радарами и спутниками — таран представить просто немыслимо.

"Увеличение дистанции боя не единственная причина невозможности морских таранов, — рассказал РИА Новости председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. — После окончания холодной войны резко сократился численный состав кораблей всех без исключения мировых флотов. Бывшая "владычица морей" Великобритания объявила недавно, что у нее осталось всего-то 27 вымпелов. По меркам середины прошлого века, это крохи. Все морские державы берегут свои корабли, они очень дороги и сложны в производстве. Пускать на таран современный эсминец — это все равно что сажать пилота-камикадзе в кабину истребителя пятого поколения. Впрочем, отмирание тарана вовсе не значит, что корабли больше не сталкиваются в море — в прямом смысле этого слова".

В феврале этого года исполнилось тридцать лет героическому навалу советского сторожевика на американский крейсер в Черном море. Навал — это, если можно так выразиться, облегченная версия тарана. Корабль пытается не проткнуть судно противника, а ударить его бортом, сблизившись параллельным курсом. Цель навала не потопить корабль, но вынудить его остановиться или изменить направление движения. Иными словами, это последнее "китайское предупреждение". И если его не поймут, заговорят орудия.

Маленькие, но дерзкие

Тринадцатого марта 1986 года два вымпела ВМС США — ракетный крейсер "Йорктаун" (водоизмещение 9800 тонн) и эсминец "Кэрон" (водоизмещение восемь тысяч тонн) — нарушили морскую границу вблизи Южного берега Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Корабли шли с работающими радиоэлектронными станциями и, очевидно, вели комплексную разведку. Вскоре они изменили курс, отправившись восвояси, но "осадочек остался". Вряд ли американцы успели выяснить что-то важное, однако такие действия советские моряки восприняли как однозначную провокацию и попытку "взять на слабо". Военное и политическое руководство страны порекомендовало использовать в таких случаях тактику навала.

Следующий повод ее применить представился через два года: "Йорктаун" и "Кэрон" прошли через Босфор в начале февраля 1988-го. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля — "Беззаветный" (водоизмещение 3200 тонн) и СКР-6 (водоизмещение 1140 тонн). По "весовой категории" советские корабли четырехкратно уступали американским и были несравнимо легче вооружены. Но размер в море далеко не всегда имеет решающее значение.

© Фото : Public domain Сторожевой корабль Черноморского флота "Беззаветный" таранит американский ракетный крейсер "Йорктаун" . 12 февраля 1988 года © Фото : Public domain Сторожевой корабль Черноморского флота "Беззаветный" таранит американский ракетный крейсер "Йорктаун" . 12 февраля 1988 года

Американцы, не меняя курса, шли прямо к Форосу — в советские территориальные воды. Двенадцатого февраля в 09:45 с "Беззаветного" открытым текстом передали на "Йорктаун": "Ваш курс ведет к пересечению территориальных вод СССР. Предлагаю лечь на курс 110". Ответа не последовало. Начальник штаба Черноморского флота приказал командиру "Беззаветного" передать на американский крейсер следующее предупреждение по радио: "По существующим советским законам, право мирного прохода иностранными военными кораблями в этом районе запрещено. Во избежание инцидента настоятельно рекомендую изменить Ваш курс с целью предотвращения нарушения территориальных вод СССР".

"Йорктаун" на голубом глазу ответил, что ничего не нарушает и действует согласно международным правилам. Американцев предупредили еще несколько раз, однако корабли курс не изменили. В 10:45 они оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевика по команде дали полный ход и пошли на сближение. В 11:02 "Беззаветный" навалился на левый борт "Йорктауна", срезав ему леера ограждения и смяв установку противокорабельных ракет "Гарпун".

Одновременно СКР-6 "бортанул" эсминец "Кэрон" в кормовой части, повредив противнику шлюпку и шлюпбалку. Оба советских корабля отделались минимальными повреждениями, отошли на небольшую дистанцию и продолжили сопровождение в полной готовности повторить маневр. Но этого не понадобилось. Американская эскадра немедленно изменила курс, направившись обратно к Босфору. Видимо, с навалом они столкнулись впервые и до конца не верили, что два небольших сторожевика решатся бросить вызов их тяжелым посудинам.

© Фото : Public domain Сторожевой корабль Черноморского флота СКР-6 навалился на левый борт в кормовой части эсминца "Кэрон", 12 февраля 1988 года © Фото : Public domain Сторожевой корабль Черноморского флота СКР-6 навалился на левый борт в кормовой части эсминца "Кэрон", 12 февраля 1988 года

"Командир корабля в море — второй после бога, как говорят моряки, — объясняет Константин Стрельбицкий. — И только он может принять окончательное решение идти на прямое столкновение. Команды "Беззаветного" и СКР-6 навал провели идеально, изрядно напугав американцев. Если бы они не отвернули, мог бы начаться серьезный бой. Несомненно, навал — гораздо более безопасный маневр, чем таран, но требует не меньшей выучки и мужества. Вы посмотрите на фотографии столкновения, сделанные с борта "Йорктауна"! Часть офицеров "Беззаветного" оставалась на палубе. Они стояли на надстройке, держась за леера, и всем своим видом выражали решимость идти до конца. Думаю, это тоже заставило американцев побыстрее убраться восвояси".