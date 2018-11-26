Украина привела армию и СБУ в полную боеготовность

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Кроме того, в полную боевую готовность привели Службу безопасности Украины.
"Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб России и дестабилизации ситуации внутри страны", — заявили в ведомстве.
Провокация украинских ВМС
Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).