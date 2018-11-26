Украина привела армию и СБУ в полную боеготовность

Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. Архивное фото

Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Соответствующее распоряжение принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.

Кроме того, в полную боевую готовность привели Службу безопасности Украины.

"Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб России и дестабилизации ситуации внутри страны", — заявили в ведомстве.

Провокация украинских ВМС

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>