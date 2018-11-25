ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Громкие случаи нарушения морской и воздушной границы СССР и России

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (35)
(обновлено: 18:05 25.11.2018)
06853
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкСпортивный самолет Сессна, на котором западногерманский пилот Матиас Руст пересек границу СССР 28 мая 1987 году и приземлился на Красной площади. Архивное фотоСпортивный самолет Сессна, на котором западногерманский пилот Матиас Руст пересек границу СССР 28 мая 1987 году и приземлился на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк

8 апреля 1950 года над Балтийским морем в районе Лиепаи советским истребителем Ла-11 был сбит самолет-бомбардировщик PB4Y-2 Privateer ВМС США. Все 10 членов экипажа погибли.

В мае 1950 года воздушную границу поблизости от аэродрома Уэлькаль на Чукотке нарушили два самолета F-51 Mustang ВМС США. Произошло боевое столкновение с двумя советскими истребителями Ла-11. В ходе воздушного боя один F-51 был сбит, один советский самолет получил повреждения.

1 мая 1960 года американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе города Свердловска (ныне Екатеринбург). Самолет-разведчик был сбит зенитно-ракетным комплексом С-75. Пилот Фрэнсис Пауэрс выжил и приговорен к десяти годам лишения свободы. В феврале 1962 года в Берлине Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

1 июля 1960 года воздушную границу между Норвегией и СССР грубо нарушил самолет ERB-47H Stratojet из 55-го стратегического разведывательного крыла ВВС США. Взлетевшую с британского аэродрома машину над Баренцевым морем перехватил и уничтожил истребитель МиГ-19. Из шести человек экипажа выжили двое, оба летчика попали в плен и были освобождены в январе 1961 года. Кроме того, советская сторона через месяц после инцидента возвратила в США найденные останки одного из четырех погибших членов экипажа ERB-47H.

1 июля 1968 года самолет McDonnell Douglas DC-8 американской авиакомпании Seaboard World Airlines пересек границу СССР в районе Курильских островов. На борту самолета находилось более 200 американских солдат. Для перехвата были отправлены истребители ПВО. После проведения расследования и установления обстоятельств и сам самолет, и солдаты, и экипаж были выданы американскому правительству.

28 ноября 1973 года самолет-разведчик ВВС Ирана RF-4C Phantom II из Турции вторгся в воздушное пространство СССР через Армению и Грузию. В районе Грузии на перехват вылетел наш истребитель МиГ-21СМ. Иранский самолет был сбит посредством тарана. Советский пилот погиб. Экипаж F-4 катапультировался, был арестован советской стороной и вскоре после этого освобожден.

1 сентября 1983 года в небе над Сахалином советским истребителем-перехватчиком был сбит Boeing 747 южнокорейской компании Korean Air, следовавший рейсом по маршруту Нью-Йорк — Сеул. На борту лайнера находились 269 человек, в том числе 246 пассажиров. При крушении все пассажиры и члены экипажа погибли. Уничтожение Boeing стало поводом для мирового скандала. США обвинили СССР в преднамеренном уничтожении авиалайнера.

13 марта 1986 года ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США нарушили морскую границу вблизи Южного берега Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Корабли шли с работающими радиоэлектронными станциями и, очевидно, вели комплексную разведку.

28 мая 1987 года гражданин ФРГ Матиас Руст на спортивном самолете Cessna нарушил государственную границу СССР и, преодолев 1220 километров за 5 часов 50 минут, совершил посадку в Москве. Самолет приземлился на Большом Москворецком мосту и накатом доехал до Собора Василия Блаженного. Летчик вышел из самолета и тут же стал раздавать автографы. Вскоре его арестовали. Руст был осужден на четыре года лишения свободы, 3 августа 1988 года он был помилован президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР.

12 февраля 1988 года крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США прошли через Босфор, взяв курс в направлении советского берега. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля — "Беззаветный" и СКР-6. Не обращая внимания на неоднократные предупреждения пограничных и сторожевых кораблей о приближении к территориальным водам СССР, американские корабли не сворачивали с курса. В 10:45 корабли ВМС США оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевых корабля пошли на сближение и совершили навал на американские корабли. Американская эскадра немедленно изменила курс, направившись обратно к Босфору.

25 ноября 2018 года пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена