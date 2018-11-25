Громкие случаи нарушения морской и воздушной границы СССР и России

8 апреля 1950 года над Балтийским морем в районе Лиепаи советским истребителем Ла-11 был сбит самолет-бомбардировщик PB4Y-2 Privateer ВМС США. Все 10 членов экипажа погибли.

В мае 1950 года воздушную границу поблизости от аэродрома Уэлькаль на Чукотке нарушили два самолета F-51 Mustang ВМС США. Произошло боевое столкновение с двумя советскими истребителями Ла-11. В ходе воздушного боя один F-51 был сбит, один советский самолет получил повреждения.

1 мая 1960 года американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе города Свердловска (ныне Екатеринбург). Самолет-разведчик был сбит зенитно-ракетным комплексом С-75. Пилот Фрэнсис Пауэрс выжил и приговорен к десяти годам лишения свободы. В феврале 1962 года в Берлине Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

1 июля 1960 года воздушную границу между Норвегией и СССР грубо нарушил самолет ERB-47H Stratojet из 55-го стратегического разведывательного крыла ВВС США. Взлетевшую с британского аэродрома машину над Баренцевым морем перехватил и уничтожил истребитель МиГ-19. Из шести человек экипажа выжили двое, оба летчика попали в плен и были освобождены в январе 1961 года. Кроме того, советская сторона через месяц после инцидента возвратила в США найденные останки одного из четырех погибших членов экипажа ERB-47H.

1 июля 1968 года самолет McDonnell Douglas DC-8 американской авиакомпании Seaboard World Airlines пересек границу СССР в районе Курильских островов. На борту самолета находилось более 200 американских солдат. Для перехвата были отправлены истребители ПВО. После проведения расследования и установления обстоятельств и сам самолет, и солдаты, и экипаж были выданы американскому правительству.

28 ноября 1973 года самолет-разведчик ВВС Ирана RF-4C Phantom II из Турции вторгся в воздушное пространство СССР через Армению и Грузию. В районе Грузии на перехват вылетел наш истребитель МиГ-21СМ. Иранский самолет был сбит посредством тарана. Советский пилот погиб. Экипаж F-4 катапультировался, был арестован советской стороной и вскоре после этого освобожден.

1 сентября 1983 года в небе над Сахалином советским истребителем-перехватчиком был сбит Boeing 747 южнокорейской компании Korean Air, следовавший рейсом по маршруту Нью-Йорк — Сеул. На борту лайнера находились 269 человек, в том числе 246 пассажиров. При крушении все пассажиры и члены экипажа погибли. Уничтожение Boeing стало поводом для мирового скандала. США обвинили СССР в преднамеренном уничтожении авиалайнера.

13 марта 1986 года ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США нарушили морскую границу вблизи Южного берега Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Корабли шли с работающими радиоэлектронными станциями и, очевидно, вели комплексную разведку.

28 мая 1987 года гражданин ФРГ Матиас Руст на спортивном самолете Cessna нарушил государственную границу СССР и, преодолев 1220 километров за 5 часов 50 минут, совершил посадку в Москве. Самолет приземлился на Большом Москворецком мосту и накатом доехал до Собора Василия Блаженного. Летчик вышел из самолета и тут же стал раздавать автографы. Вскоре его арестовали. Руст был осужден на четыре года лишения свободы, 3 августа 1988 года он был помилован президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР.

12 февраля 1988 года крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США прошли через Босфор, взяв курс в направлении советского берега. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля — "Беззаветный" и СКР-6. Не обращая внимания на неоднократные предупреждения пограничных и сторожевых кораблей о приближении к территориальным водам СССР, американские корабли не сворачивали с курса. В 10:45 корабли ВМС США оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевых корабля пошли на сближение и совершили навал на американские корабли. Американская эскадра немедленно изменила курс, направившись обратно к Босфору.

25 ноября 2018 года пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

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