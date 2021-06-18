https://ria.ru/20210618/buzova-1737521333.html

"Звезды в Африке": у Бузовой появилось новое шоу

"Звезды в Африке": у Бузовой появилось новое шоу - РИА Новости, 18.06.2021

"Звезды в Африке": у Бузовой появилось новое шоу

У Ольги Бузовой появилось новое телевизионное шоу, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:58

2021-06-18T10:58

2021-06-18T10:58

давид манукян (dava)

мхат имени м. горького

константин станиславский

александр семчев (актер)

дмитрий губерниев

алексей ягудин

марина зудина

станислав садальский

сергей безруков

запрет на показ "дома-2" в дневное время

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У Ольги Бузовой появилось новое телевизионное шоу, сообщает "СтарХит".Съемки проекта начнутся уже летом. Передачу будут показывать на канале ТНТ. "Рабочее название шоу — "Звезды в Африке", нетрудно догадаться, что вместе с Бузовой в экстремальное путешествие отправятся известные лица российского шоу-бизнеса. Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к "Последнему герою", конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не будет", — "СтарХит" цитирует инсайдера. Ольга Бузова пришла на "Дом-2" как участница в 2004 году, с 2008 года она была одной из его ведущих. Проект шел на ТНТ, в декабре 2020 года канал закрыл шоу. Однако вскоре стало известно, что его перевыпустит телеканал "Ю". Обновленная версия передачи вышла в эфир 19 апреля, но среди его ведущих Бузовой уже не было. В мае было объявлено, что вместо Ольги "Дом-2" будет вести ее бывший парень Давид Манукян. Фанаты реалити настороженно отнеслись к его назначению, но за него заступились новые коллеги. Сейчас вокруг Бузовой разгорается несколько скандалов. Теледива играет певицу кабаре Беллу Шанталь в постановке МХАТа имени Горького. И это не понравилось многим звездам российского шоу-бизнеса. Сергей Безруков уверен, что постановка с теледивой в одной из ролей могла бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского. Об игре Бузовой высказался и Станислав Садальский.Нейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Тем не менее он не стал скрывать, что беспокоится по поводу будущего актеров из-за гонорара Ольги. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.Поддержала ведущую Марина Зудина. 14 июня в прямом эфире "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, на который она не смогла ответить. После этого ведущий поинтересовался: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" Ольга назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Ведущую поддержал фигурист Алексей Ягудин.

https://ria.ru/20210617/dava-1737432846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), мхат имени м. горького, константин станиславский, александр семчев (актер), дмитрий губерниев, алексей ягудин, марина зудина, станислав садальский, сергей безруков, запрет на показ "дома-2" в дневное время, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), ольга бузова