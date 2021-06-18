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Шоубиз
https://ria.ru/20210618/buzova-1737521333.html
"Звезды в Африке": у Бузовой появилось новое шоу
"Звезды в Африке": у Бузовой появилось новое шоу - РИА Новости, 18.06.2021
"Звезды в Африке": у Бузовой появилось новое шоу
У Ольги Бузовой появилось новое телевизионное шоу, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:58
2021-06-18T10:58
давид манукян (dava)
мхат имени м. горького
константин станиславский
александр семчев (актер)
дмитрий губерниев
алексей ягудин
марина зудина
станислав садальский
сергей безруков
запрет на показ "дома-2" в дневное время
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У Ольги Бузовой появилось новое телевизионное шоу, сообщает "СтарХит".Съемки проекта начнутся уже летом. Передачу будут показывать на канале ТНТ. "Рабочее название шоу — "Звезды в Африке", нетрудно догадаться, что вместе с Бузовой в экстремальное путешествие отправятся известные лица российского шоу-бизнеса. Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к "Последнему герою", конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не будет", — "СтарХит" цитирует инсайдера. Ольга Бузова пришла на "Дом-2" как участница в 2004 году, с 2008 года она была одной из его ведущих. Проект шел на ТНТ, в декабре 2020 года канал закрыл шоу. Однако вскоре стало известно, что его перевыпустит телеканал "Ю". Обновленная версия передачи вышла в эфир 19 апреля, но среди его ведущих Бузовой уже не было. В мае было объявлено, что вместо Ольги "Дом-2" будет вести ее бывший парень Давид Манукян. Фанаты реалити настороженно отнеслись к его назначению, но за него заступились новые коллеги. Сейчас вокруг Бузовой разгорается несколько скандалов. Теледива играет певицу кабаре Беллу Шанталь в постановке МХАТа имени Горького. И это не понравилось многим звездам российского шоу-бизнеса. Сергей Безруков уверен, что постановка с теледивой в одной из ролей могла бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского. Об игре Бузовой высказался и Станислав Садальский.Нейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Тем не менее он не стал скрывать, что беспокоится по поводу будущего актеров из-за гонорара Ольги. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.Поддержала ведущую Марина Зудина. 14 июня в прямом эфире "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, на который она не смогла ответить. После этого ведущий поинтересовался: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" Ольга назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Ведущую поддержал фигурист Алексей Ягудин.
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давид манукян (dava), мхат имени м. горького, константин станиславский, александр семчев (актер), дмитрий губерниев, алексей ягудин, марина зудина, станислав садальский, сергей безруков, запрет на показ "дома-2" в дневное время, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), ольга бузова

"Звезды в Африке": у Бузовой появилось новое шоу

10:58 18.06.2021
 
© Фото : Instagram Ольги БузовойОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : Instagram Ольги Бузовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У Ольги Бузовой появилось новое телевизионное шоу, сообщает "СтарХит".
Съемки проекта начнутся уже летом. Передачу будут показывать на канале ТНТ.
"Рабочее название шоу — "Звезды в Африке", нетрудно догадаться, что вместе с Бузовой в экстремальное путешествие отправятся известные лица российского шоу-бизнеса. Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к "Последнему герою", конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не будет", — "СтарХит" цитирует инсайдера.
Ольга Бузова пришла на "Дом-2" как участница в 2004 году, с 2008 года она была одной из его ведущих. Проект шел на ТНТ, в декабре 2020 года канал закрыл шоу. Однако вскоре стало известно, что его перевыпустит телеканал "Ю". Обновленная версия передачи вышла в эфир 19 апреля, но среди его ведущих Бузовой уже не было.
В мае было объявлено, что вместо Ольги "Дом-2" будет вести ее бывший парень Давид Манукян. Фанаты реалити настороженно отнеслись к его назначению, но за него заступились новые коллеги.
Сейчас вокруг Бузовой разгорается несколько скандалов.
Теледива играет певицу кабаре Беллу Шанталь в постановке МХАТа имени Горького. И это не понравилось многим звездам российского шоу-бизнеса. Сергей Безруков уверен, что постановка с теледивой в одной из ролей могла бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского. Об игре Бузовой высказался и Станислав Садальский.
Нейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Тем не менее он не стал скрывать, что беспокоится по поводу будущего актеров из-за гонорара Ольги. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.
Поддержала ведущую Марина Зудина.
14 июня в прямом эфире "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, на который она не смогла ответить. После этого ведущий поинтересовался: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" Ольга назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Ведущую поддержал фигурист Алексей Ягудин.
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 20:01Шоубиз
Dava рассказал, как складывается его личная жизнь после романа с Бузовой
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)МХАТ имени М. ГорькогоКонстантин СтаниславскийАлександр Семчев (актер)Дмитрий ГуберниевАлексей ЯгудинМарина ЗудинаСтанислав СадальскийСергей БезруковЗапрет на показ "Дома-2" в дневное времяЗнаменитостизвездыТНТ (телеканал)Ольга Бузова
 
 
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