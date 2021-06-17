Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210617/yagudin-1737374063.html
"Она крутая": Ягудин прокомментировал ссору Бузовой и Губерниева
"Она крутая": Ягудин прокомментировал ссору Бузовой и Губерниева - РИА Новости, 17.06.2021
"Она крутая": Ягудин прокомментировал ссору Бузовой и Губерниева
Алексей Ягудин прокомментировал ссору Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире "Матч ТВ". Своим мнением он поделился в Утреннем шоу "Русские Перцы". РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:56
2021-06-17T12:56
александр семчев (актер)
марина зудина
станислав садальский
сергей безруков
дмитрий губерниев
ольга бузова
шоубиз
алексей ягудин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574662583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_957d086f45a32b662da863d6434363f4.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Алексей Ягудин прокомментировал ссору Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире "Матч ТВ". Своим мнением он поделился в Утреннем шоу "Русские Перцы". 14 июня в прямом эфире "Матч ТВ" Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, на который она не смогла ответить. После этого ведущий поинтересовался: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" Ольга назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Это не единственный скандал, в который теледива оказалась втянута за последнее время. В Сети широко обсуждается ее участие в постановке МХАТа имени Горького "Чудесный грузин", где Ольга играет певицу кабаре Беллу Шанталь.Сергей Безруков считает, что спектакль с Бузовой в одной из ролей вызвал бы отчаяние у Константина Станиславского. Игру певицы прокомментировал и Станислав Садальский.Александр Семчев попытался занять нейтральную позицию. Однако он не скрывает, что беспокоится по поводу будущего актеров из-за гонорара Ольги. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.Марина Зудина заступилась за ведущую. Она уверена, что нужно сначала оценить игру Ольги, и только потом давать оценки.
https://ria.ru/20210616/ivanushki-1737223745.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574662583_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_216a3929dc0913fc88d233ce910969be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр семчев (актер), марина зудина, станислав садальский, сергей безруков, дмитрий губерниев, ольга бузова, алексей ягудин

"Она крутая": Ягудин прокомментировал ссору Бузовой и Губерниева

12:56 17.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФигурист Алексей Ягудин
Фигурист Алексей Ягудин - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Алексей Ягудин прокомментировал ссору Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире "Матч ТВ". Своим мнением он поделился в Утреннем шоу "Русские Перцы".

"Отталкиваясь от того, как она работала во время проекта "Ледниковый период", хочется сказать: "Круто!". Она крутая личность. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького — она заслужила это", — заявляет спортсмен.

14 июня в прямом эфире "Матч ТВ" Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, на который она не смогла ответить. После этого ведущий поинтересовался: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" Ольга назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась.
Это не единственный скандал, в который теледива оказалась втянута за последнее время. В Сети широко обсуждается ее участие в постановке МХАТа имени Горького "Чудесный грузин", где Ольга играет певицу кабаре Беллу Шанталь.
Сергей Безруков считает, что спектакль с Бузовой в одной из ролей вызвал бы отчаяние у Константина Станиславского. Игру певицы прокомментировал и Станислав Садальский.
Александр Семчев попытался занять нейтральную позицию. Однако он не скрывает, что беспокоится по поводу будущего актеров из-за гонорара Ольги. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.
Марина Зудина заступилась за ведущую. Она уверена, что нужно сначала оценить игру Ольги, и только потом давать оценки.
Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 17:42Шоубиз
Рыжий из "Иванушек" категорически отверг идею играть в театре
 
ШоубизАлександр Семчев (актер)Марина ЗудинаСтанислав СадальскийСергей БезруковДмитрий ГуберниевОльга БузоваАлексей Ягудин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:38Путин пожелал Дегтяреву удачи в избирательной кампании
17:38Владельцы дорогого смартфона Samsung жалуются на серьезные проблемы
17:37В Абхазии утонул турист из Челябинска
17:36В МИД назвали закон "О коренных народах Украины" дискриминационным
17:34Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
17:32В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
17:30Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:28В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
Лента новостейМолния