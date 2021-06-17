https://ria.ru/20210617/yagudin-1737374063.html

"Она крутая": Ягудин прокомментировал ссору Бузовой и Губерниева

"Она крутая": Ягудин прокомментировал ссору Бузовой и Губерниева - РИА Новости, 17.06.2021

"Она крутая": Ягудин прокомментировал ссору Бузовой и Губерниева

Алексей Ягудин прокомментировал ссору Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире "Матч ТВ". Своим мнением он поделился в Утреннем шоу "Русские Перцы". РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:56

2021-06-17T12:56

2021-06-17T12:56

александр семчев (актер)

марина зудина

станислав садальский

сергей безруков

дмитрий губерниев

ольга бузова

шоубиз

алексей ягудин

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Алексей Ягудин прокомментировал ссору Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире "Матч ТВ". Своим мнением он поделился в Утреннем шоу "Русские Перцы". 14 июня в прямом эфире "Матч ТВ" Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, на который она не смогла ответить. После этого ведущий поинтересовался: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" Ольга назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Это не единственный скандал, в который теледива оказалась втянута за последнее время. В Сети широко обсуждается ее участие в постановке МХАТа имени Горького "Чудесный грузин", где Ольга играет певицу кабаре Беллу Шанталь.Сергей Безруков считает, что спектакль с Бузовой в одной из ролей вызвал бы отчаяние у Константина Станиславского. Игру певицы прокомментировал и Станислав Садальский.Александр Семчев попытался занять нейтральную позицию. Однако он не скрывает, что беспокоится по поводу будущего актеров из-за гонорара Ольги. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.Марина Зудина заступилась за ведущую. Она уверена, что нужно сначала оценить игру Ольги, и только потом давать оценки.

https://ria.ru/20210616/ivanushki-1737223745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр семчев (актер), марина зудина, станислав садальский, сергей безруков, дмитрий губерниев, ольга бузова, алексей ягудин