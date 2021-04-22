https://ria.ru/20210422/ege-1729534952.html

В России утвердили расписание ЕГЭ

В России утвердили расписание ЕГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:35

2021-04-22T19:35

2021-04-22T22:22

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600775251_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_8d4401d8488221adb966616746838884.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году.Экзамены пройдут в следующие сроки:При этом экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям впервые пройдет на компьютерах.В резервный срок 28 июня у сдающих ЕГЭ будет возможность написать экзамен по географии, литературе, биологии и истории, а также пройти устное испытание по иностранному языку. Затем 29 июля пройдут резервные сроки по обществознанию, химии, физике, профильной математике, информатике и письменная часть экзамена по иностранному языку. Резервным днем для всех предметов станет 2 июля.Кроме того, в дополнительный срок 12 июля участники ЕГЭ, сдававшие экзамен первыми и получившие неудовлетворительный результат, смогут сдать географию, литературу, устную часть экзамена по иностранному языку, биологию и историю. На 13 июля назначен резервный день экзамена по русскому языку, 14 июля можно будет сдать обществознание, химию, физику, письменную часть иностранного языка, профильную математику и информатику. Также резервным днем для всех предметов является 17 июля.Экзамены по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени.

https://ria.ru/20210304/ege-1599955409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)