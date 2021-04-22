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В России утвердили расписание ЕГЭ
В России утвердили расписание ЕГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:35
2021-04-22T19:35
2021-04-22T22:22
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году.Экзамены пройдут в следующие сроки:При этом экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям впервые пройдет на компьютерах.В резервный срок 28 июня у сдающих ЕГЭ будет возможность написать экзамен по географии, литературе, биологии и истории, а также пройти устное испытание по иностранному языку. Затем 29 июля пройдут резервные сроки по обществознанию, химии, физике, профильной математике, информатике и письменная часть экзамена по иностранному языку. Резервным днем для всех предметов станет 2 июля.Кроме того, в дополнительный срок 12 июля участники ЕГЭ, сдававшие экзамен первыми и получившие неудовлетворительный результат, смогут сдать географию, литературу, устную часть экзамена по иностранному языку, биологию и историю. На 13 июля назначен резервный день экзамена по русскому языку, 14 июля можно будет сдать обществознание, химию, физику, письменную часть иностранного языка, профильную математику и информатику. Также резервным днем для всех предметов является 17 июля.Экзамены по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Министерство просвещения и Рособрнадзор
утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году.
Экзамены пройдут в следующие сроки:
—31 мая — география, литература и химия;
—3 и 4 июня — русский язык;
—7 июня — профильная математика;
—11 июня — история и физика;
—15 июня — обществознание;
—18 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку;
—21 и 22 июня — устный экзамен по иностранному языку;
—24 и 25 июня — информатика;
—28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.
При этом экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям впервые пройдет на компьютерах.
В резервный срок 28 июня у сдающих ЕГЭ будет возможность написать экзамен по географии, литературе, биологии и истории, а также пройти устное испытание по иностранному языку. Затем 29 июля пройдут резервные сроки по обществознанию, химии, физике, профильной математике, информатике и письменная часть экзамена по иностранному языку. Резервным днем для всех предметов станет 2 июля.
Кроме того, в дополнительный срок 12 июля участники ЕГЭ, сдававшие экзамен первыми и получившие неудовлетворительный результат, смогут сдать географию, литературу, устную часть экзамена по иностранному языку, биологию и историю. На 13 июля назначен резервный день экзамена по русскому языку, 14 июля можно будет сдать обществознание, химию, физику, письменную часть иностранного языка, профильную математику и информатику. Также резервным днем для всех предметов является 17 июля.
Экзамены по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени.