Баллы ЕГЭ по информатике: что изменилось в 2021 году
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ по информатике и ИКТ
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Баллы ЕГЭ по информатике и ИКТ - это мера оценки уровня знаний выпускника, необходимая для поступления в вуз. О шкале перевода первичных баллов во вторичные в 2021 году - в материале РИА Новости.
Баллы ЕГЭ в 2021 по информатике
ЕГЭ по информатике выпускники сдают по желанию. Его результаты оцениваются сначала в первичных баллах, которые потом переводят в тестовые по стобалльной шкале. Параметры этой шкалы меняются ежегодно в зависимости от результатов тестирования. Экзаменационная работа по информатике и ИКТ в 2021 году состоит из 27 заданий.
- Количество первичных баллов указано в спецификации контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ, размещенных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Максимальный первичный балл, который можно получить на ЕГЭ по информатике и ИКТ, – 30 баллов, - сообщили РИА Новости в ФИПИ.
Таблица перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ
Как в 2021 году первичные баллы будут соотноситься с тестовыми, станет известно после сдачи экзамена.
- Шкала перевода из первичных в тестовые баллы для ЕГЭ по каждому учебному предмету вычисляется в соответствии с утвержденной Рособрнадзором методикой. С ней можно ознакомиться в распоряжении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 июля 2019 г. n 1122-10. В зависимости от изменений в спецификации КИМ ЕГЭ по отдельным предметам, шкала по каждому отдельному предмету может меняться каждый год. В настоящий момент шкала перевода по информатике и ИКТ еще не установлена, - пояснили в Федеральном институте педагогических измерений.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУченики ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
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Перевод баллов по информатике и ИКТ в оценки
- Баллы ЕГЭ по всем учебным предметам в отметки по пятибалльной шкале не переводятся. Исключением является только ЕГЭ по математике базового уровня, который в 2021 году отменен, - добавили специалисты института педагогических измерений.
Распределение баллов за каждое задание по информатике и ИКТ
В спецификациях контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ по каждому предмету указано, какое максимальное количество первичных баллов может получить участник экзамена за выполнение каждого задания. По информатике баллы распределяются так:
- —1 балл — задания с 1 по 24;
- —2 балла — задания с 25 по 27.
Последние задания имеют повышенный уровень сложности.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУченики перед началом единого государственного экзамена
Ученики перед началом единого государственного экзамена
Минимальные и максимальные баллы по информатике по ИКТ
Проходной балл каждый вуз определяет самостоятельно, однако этот балл не может быть ниже минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы, устанавливаемого Рособрнадзором. В 2020 году минимальный балл был равен 40. 100 баллов - это максимум, который можно получить за верное выполнение всех заданий экзамена.
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