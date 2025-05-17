Баллы ЕГЭ по информатике: что изменилось в 2026 году

Баллы ЕГЭ по информатике и ИКТ — это оценка уровня знаний выпускника, необходимая для поступления в вуз. Таблица шкалы перевода первичных баллов во вторичные в 2026 году, сколько максимально баллов можно получить за каждое задание и какой минимальный проходной балл в вуз по версии Минобрнауки, — в материале РИА Новости.

Баллы ЕГЭ по информатике: как измеряются результаты

ЕГЭ по информатике сдают в качестве экзамена по выбору те учащиеся, которые планируют продолжить свое образование в сфере информационных технологий, вычислительной математики и кибернетики, экономики и статистики, а также по многим инженерным специальностям. С 2021 года этот экзамен проводится исключительно в компьютерной форме — КЕГЭ (компьютеризированный ЕГЭ): участник работает за ПК, на котором установлено необходимое программное обеспечение.

"ЕГЭ по информатике проходит в формате КЕГЭ (компьютеризированного ЕГЭ). В качестве ответа на задания от ученика требуется вписать одно или несколько чисел. Ответа в развернутой форме не предусмотрено, то есть весь экзамен проводится за компьютером, и так называемых "экспертов", проверяющих экзамен, нет", — рассказывает учитель информатики в ГБОУ Школа №1375 (Москва), преподаватель программирования и эксперт ОГЭ и ЕГЭ по информатике Кирилл Ситнов.

Измерение результатов устроено следующим образом. Экзаменационная работа состоит из 27 заданий, за выполнение которых сначала начисляются первичные баллы. Затем полученные баллы автоматически пересчитываются в итоговые — тестовые (вторичные) — по 100-балльной шкале. Именно эти баллы фиксируются в сертификате ЕГЭ и учитываются при поступлении в вузы.

Рособрнадзор ежегодно публикует перевод первичных баллов в тестовые по информатике и другим предметам. Ниже приведена таблица соответствия первичных баллов тестовым по информатике на 2026 год.

Таблица баллов ЕГЭ по информатике

"Шкала перевода баллов устанавливается после досрочного этапа ЕГЭ, на нее можно ориентироваться при подготовке. Например, в 2025 году 25 первичных баллов равнялись 90 вторичным (тестовым), в 29 — 100 баллам", — отмечает преподаватель подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике в онлайн-школе insperia Наталия Солдаева.

Шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ на 2026 год Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 15 64 1 7 16 67 2 14 17 70 3 20 18 72 4 27 19 75 5 34 20 78 6 (мин. для аттестата) 40 21 80 7 43 22 83 8 (мин. для вуза) 46 23 85 9 48 24 88 10 51 25 90 11 54 26 93 12 56 27 95 13 59 28 98 14 62 29 100

Обратите внимание: шкала перевода нелинейна. Это означает, что каждый дополнительный первичный балл в нижней части шкалы "стоит" значительно больше тестовых баллов, чем в верхней. Подробнее об этом — в разделе о тестовых баллах.

Первичные баллы

При сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. Это сумма баллов за правильные ответы. Максимальное количество первичных баллов за все задания контрольных измерительных материалов по разным предметам бывает от 29 (по информатике) до 80 (по иностранному языку).

Важно! Баллы ЕГЭ по всем учебным предметам в отметки по пятибалльной шкале не переводятся. Исключением является только ЕГЭ по математике базового уровня.

Первичный балл — промежуточный результат. В сертификат он не вносится и при поступлении в вуз не используется напрямую. Они нужны для расчета конечного результата экзамена.

Тестовые (вторичные) баллы

Тестовые (вторичные) баллы — это итоговый результат экзамена, который вносится в сертификат ЕГЭ. Они отображаются в базе данных приемной комиссии и учитываются в конкурсе на зачисление в вуз.

Перевод первичных баллов в тестовые происходит по шкале, которую Рособрнадзор устанавливает после проведения досрочного этапа ЕГЭ (указана выше). Шкала позволяет привести к единой 100-балльной системе результаты по предметам с разным количеством заданий и разными весами за каждое из них.

« "Для получения первых 40 вторичных баллов, достаточно выполнить только 6 заданий из 27 (или, иначе говоря — получить 6 первичных баллов). Чтобы набрать 80 баллов, необходимо уже выполнить 21 задание из ЕГЭ. Тяжелее всего добраться с 90 до 100 баллов. Для этого необходимо выполнить все 27 заданий, включая два последних самых сложных задания, за которые можно получить по 2 балла. То есть для 10 вторичных баллов, нужно набрать 4 первичных по этим заданиям", — объясняет Кирилл Ситнов.

На практике это означает следующее: чем выше результат, который вы хотите получить, тем "дороже" каждый дополнительный первичный балл. Если в начале шкалы 1 первичный балл может давать 6-7 тестовых, то в верхней части — всего 2-3. Именно поэтому так сложно преодолеть отметку в 90–95 тестовых баллов: здесь цена ошибки высока.

Для ориентира: в 2025 году 25 первичных баллов соответствовали 90 тестовым, а 29 первичных — 100 баллам.

Минимальные баллы для сдачи и поступления

Проходной балл каждый вуз определяет самостоятельно, однако он не может быть ниже минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы, устанавливаемого Рособрнадзором. В 2026 году минимальный балл равен 40, для вузов, подведомственных Минобрнауки, — 46 баллам.

Максимальные баллы и статистика выпускников

100 баллов — это максимум, который можно получить за верное выполнение всех заданий экзамена.

По данным Рособрнадзора, в 2025 году 812 выпускников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов:

в 2024-м — 125 человек;

в 2023-м — 361 человек;

в 2022-м — 312 человек.

В 2025 году ЕГЭ по информатике сдавали 153 тысячи выпускников, что составляет 21% от общего числа участников итоговой аттестации. Поэтому даже набрав 85–90 баллов, выпускник входит в верхние 10% участников экзамена — это уже высококонкурентный результат для большинства технических вузов страны.

Распределение баллов за каждое задание

В спецификациях контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ-2026 по каждому предмету указано, какое максимальное количество первичных баллов может получить участник экзамена за выполнение каждого задания. По информатике баллы распределяются так:

с 1 по 25 задание — по 0-1 баллу;

26 и 27 задание — по 0-2 балла.

Таким образом, всего за 27 заданий можно заработать 29 первичных баллов.

Распределение первичных баллов по заданиям Задания Баллов за задание Тип заданий 1–25 1 балл каждое Задания базового и повышенного уровня сложности 26 0–2 балла Задание повышенной сложности 27 0–2 балла Задание повышенной сложности (анализ данных) Итого 29 баллов

Задания 26 и 27 — ключевые с точки зрения набора баллов в верхней части шкалы. Именно от их выполнения зависит, удастся ли перейти отметку в 90–95 тестовых баллов. Следует напомнить, что задание 27 в 2025 году обновилось: теперь оно проверяет умение выполнять последовательность решения задач анализа данных — от сбора и очистки первичных данных до выбора и построения модели, преобразования данных, их визуализации и интерпретации результатов.

Задания 1–25 оцениваются автоматически: ответ либо засчитан полностью, либо нет. По заданиям 26 и 27 возможна частичная оценка — 1 балл из 2 при частично верном выполнении.

Критерии оценки по ФИПИ

Федеральный институт педагогических измерений ежегодно выпускает методические материалы по каждому из предметов ЕГЭ. Данные на 2026 год будут размещены на официальном сайте ФИПИ

В 2026 году структура КИМ не изменится. Выпускникам также предлагается решить тематическую задачу, что поможет оценить навыки применения тех или иных алгоритмов, формул и т. д.

Единственное изменение касается формата рабочих файлов:

3, 9, 18 и 22 задание — файлы формата .ods;

10 задание — файл в формате .odt;

17, 24, 26 и 27 — файлы .txt.

На все задания дается 235 минут (3 часа 55 минут).

Для самостоятельной подготовки ФИПИ рекомендует опираться на три ключевых документа:

кодификатор (перечень тем и требований);

спецификацию (описание структуры и правил проведения);

демонстрационный вариант КИМ.

Все три документа находятся в открытом доступе на официальном сайте . К отдельным заданиям демоверсии также прилагаются образцы файлов данных — на это стоит обратить особое внимание при подготовке.

Мнение эксперта

К подготовке к ЕГЭ по информатике в 2026 году эксперты советуют подходить системно, четко понимая, какой результат является целевым.

"Распределяйте время на экзамене грамотно. В первую очередь делайте самые простые для себя задания, а всё оставшееся время оставляйте на более сложные. Некоторые из моих учеников специально не выполняли все 27 заданий, а ограничивались только 25–26 заданиями. Оставшееся время тратили на перепроверку экзамена", — советует Кирилл Ситнов.

"Важно понимать, какого результата выпускник хочет добиться. Своим ученикам я советую ориентироваться так:

чтобы перейти порог (40 баллов), будет достаточно верно решить задания 1–4, 7 и 10;

для достижения 60 баллов потребуется также верное решение заданий 8, 12, 15–16, 19, 20–21 и 23;

если требуется 70–80 баллов, помимо вышеперечисленных номеров, надо будет правильно решить ещё задания 5–6, 9, 11, 13–14 и 18.

Для 100 баллов, безусловно, нужно справиться со всеми заданиями ЕГЭ", — делится Наталия Солдаева.

Каждый аттестационный год главной рекомендацией остается одно — ежедневно решать тренировочные задания и работать с тренажерами ЕГЭ. В подготовке к экзамену важна практика. Поэтому выпускники могут принять участие в независимых диагностиках в формате ЕГЭ на базе Центра независимой диагностики (ЦНД) Московского центра качества образования. Они не только проходят в соответствии с реальной процедурой ЕГЭ, но и по актуальным версиям КИМ.