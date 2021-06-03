https://ria.ru/20210603/ege-1735443908.html

Баллы ЕГЭ по обществознанию: начисление и шкала перевода в 2021 году

Баллы ЕГЭ по обществознанию 2021: шкала перевода баллов в таблицах

Баллы ЕГЭ по обществознанию: начисление и шкала перевода в 2021 году

Баллы ЕГЭ по обществознанию - это оценки, которые выставляются по предмету за каждое из заданий в экзаменационной работе. Что в 2021 году представляет собой... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:17

2021-06-03T15:17

2021-06-03T19:14

россия

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Баллы ЕГЭ по обществознанию - это оценки, которые выставляются по предмету за каждое из заданий в экзаменационной работе. Что в 2021 году представляет собой шкала перевода баллов из первичных во вторичные в таблицах – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ в 2021 по обществознаниюБаллы ЕГЭ в 2021 по обществознанию – это оценки, которые выставляются участникам аттестации за прохождение каждого из заданий в экзамене. Количество проходных баллов в 2021 году определено соответствующим приказом Рособрнадзора.Первичный баллВо время проверки работы изначально выставляются первичные баллы за экзамен. Это сумма оценок за выполненные задания.Всего на ЕГЭ по обществознанию в 2021 году можно получить максимум 64 первичных балла. За первую часть из 20 тестовых заданий – не более 34, за вторую, где требуются развернутые ответы – не более 30.Тестовый баллПервичный балл в дальнейшем трансформируется во вторичный балл – тестовый. Это окончательная сумма баллов за все задания по результатам ЕГЭ, которые выставляются по 100-балльной системе при помощи шкалирования. Таблица перевода баллов ЕГЭПеревод баллов по обществознанию в оценкиОфициально результаты ЕГЭ по обществознанию не переводят в пятибалльную систему с 2008 года. Однако условно это можно сделать при помощи такой таблицы:Распределение баллов за каждое задание по обществознаниюВ ЕГЭ по обществознанию в 2021 году за правильное выполнение заданий с 1 по 3, 10, 12, 16 дается 1 первичный балл. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. Правильное выполнение заданий с 4 по 9, 11, с 13 по 15, с 17 по 20 оценивается: 2 первичных балла – полное выполнение, 1 балл – выполнено 50%.За полное правильное выполнение заданий 21, 22 выставляется по 2 балла. За задания 23, 24, 26, 27 - по 3 балла. За 25 и 28 - по 4 балла, за 29 – 6 первичных баллов.Во вторичные, то есть тестовые баллы, переводится общая сумма баллов, полученных за весь экзамен.Минимальные и максимальные баллы по обществознаниюМинимальное количество первичных баллов ЕГЭ по обществознанию в 2021 году – 22, максимальное - 64.Минимальное количество тестовых баллов ЕГЭ для поступления в большинство вузов - 42. Для поступления в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки – 45. Максимальное количество баллов – 100.

https://ria.ru/20210601/ege-1735146248.html

https://ria.ru/20210601/ege-1734978741.html

https://ria.ru/20210531/apellyatsiya-1734980175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество