Баллы ЕГЭ по обществознанию: шкала перевода, что изменилось в 2026 году

Баллы ЕГЭ по обществознанию – это оценки, которые выставляются по предмету за каждое из заданий в экзаменационной работе. Что в 2026 году представляет собой шкала перевода баллов из первичных в тестовые, как узнать, сколько нужно набрать баллов для поступления в вуз, особенности оценивания развернутых ответов второй части КИМ по обществознанию, – в материале РИА Новости.

Баллы ЕГЭ по обществознанию: как измеряются результаты

КИМ к ЕГЭ по обществознанию охватывает широкий спектр тем и типов заданий, так как этот предмет объединяет несколько дисциплин – право, экономику, социологию, политологию и философию. Структура экзамена в 2026 году осталась прежней: 25 заданий, разделенные на две части, на решение которых выделяется 3 часа 30 минут (210 минут). Дополнительные материалы и оборудование при проведении не используются.

Проверка и оценивание ответов проходят в два этапа. Сначала за каждое выполненное задание начисляются первичные баллы. Их "вес" зависит от сложности: от 1 до 6 баллов за задание. Их итоговая сумма – первичный результат работы, который переводится в тестовый балл по 100-балльной шкале. Именно тестовый балл фиксируется в сертификате ЕГЭ, учитывается при поступлении в вузы и участвует в конкурсе на зачисление. В пятибалльную оценку баллы ЕГЭ по обществознанию не переводятся.

Таблица баллов ЕГЭ по обществознанию

Шкала соответствия первичных баллов тестовым по обществознанию ежегодно публикуется на сайте Рособрнадзора сразу после проведения досрочных экзаменационных мероприятий. Таблица, приведенная ниже, актуальна на 2025 год и используется для ориентира при подготовке к ЕГЭ-2026.

Первичные Тестовые 0 0 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12 7 14 8 16 9 18 10 20 11 22 12 24 13 26 14 28 15 (мин. для аттестата) 30 16 32 17 34 18 36 19 38

Первичные Тестовые 20 (мин. для вуза) 40 21 42 22 44 23 45 24 47 25 48 26 49 27 51 28 52 29 53 30 55 31 56 32 57 33 59 34 60 35 62 36 63 37 64 38 66 39 67

Первичные Тестовые 40 68 41 70 42 72 43 74 44 76 45 78 46 80 47 83 48 86 49 90 50 92 51 94 52 96 53 97 54 98 55 99 56 99 57 99 58 100

Первичные баллы

При сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. Это сумма баллов за правильные ответы с максимальным порогом в 58 баллов: 28 из них можно набрать в части 1 и 30 – в части 2. Каждое выполненное задание оценивается от одного до шести.

"Первичные баллы – это "сырой" результат за конкретные задания, а вторичные – итоговый показатель, который имеет значение для абитуриента. Первичные баллы неудобны для сравнения между разными предметами, поэтому применяется перевод во вторичную систему", – объясняет учитель истории и обществознания Православной гимназии имени святителя Гурия Казанского Виталий Лебедев.

Тестовые (вторичные) баллы

Тестовые баллы определяются при переводе первичных по соответствующей шкале. Их сумма и является результатом ЕГЭ, который фиксируется в сертификате и учитывается при поступлении в учебное заведение.

"Когда мы говорим, что выпускник набрал 70, 85 или 100 баллов, речь идет именно о вторичных баллах. Соответственно, чем больше первичных баллов набрал участник экзамена, тем выше его итоговый результат и, как следствие, шансы на поступление", – комментирует Виталий Лебедев.

Минимальные баллы для сдачи и поступления

Для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, в следующем учебном году абитуриенту необходимо получить минимум 45 баллов по обществознанию, в вузы других министерств – от 42. При этом нужно учитывать, что у разных учебных заведений минимальный порог может отличаться.

Чтобы получить аттестат, достаточно сдать экзамен на 40 баллов.

Максимальные баллы

Максимальный возможный балл ЕГЭ по обществознанию – 100.

Согласно статистике Рособрнадзора, в 2025 году 161 человек, сдававшие ЕГЭ по обществознанию, получили 100 баллов (из 270365 участников). В предыдущие годы результаты были следующими:

2024 год – 237 выпускников (из 270542 участников);

2023 год – 389 человек (из 270 тысяч);

2022 год – 346 участников (из 267 тысяч).

Средний балл по предмету в 2025 году не превысил 54.

Распределение баллов за каждое задание

За верное выполнение каждого отдельного задания можно получить разное количество первичных баллов.

Номер задания Количество первичных баллов Обществознание 1 1 2 2 3 1 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 1 10 2 11 2 12 1 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 3 20 3 21 3 22 4 23 3 24 4 25 6 Всего 58

Задание № 25 – самое высоко оцениваемое в экзамене: за него можно получить до 6 первичных баллов. Затем идут задания № 22 и № 24 – по 4 балла каждое. Именно эти три задания во второй части формируют основу для получения результата выше 80 тестовых баллов.

Критерии оценки по ФИПИ

При подготовке к ЕГЭ 2025 г. по обществознанию специалисты Федерального института педагогических измерений в Методических рекомендациях , предназначенных для обучающихся 11 классов, планирующих сдавать ЕГЭ 2026 г. по обществознанию, объясняют, что каждое из девяти заданий второй части проверяет достижение комплекса метапредметных и предметных результатов обучения на содержании всех разделов обществоведческого курса. Есть некоторые общие правила, соблюдение которых целесообразно при выполнении любого задания с развернутым ответом:

Прочитать условие задания и четко уяснить сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. Важно обратить внимание не только на то, что нужно назвать/указать/сформулировать и т.п. признаки/черты/аргументы/примеры и т.п., но и на то, какое количество данных элементов надо привести (один, два, три и т.д.). Это требуется для того, чтобы получить максимальный балл, не совершая при этом лишней работы (когда вместо трёх элементов участник ЕГЭ приводит, например, пять-шесть). Следить за речевым оформлением своих ответов, записывать их разборчиво. При оценивании развернутых ответов эксперты не снижают балл за орфографические ошибки в написании слов, в пунктуации и т.п., если текст ответа не искажен ошибками до невозможности уяснить его смысл.

Критерии оценивания экзамена прописаны в спецификации КИМ 2026 года. В соответствии с ней, задания 1 части оцениваются следующим образом:

задания № 1, 3, 9 и 12 – 1 балл при полном совпадении ответа с эталоном, 0 в остальных случаях;

задания № 6, 13 и 15 – 2 балла при полном совпадении, 1 балл при одном несовпадении символа с эталоном, 0 баллов в остальных случаях;

задания № 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16 – 2 балла при полном совпадении, 1 балл при одном несовпадении, 0 баллов в остальных случаях.

Задания части 2 проверяются экспертами предметных комиссий по следующей шкале:

задания № 17 и 18 – от 0 до 2 баллов;

задания № 19–21 и 23 – от 0 до 3 баллов;

задания № 22 и 24 – от 0 до 4 баллов;

задание № 25 – от 0 до 6 баллов.

При расхождении оценок двух экспертов более чем на установленный предел назначается третий эксперт. Орфографические и пунктуационные ошибки в развернутых ответах не снижают балл при условии, что смысл ответа остается понятным.

Мнение эксперта

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Алешина указывает, что критерии оценки заданий ЕГЭ по обществознанию охватывают не только предметные знания, но и универсальные учебные действия – познавательные, коммуникативные и регулятивные. По ее мнению, при выполнении заданий второй части принципиально важно точно читать условие: нужно обращать внимание не только на то, что именно требуется назвать или привести, но и на количество элементов. Если условие требует трех аргументов, написание пяти-шести не добавит баллов, но отнимет время.

Эксперты также предупреждают, что для оценки шансов на зачисление важно смотреть не только минимальные, но и проходные баллы. Именно проходной балл показывает, как именно нужно сдать ЕГЭ, чтобы претендовать на успешное поступление на конкретную программу в конкретном вузе.

Советы по подготовке к ЕГЭ по обществознанию

Чтобы успешно сдать экзамен, нужно подходить к подготовке системно – это рекомендуют даже эксперты ФИПИ и Рособрнадзора. Лариса Алешина рекомендует выстраивать работу по следующему алгоритму:

изучить критерии оценивания и демоверсию КИМ на сайте ФИПИ – это обязательная база, без которой сложно понять логику начисления баллов во второй части;

освоить алгоритмы выполнения каждого типа заданий, особенно № 19–25;

работать с открытым банком заданий ФИПИ, фильтруя их по темам, которые вызывают затруднения;

отслеживать разборы заданий от приглашенных экспертов на видеоканале Рособрнадзора в ВКонтакте и Rutube;

посещать образовательные форумы, тематические публичные страницы и не стесняться задавать интересующие вопросы.

Помимо работы с официальными материалами, важно решать прошлогодние варианты ЕГЭ и изучать тренировочные КИМы, стараясь уложиться в отведенное на ответы время. Их можно найти на специальных сайтах