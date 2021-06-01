https://ria.ru/20210601/ege-1734978741.html
Баллы ЕГЭ по математике 2021: шкала перевода баллов в таблицах
Баллы ЕГЭ по математике 2021: шкала перевода баллов в таблицах - РИА Новости, 01.06.2021
Баллы ЕГЭ по математике 2021: шкала перевода баллов в таблицах
Баллы ЕГЭ по математике - мера оценки знаний выпускника по одному из обязательных предметов. Шкала перевода баллов в таблицах в 2021 году, отличие первичного и... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:08
2021-06-01T17:08
2021-06-01T17:11
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Баллы ЕГЭ по математике - мера оценки знаний выпускника по одному из обязательных предметов. Шкала перевода баллов в таблицах в 2021 году, отличие первичного и тестового баллов - в материале РИА Новости. Перевод баллов по математике в оценкиВсего есть два уровня ЕГЭ по математике: базовый и профильный. Первый состоит из заданий, которые подразумевают краткий ответ. Пройти базовую часть экзамена должен каждый, чтобы получить аттестат, но в этом году такое правило было отменено. Профильный уровень более сложный и требует глубокой подготовки. Он дает возможность участвовать в конкурсе на поступление в вузы, где среди вступительных испытаний есть “Математика”. Задания экзаменационной работы отличаются в зависимости от их уровня. Разница между первичными и тестовыми баллами:Базовый уровеньНа базовом уровне можно было получить не более 20 баллов. Они переводились в отметки по пятибалльной шкале, а не в шкалу тестовых баллов.Профильный уровеньПеревод баллов профильного уровня в оценки не осуществляется с 2008 года, однако условно их можно сопоставить. Распределение баллов за каждое задание по математикеВсего на ЕГЭ по математике можно получить 32 первичных балла, которые потом переведут в стобальную шкалу. По заданиями они распределяются так:Профильный уровень включает в себя 4 задания повышенной сложности, где нужно дать краткий ответ и 7 заданий с развернутым решением. Минимальные и максимальные баллы по математикеДля прохождения экзамена с оценкой 3 нужно правильно выполнить 7 заданий из 20. Для профильного уровня минимальный балл для поступления в вуз ежегодно устанавливается Рособрнадзором. В 2021 году он составляет 39 тестовых баллов. Для получения аттестата понадобиться 27 тестовых баллов, если выпускник решился сдавать профильную математику. При этом важно учитывать, что базовый уровень не дает возможности участия в конкурсе по математическому профилю - с ними можно пойти учиться в колледж или техникум. Максимальный балл экзамена - 100, однако 70-80 тестовых баллов показывают, что выпускник имеет отличные знания школьной программы.
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единый государственный экзамен (егэ), образование - общество
МОСКВА, 1 июня – РИА Новости.
Баллы ЕГЭ
по математике - мера оценки знаний выпускника по одному из обязательных предметов. Шкала перевода баллов в таблицах в 2021 году, отличие первичного и тестового баллов - в материале РИА Новости.
Первичный балл
Тестовый балл
1
5
2
9
3
14
4
18
5
23
6
27
7
33
8
39
9
45
10
50
11
56
12
62
Первичный балл
Тестовый балл
13
68
14
70
15
72
16
74
17
76
18
78
19
80
20
82
21
84
22
86
Первичный балл
Тестовый балл
23
88
24
90
25
92
26
94
27
96
28
98
29
99
30
100
31
100
32
100
Перевод баллов по математике в оценки
Всего есть два уровня ЕГЭ по математике
: базовый и профильный. Первый состоит из заданий, которые подразумевают краткий ответ. Пройти базовую часть экзамена должен каждый, чтобы получить аттестат, но в этом году такое правило было отменено. Профильный уровень более сложный и требует глубокой подготовки. Он дает возможность участвовать в конкурсе на поступление в вузы, где среди вступительных испытаний есть “Математика”. Задания экзаменационной работы отличаются в зависимости от их уровня.
Разница между первичными и тестовыми баллами:
Первичный балл
Тестовый балл
Сдано/не сдано
0-5
0-26
ЕГЭ не сдан
6-7
27-39
ЕГЭ сдан, но на профиль поступить нельзя
8-32
39-100
ЕГЭ сдан, можно принимать участие в профильном конкурсе
Базовый уровень
На базовом уровне можно было получить не более 20 баллов. Они переводились в отметки по пятибалльной шкале, а не в шкалу тестовых баллов.
Количество баллов
Оценка по пятибалльной шкале
0-6
2
7-11
3
12-16
4
17-20
5
Профильный уровень
Перевод баллов профильного уровня в оценки не осуществляется с 2008 года, однако условно их можно сопоставить.
Количество тестовых баллов
Оценка по пятибалльной шкале
0-26
2
27-46
3
47-64
4
65-100
5
Распределение баллов за каждое задание по математике
Всего на ЕГЭ по математике можно получить 32 первичных балла, которые потом переведут в стобальную шкалу. По заданиями они распределяются так:
—1 балл — 1-12 задания;
—2 балла — 13-15 задания;
—З балла — 16, 17 задания;
—4 балла — 18, 19.
Профильный уровень включает в себя 4 задания повышенной сложности, где нужно дать краткий ответ и 7 заданий с развернутым решением.
Минимальные и максимальные баллы по математике
Для прохождения экзамена с оценкой 3 нужно правильно выполнить 7 заданий из 20. Для профильного уровня минимальный балл для поступления в вуз ежегодно устанавливается Рособрнадзором
. В 2021 году он составляет 39 тестовых баллов. Для получения аттестата понадобиться 27 тестовых баллов, если выпускник решился сдавать профильную математику. При этом важно учитывать, что базовый уровень не дает возможности участия в конкурсе по математическому профилю - с ними можно пойти учиться в колледж или техникум. Максимальный балл экзамена - 100, однако 70-80 тестовых баллов показывают, что выпускник имеет отличные знания школьной программы.