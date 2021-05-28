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Сколько действуют результаты ЕГЭ в 2021 году: срок годности сертификата
Сколько действуют результаты ЕГЭ в 2021 году: срок годности сертификата
Сколько действуют результаты ЕГЭ в 2021 году: срок годности сертификата
Планирующим поступать в вузы абитуриентам важно понимать, сколько лет действуют результаты ЕГЭ. Как долго хранятся итоги прохождения государственной аттестации... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:49
2021-05-28T16:54
навигатор абитуриента
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экзамены
госуслуги
образование - общество
общество
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Планирующим поступать в вузы абитуриентам важно понимать, сколько лет действуют результаты ЕГЭ. Как долго хранятся итоги прохождения государственной аттестации в России в 2021 году — в материале РИА Новости.Сколько действуют результаты ЕГЭСогласно статье 70 закона "Об образовании в Российской Федерации", вступившему в силу 1 сентября 2013 года, срок действия итогов ЕГЭ составляет четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Ранее итоги единого государственного экзамена были действительны только в течение двух лет.Следовательно, если выпускник сдал ЕГЭ в 2021 году, то он может поступить в вуз до окончания 2025 года.Важно помнить, что сроки действия учитывают и месяц прохождения испытаний, то есть если школьник прошел аттестацию в мае и июне 2021 года, то в июле 2025 года результаты уже будут недействительны.Если призвали на военную службуДля парней, которых призвали на военную службу до того, как они успели поступить в вуз, законодательством предусмотрено продление сертификата ЕГЭ. Срок действия результатов аттестации увеличивается на год — как раз на время срочной службы.То есть если школьник получил сертификат в 2021 году, не прошел в вуз по баллам и осенью был призван в армию, то аттестационного свидетельство будет действовать не до 2025 года, а до 2026-го.Если несколько сертификатов ЕГЭБывает, что у выпускника имеется два сертификата ЕГЭ. Так может случиться, если он, не поступив в одном году, решает улучшить баллы, пересдав один или несколько предметов.В таком случае абитуриент имеет право сам выбирать, какой из сертификатов предоставить в вуз. Главное, чтобы он не был просрочен.Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ ежегодно, если им необходимо улучшить результат или добавить в список дополнительные предметы. Что делать, если сертификат просрочен?Если сертификат ЕГЭ просрочен, то для поступления в вуз придется сдавать дисциплины повторно. В каждом регионе есть пункты для аттестации. Найти адреса можно на официальном сайте ЕГЭ. Далее до 1 февраля необходимо подать в такой пункт заявление и указать в нем те экзамены, которые молодой человек планирует сдавать. На аттестацию нужно будет явиться в дни, указанные в утвержденном расписании на текущий год.Дополнительные возможности законодательстваДля поступления в вуз выпускникам не нужно предъявлять сертификат ЕГЭ. К тому же, от бумажной версии отказались еще в 2014 году — действует только электронный сертификат.Все результаты вносятся в федеральную информационную систему, доступ к которой имеют сотрудники вузов. Именно поэтому поступающим в заявлении нужно указать только набранное на экзаменах суммарное количество баллов.Результаты ЕГЭ в электронной форме можно посмотреть на государственных порталах ege.edu.ru и на gosuslugi.ru, в личном кабинете. Последние измененияВ 2021 году порядок проведения ЕГЭ нарушил коронавирус. Из-за пандемии ученики одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вузы, в текущем году будут вместо ЕГЭ сдавать выпускной экзамен по русскому языку и математике. Те же, кто планирует идти в вузы, будут сдавать ЕГЭ только по русскому языку. Экзамена по математике базового уровня не будет.
https://ria.ru/20210527/minprosvescheniya-1734428864.html
https://sn.ria.ru/20210527/ege-1734389590.html
https://ria.ru/20210527/ege-1734473764.html
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навигатор абитуриента, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экзамены, госуслуги, образование - общество, общество

Сколько действуют результаты ЕГЭ в 2021 году: срок годности сертификата

16:49 28.05.2021 (обновлено: 16:54 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУченики перед началом ЕГЭ по английскому языку
Ученики перед началом ЕГЭ по английскому языку - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Планирующим поступать в вузы абитуриентам важно понимать, сколько лет действуют результаты ЕГЭ. Как долго хранятся итоги прохождения государственной аттестации в России в 2021 году — в материале РИА Новости.

Сколько действуют результаты ЕГЭ

Согласно статье 70 закона "Об образовании в Российской Федерации", вступившему в силу 1 сентября 2013 года, срок действия итогов ЕГЭ составляет четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Ранее итоги единого государственного экзамена были действительны только в течение двух лет.
Следовательно, если выпускник сдал ЕГЭ в 2021 году, то он может поступить в вуз до окончания 2025 года.
Важно помнить, что сроки действия учитывают и месяц прохождения испытаний, то есть если школьник прошел аттестацию в мае и июне 2021 года, то в июле 2025 года результаты уже будут недействительны.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаспорт на столе во время пробной сдачи Единого государственного экзамена
Паспорт на столе во время пробной сдачи Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Паспорт на столе во время пробной сдачи Единого государственного экзамена

Если призвали на военную службу

Для парней, которых призвали на военную службу до того, как они успели поступить в вуз, законодательством предусмотрено продление сертификата ЕГЭ. Срок действия результатов аттестации увеличивается на год — как раз на время срочной службы.
То есть если школьник получил сертификат в 2021 году, не прошел в вуз по баллам и осенью был призван в армию, то аттестационного свидетельство будет действовать не до 2025 года, а до 2026-го.
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Если несколько сертификатов ЕГЭ

Бывает, что у выпускника имеется два сертификата ЕГЭ. Так может случиться, если он, не поступив в одном году, решает улучшить баллы, пересдав один или несколько предметов.
В таком случае абитуриент имеет право сам выбирать, какой из сертификатов предоставить в вуз. Главное, чтобы он не был просрочен.
Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ ежегодно, если им необходимо улучшить результат или добавить в список дополнительные предметы.
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Что делать, если сертификат просрочен?

Если сертификат ЕГЭ просрочен, то для поступления в вуз придется сдавать дисциплины повторно. В каждом регионе есть пункты для аттестации. Найти адреса можно на официальном сайте ЕГЭ. Далее до 1 февраля необходимо подать в такой пункт заявление и указать в нем те экзамены, которые молодой человек планирует сдавать. На аттестацию нужно будет явиться в дни, указанные в утвержденном расписании на текущий год.

Дополнительные возможности законодательства

Для поступления в вуз выпускникам не нужно предъявлять сертификат ЕГЭ. К тому же, от бумажной версии отказались еще в 2014 году — действует только электронный сертификат.
Все результаты вносятся в федеральную информационную систему, доступ к которой имеют сотрудники вузов. Именно поэтому поступающим в заявлении нужно указать только набранное на экзаменах суммарное количество баллов.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольники перед началом ЕГЭ по географии и литературе
Школьники перед началом ЕГЭ по географии и литературе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьники перед началом ЕГЭ по географии и литературе
Результаты ЕГЭ в электронной форме можно посмотреть на государственных порталах ege.edu.ru и на gosuslugi.ru, в личном кабинете.

Последние изменения

В 2021 году порядок проведения ЕГЭ нарушил коронавирус. Из-за пандемии ученики одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вузы, в текущем году будут вместо ЕГЭ сдавать выпускной экзамен по русскому языку и математике.
Те же, кто планирует идти в вузы, будут сдавать ЕГЭ только по русскому языку. Экзамена по математике базового уровня не будет.
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