https://ria.ru/20210528/ege-1734624378.html

Сколько действуют результаты ЕГЭ в 2021 году: срок годности сертификата

Сколько действуют результаты ЕГЭ в 2021 году: срок годности сертификата

Сколько действуют результаты ЕГЭ в 2021 году: срок годности сертификата

Планирующим поступать в вузы абитуриентам важно понимать, сколько лет действуют результаты ЕГЭ. Как долго хранятся итоги прохождения государственной аттестации... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:49

2021-05-28T16:49

2021-05-28T16:54

навигатор абитуриента

россия

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Планирующим поступать в вузы абитуриентам важно понимать, сколько лет действуют результаты ЕГЭ. Как долго хранятся итоги прохождения государственной аттестации в России в 2021 году — в материале РИА Новости.Сколько действуют результаты ЕГЭСогласно статье 70 закона "Об образовании в Российской Федерации", вступившему в силу 1 сентября 2013 года, срок действия итогов ЕГЭ составляет четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Ранее итоги единого государственного экзамена были действительны только в течение двух лет.Следовательно, если выпускник сдал ЕГЭ в 2021 году, то он может поступить в вуз до окончания 2025 года.Важно помнить, что сроки действия учитывают и месяц прохождения испытаний, то есть если школьник прошел аттестацию в мае и июне 2021 года, то в июле 2025 года результаты уже будут недействительны.Если призвали на военную службуДля парней, которых призвали на военную службу до того, как они успели поступить в вуз, законодательством предусмотрено продление сертификата ЕГЭ. Срок действия результатов аттестации увеличивается на год — как раз на время срочной службы.То есть если школьник получил сертификат в 2021 году, не прошел в вуз по баллам и осенью был призван в армию, то аттестационного свидетельство будет действовать не до 2025 года, а до 2026-го.Если несколько сертификатов ЕГЭБывает, что у выпускника имеется два сертификата ЕГЭ. Так может случиться, если он, не поступив в одном году, решает улучшить баллы, пересдав один или несколько предметов.В таком случае абитуриент имеет право сам выбирать, какой из сертификатов предоставить в вуз. Главное, чтобы он не был просрочен.Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ ежегодно, если им необходимо улучшить результат или добавить в список дополнительные предметы. Что делать, если сертификат просрочен?Если сертификат ЕГЭ просрочен, то для поступления в вуз придется сдавать дисциплины повторно. В каждом регионе есть пункты для аттестации. Найти адреса можно на официальном сайте ЕГЭ. Далее до 1 февраля необходимо подать в такой пункт заявление и указать в нем те экзамены, которые молодой человек планирует сдавать. На аттестацию нужно будет явиться в дни, указанные в утвержденном расписании на текущий год.Дополнительные возможности законодательстваДля поступления в вуз выпускникам не нужно предъявлять сертификат ЕГЭ. К тому же, от бумажной версии отказались еще в 2014 году — действует только электронный сертификат.Все результаты вносятся в федеральную информационную систему, доступ к которой имеют сотрудники вузов. Именно поэтому поступающим в заявлении нужно указать только набранное на экзаменах суммарное количество баллов.Результаты ЕГЭ в электронной форме можно посмотреть на государственных порталах ege.edu.ru и на gosuslugi.ru, в личном кабинете. Последние измененияВ 2021 году порядок проведения ЕГЭ нарушил коронавирус. Из-за пандемии ученики одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вузы, в текущем году будут вместо ЕГЭ сдавать выпускной экзамен по русскому языку и математике. Те же, кто планирует идти в вузы, будут сдавать ЕГЭ только по русскому языку. Экзамена по математике базового уровня не будет.

https://ria.ru/20210527/minprosvescheniya-1734428864.html

https://sn.ria.ru/20210527/ege-1734389590.html

https://ria.ru/20210527/ege-1734473764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экзамены, госуслуги, образование - общество, общество