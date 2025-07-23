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Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ
Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ - РИА Новости, 23.07.2025
Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий невключение периода участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:07:00+03:00
2025-07-23T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий невключение периода участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
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общество, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ
Путин подписал закон о невключении периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ