https://ria.ru/20250723/putin-2030892951.html

Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ

Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ - РИА Новости, 23.07.2025

Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий невключение периода участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:07:00+03:00

2025-07-23T17:07:00+03:00

2025-07-23T17:09:00+03:00

общество

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий невключение периода участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

https://ria.ru/20250721/obrazovanie-2030445710.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование