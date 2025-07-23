Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 23.07.2025 (обновлено: 17:09 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/putin-2030892951.html
Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ
Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ - РИА Новости, 23.07.2025
Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий невключение периода участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:07:00+03:00
2025-07-23T17:09:00+03:00
общество
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий невключение периода участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
https://ria.ru/20250721/obrazovanie-2030445710.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_444c8e08f5fe221af43ee41e6da48a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин разрешил не включать время участия в СВО в срок действия ЕГЭ

Путин подписал закон о невключении периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий невключение периода участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование
21 июля, 16:46
 
ОбществоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала