Сколько действуют результаты ЕГЭ: срок годности баллов в 2026 году

Многих российских выпускников, которые планируют поступать в вуз, волнует вопросЮ как долго остаются актуальными результаты единого государственного экзамена. Сколько действуют результаты ЕГЭ в 2026 году, как проверить результаты онлайн и использовать сертификаты прошлых лет для поступления в вузы, когда можно идти на пересдачу и улучшить баллы — в материале РИА Новости.

Сколько действуют результаты ЕГЭ в 2026 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 последней редакции федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", срок действия результатов ЕГЭ составляет 4 года, следующих за годом их получения. Ранее результаты единого государственного экзамена оставались действительными лишь на протяжении двух лет.

« “Такая формулировка связана с тем, что экзамен проходит в разные периоды: досрочный, основной и дополнительный. Чтобы не привязывать срок действия к конкретной дате экзамена, в законе используется единое правило — год сдачи плюс четыре последующих календарных года”, — говорит эксперт по поступлению онлайн-школы "100балльный репетитор" Екатерина Александрова.

При этом непосредственно дата ЕГЭ (то есть число и месяц, в которые учащийся сдавал экзамен) не имеют значения при расчете срока действия полученного результата.

Для поступления в ВУЗы (бакалавриат и специалитет)

Указанные выше 4 года остаются актуальными результаты ЕГЭ в том случае, если выпускник намерен использовать их для поступления в ВУЗ. Точнее — на программы бакалавриата и специалитета. Ведь при поступлении в магистратуру, по словам Екатерины Александровой, ЕГЭ не требуется: университеты проводят собственные вступительные испытания.

Точная дата проведения экзамены на его срок действия не влияет (важен лишь год). “Например: если выпускник сдал ЕГЭ в 2026 году, результаты будут действовать до 31 декабря 2030 года включительно”, — поясняет эксперт.

Наглядно это можно представить в виде таблицы.

Год сдачи До какого года действуют результаты 2023 до конца 2027 года 2024 до конца 2028 года 2025 до конца 2029 года 2026 до конца 2030 года

Для поступления в ССУЗы и колледжи

А вот для поступления в колледжи, техникумы и другие учебные заведения среднего образования результаты ЕГЭ обычно не требуются. При отборе будущих студентов ключевую роль играет средний балл аттестата, а также могут быть предусмотрены и дополнительные вступительные испытания, которые также помогают оценить уровень знаний абитуриентов и принять решение.

Если призвали на военную службу

Служба в армии не является основанием для того, чтобы срок действия результатов ЕГЭ был продлен. Ранее действовавшая норма, по которой вернувшимся со срочной службы россиянам полагался дополнительный год для поступления в ВУЗ по результатам ЕГЭ, уже утратила силу.

Соответственно, для военнослужащих действует общее правило — баллы, полученные по результатам госэкзамена, остаются в силе 4 года после года, в котором данный ЕГЭ был сдан.

« “Например, если выпускник сдал ЕГЭ в 2026 году, а в 2027 году был призван в армию, то его результаты всё равно действуют до 31 декабря 2030 года”, — поясняет Екатерина Александрова.

Исключение предусмотрено лишь для участников специальной военной операции. “Согласно части 20 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ, срок действия результатов ЕГЭ приостанавливается на период участия в СВО. После завершения участия отсчет срока продолжается”, — дополняет эксперт.

Если несколько сертификатов ЕГЭ разных лет

Бывает, что у выпускника имеется два результата ЕГЭ. Так может случиться, если он, не поступив в одном году, решает улучшить баллы, пересдав один или несколько предметов. В таком случае при поступлении можно указать результаты с наибольшими баллами. Главное, чтобы на момент поступления они оставались действительными баллами.

Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ ежегодно, если им необходимо улучшить результат или добавить в список дополнительные предметы.

В том случае, если экзамены сдавались в разные годы, срок действия каждого из них по отдельности будет составлять все тот же срок — четыре года после года сдачи.

« “Например, если ЕГЭ по математике сдали в 2026 году — результат действует до 31.12.2030; пересдали ЕГЭ по русскому языку в 2027 году — результат действует до 31.12.2031. При поступлении абитуриент может использовать действующие результаты разных лет”, — говорит эксперт.

То есть в 2026 году допускается использовать, например, результаты ЕГЭ по русскому языку 2025 года и результаты по математике, датированные 2024 годом, так как срок действия баллов к моменту поступления еще не истек.

Проверка сроков действия результатов ЕГЭ

Для того, чтобы убедиться в том, что результаты ЕГЭ на момент поступления будут актуальны, можно проверить срок их действия одним из доступных способов.

« “Единой публичной базы, где можно посмотреть результаты ЕГЭ прошлых лет за весь период, фактически нет. Как правило, сервисы публикуют данные только за текущий год проведения экзамена”, — отмечает Екатерина Александрова.

Один из доступных вариантов — проверить результаты ЕГЭ на портале Госуслуг. Для этого в первую очередь понадобится подтвержденная учетная запись. Если она есть, то в личном кабинете необходимо найти раздел “Документы”, в нем — вкладку “Образование”, а уже там — “Результаты ЕГЭ”. В данном разделе будут отображаться результаты экзаменов, которые гражданин сдавал за последние пять лет.

Запросить результаты ЕГЭ можно и через соответствующий сервис на сайте Рособрнадзора. Для этого необходимо заполнить представленную форму (например, указать ФИО учащегося и номер паспорта без его серии). Однако на данном ресурсе представлены лишь данные выпускников текущего года.

Жители столицы могут уточнить результаты экзамена на сайте мэра Москвы.

« “Самый надежный способ — обратиться в региональный центр обработки информации того региона, где сдавался экзамен. Туда можно направить запрос для подтверждения результатов”, — говорит эксперт.

Однако на порталах в том или ином регионе функционал может отличаться.

Также результаты можно узнать через школу или региональное министерство образования. Для обращения потребуется документ, удостоверяющий личность.

Что делать, если результат ЕГЭ просрочен

После того, как срок действия результатов ЕГЭ официально истек, продлить их будет невозможно. Действующим российским законодательством, как отмечает Екатерина Александрова, такая возможность не предусмотрена.

А это значит, что единственный существующий вариант для поступления в ВУЗ — сдать экзамен еще раз.

Ежегодно региональные органы управления образованием определяют места регистрации на ЕГЭ, публикуя соответствующие адреса на своих информационных ресурсах.

Подать заявление на участие в ЕГЭ необходимо заранее — до 1 февраля, указав в нем те предметы, которые необходимо сдать. Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ в досрочный период либо в резервные дни основного периода ЕГЭ.

Изменения в сроках действия результатов ЕГЭ в 2026 году

Значимых изменений в сроках действия результатов ЕГЭ в 2026 году не произошло.