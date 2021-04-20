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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html
Второй год без моря: на что и как туристам предлагают заменить Турцию
Второй год без моря: на что и как туристам предлагают заменить Турцию
Прошла почти неделя, как Россия прервала авиасообщение с Турцией. У туристов и компаний разная реакция: от понимания до возмущения. О том, что происходит с... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:00
2021-04-20T11:34
майя ломидзе
майские праздники
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Прошла почти неделя, как Россия прервала авиасообщение с Турцией. У туристов и компаний разная реакция: от понимания до возмущения. О том, что происходит с путевками и авиабилетами, есть ли возможность все-таки попасть на море, какие альтернативы предлагают операторы, — в материале РИА Новости.Доплата в 200 тысяч"У меня второй год подряд туристы не улетают отдыхать, это пара 70+. Не хотят они переносить на 2022 год. И я их понимаю, — делится подробностями агент в профильном сообществе в Facebook. — Если оператор не изменит отношение к людям, будем возвращать деньги. Благо эти клиенты попадают под категорию 65+". В компании надеются, что в таком случае получить возврат будет проще. Большинство туроператоров предлагают переносить поездки без увеличения стоимости и с теми же условиями — на следующий год. Если раньше, нужно быть готовым к доплатам. Причем к солидным."Моей подруге ее парень подарил путевку в Турцию за 70 тысяч, предложили перебронировать ее на наш черноморский курорт, — говорит сотрудница цирка, не пожелавшая представиться. — Да, сохранился уровень отдыха, продолжительность, категория отеля, тип питания, но вот добавить попросили 200 тысяч. Очень дорогой получился подарок. Подруга отказалась и пока думает, что делать".Во многих туроператорских компаниях предупреждают: если стоимость нового путешествия оказывается выше — придется доплатить, если ниже — разницу не вернут, а оставят на депозите. Это касается более полумиллиона россиян — тех, кто собирался посетить Турцию.Вывезут по графикуПо словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, около 50 тысяч человек, купивших путевки у туроператоров, находились в Турции, когда закрыли авиасообщение. Еще столько же полетели туда самостоятельно или в третьи страны с транзитом.На данный момент в Россию вернулись порядка 40 тысяч путешественников. На площадке Росавиации создан оперативный штаб. Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в определенные даты. У каждой есть графики рейсов, их число готовы увеличить.По информации АТОР, более 500 тысяч человек приобрели туры с вылетом после 15 апреля до 31 мая. Потратили на это более 32 миллиардов рублей. Некоторые хотели попасть в Турцию самостоятельно или купили билеты в другие страны с пересадкой в Стамбуле или Анталье. Их положение тоже под вопросом, у офиса национального турецкого перевозчика ежедневно скапливаются огромные очереди из желающих обменять проездные документы.Вынужденный возврат и новые стыковки"Вынужденный возврат средств авиакомпании сейчас проводят без штрафных санкций по любым видам тарифов в связи с отменой рейсов", — пояснял РИА Новости вице-президент АТОР Дмитрий Горин.По его словам, вместо Стамбула есть возможность самостоятельно рассмотреть альтернативные варианты стыковок. Наиболее удобны, отметил эксперт, Дубай и Абу-Даби, Доха и Каир, а также Минск.Более того, некоторые авиакомпании уже подсуетились — ближневосточный перевозчик предложил сквозные тарифы из России в Стамбул, с короткой стыковкой в Hamad International Airport в Дохе. Правда, совсем негуманные по ценам, на ближайшие вылеты — от 54 тысяч рублей в одну сторону.Заменить не получится"Заменить Турцию на сто процентов не получится, — уверен гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян. — Наиболее близки по условиям и ценам ОАЭ и Египет. Если лететь из Москвы, добавляется еще Куба. Но примерно 50 процентов туристов выбирают вместо Турции Россию. Например, меня удивила замена на Калининград".Несколько другая статистика у АТОР. Исполнительный директор организации Майя Ломидзе сообщила, что порядка 60 процентов туристов, купивших путевки в Турцию до конца мая, перебронируют поездки в эту страну на другие даты. Пятнадцать процентов выбирают российские курорты, 18-20 процентов — другие страны, среди которых лидирует КубаПо словам Алексана Мкртчяна, тем, кто хочет полететь именно в Турцию, лучше рассматривать осень. В октябре там еще купальный сезон, а цены существенно ниже летних. Вернуть деньги, уточняет эксперт, хотят менее шести процентов. Дело в том, что процедура эта не так уж проста. Да, компании по закону "О защите прав потребителей" обязаны сделать это в течение десяти дней с момента требования. Иначе клиент вправе взыскать средства через суд. "В судах очереди, наверняка будет не одно, а три-четыре заседания, то есть все равно ждать не менее полугода", — поясняет Мкртчян.Турагентам особенно жаль туристов, которые вынуждены второй год подряд переносить путешествия. Но тем, кто ради конкретной страны готов отложить отпуск даже на два года, эксперты советуют все-таки ждать. Если же хочется улететь именно сейчас, лучше выбрать Россию. В мире ситуация сложная, все быстро меняется. При этом, например, Греция, Хорватия, Кипр готовы принимать россиян. Однако чартеров туда пока нет. И когда будет разрешение на полеты — неизвестно.Домой, в РоссиюГлава Ростуризма Зарина Догузова сообщила в инстаграме, что в ведомстве сейчас прорабатывают "открытие альтернативных безопасных направлений".Она уточнила, что с возвратом организованных туристов проблем почти нет. Вылет либо плановый, либо, по согласованию, раньше срока.Периодически возникают сложности с самостоятельными путешественниками — этими вопросами занимается Росавиация. По ее информации, авиакомпании подтвердили готовность вернуть пассажиров, у каждой есть графики вывозных рейсов.
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Второй год без моря: на что и как туристам предлагают заменить Турцию

08:00 20.04.2021 (обновлено: 11:34 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкТуристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Прошла почти неделя, как Россия прервала авиасообщение с Турцией. У туристов и компаний разная реакция: от понимания до возмущения. О том, что происходит с путевками и авиабилетами, есть ли возможность все-таки попасть на море, какие альтернативы предлагают операторы, — в материале РИА Новости.

Доплата в 200 тысяч

"У меня второй год подряд туристы не улетают отдыхать, это пара 70+. Не хотят они переносить на 2022 год. И я их понимаю, — делится подробностями агент в профильном сообществе в Facebook. — Если оператор не изменит отношение к людям, будем возвращать деньги. Благо эти клиенты попадают под категорию 65+". В компании надеются, что в таком случае получить возврат будет проще.
Большинство туроператоров предлагают переносить поездки без увеличения стоимости и с теми же условиями — на следующий год. Если раньше, нужно быть готовым к доплатам. Причем к солидным.
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"Моей подруге ее парень подарил путевку в Турцию за 70 тысяч, предложили перебронировать ее на наш черноморский курорт, — говорит сотрудница цирка, не пожелавшая представиться. — Да, сохранился уровень отдыха, продолжительность, категория отеля, тип питания, но вот добавить попросили 200 тысяч. Очень дорогой получился подарок. Подруга отказалась и пока думает, что делать".
Во многих туроператорских компаниях предупреждают: если стоимость нового путешествия оказывается выше — придется доплатить, если ниже — разницу не вернут, а оставят на депозите. Это касается более полумиллиона россиян — тех, кто собирался посетить Турцию.
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Вывезут по графику

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, около 50 тысяч человек, купивших путевки у туроператоров, находились в Турции, когда закрыли авиасообщение. Еще столько же полетели туда самостоятельно или в третьи страны с транзитом.
На данный момент в Россию вернулись порядка 40 тысяч путешественников. На площадке Росавиации создан оперативный штаб. Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в определенные даты. У каждой есть графики рейсов, их число готовы увеличить.
По информации АТОР, более 500 тысяч человек приобрели туры с вылетом после 15 апреля до 31 мая. Потратили на это более 32 миллиардов рублей.
Некоторые хотели попасть в Турцию самостоятельно или купили билеты в другие страны с пересадкой в Стамбуле или Анталье. Их положение тоже под вопросом, у офиса национального турецкого перевозчика ежедневно скапливаются огромные очереди из желающих обменять проездные документы.
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Вынужденный возврат и новые стыковки

"Вынужденный возврат средств авиакомпании сейчас проводят без штрафных санкций по любым видам тарифов в связи с отменой рейсов", — пояснял РИА Новости вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
По его словам, вместо Стамбула есть возможность самостоятельно рассмотреть альтернативные варианты стыковок. Наиболее удобны, отметил эксперт, Дубай и Абу-Даби, Доха и Каир, а также Минск.
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Более того, некоторые авиакомпании уже подсуетились — ближневосточный перевозчик предложил сквозные тарифы из России в Стамбул, с короткой стыковкой в Hamad International Airport в Дохе. Правда, совсем негуманные по ценам, на ближайшие вылеты — от 54 тысяч рублей в одну сторону.

Заменить не получится

"Заменить Турцию на сто процентов не получится, — уверен гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян. — Наиболее близки по условиям и ценам ОАЭ и Египет. Если лететь из Москвы, добавляется еще Куба. Но примерно 50 процентов туристов выбирают вместо Турции Россию. Например, меня удивила замена на Калининград".
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Несколько другая статистика у АТОР. Исполнительный директор организации Майя Ломидзе сообщила, что порядка 60 процентов туристов, купивших путевки в Турцию до конца мая, перебронируют поездки в эту страну на другие даты. Пятнадцать процентов выбирают российские курорты, 18-20 процентов — другие страны, среди которых лидирует Куба
По словам Алексана Мкртчяна, тем, кто хочет полететь именно в Турцию, лучше рассматривать осень. В октябре там еще купальный сезон, а цены существенно ниже летних.
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Вернуть деньги, уточняет эксперт, хотят менее шести процентов. Дело в том, что процедура эта не так уж проста. Да, компании по закону "О защите прав потребителей" обязаны сделать это в течение десяти дней с момента требования. Иначе клиент вправе взыскать средства через суд.
"В судах очереди, наверняка будет не одно, а три-четыре заседания, то есть все равно ждать не менее полугода", — поясняет Мкртчян.
Турагентам особенно жаль туристов, которые вынуждены второй год подряд переносить путешествия. Но тем, кто ради конкретной страны готов отложить отпуск даже на два года, эксперты советуют все-таки ждать. Если же хочется улететь именно сейчас, лучше выбрать Россию. В мире ситуация сложная, все быстро меняется. При этом, например, Греция, Хорватия, Кипр готовы принимать россиян. Однако чартеров туда пока нет. И когда будет разрешение на полеты — неизвестно.
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Домой, в Россию

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила в инстаграме, что в ведомстве сейчас прорабатывают "открытие альтернативных безопасных направлений".
Она уточнила, что с возвратом организованных туристов проблем почти нет. Вылет либо плановый, либо, по согласованию, раньше срока.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Периодически возникают сложности с самостоятельными путешественниками — этими вопросами занимается Росавиация. По ее информации, авиакомпании подтвердили готовность вернуть пассажиров, у каждой есть графики вывозных рейсов.
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Ростуризм предложил обменять поездку в Турцию на путешествие по России
 
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