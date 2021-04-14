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Туризм
https://ria.ru/20210414/turtsiya-1728264910.html
Эксперт дал рекомендации пассажирам транзитных рейсов через Турцию
Эксперт дал рекомендации пассажирам транзитных рейсов через Турцию
Россиянам, у которых возникли сложности при полетах транзитными рейсами через Стамбул, необходимо обращаться в авиакомпании или к агентам, которые могут помочь... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:40
2021-04-14T16:40
туризм
туризм
дмитрий горин
новости - туризм
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доха
турция
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россиянам, у которых возникли сложности при полетах транзитными рейсами через Стамбул, необходимо обращаться в авиакомпании или к агентам, которые могут помочь им переоформить билеты или осуществить возврат средств, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Дмитрий Горин.Пассажирам разрешено менять билеты на дополнительные вывозные рейсы. Они также могут обратиться к перевозчику для досрочного переоформления авиабилета, если в самолете есть свободные места.Если путешественники использовали Стамбул как транзитный пункт, то есть возможность самостоятельно рассмотреть альтернативные варианты перелетов через третьи страны, рассказал Горин. Наиболее удобные для этого аэропорты Дубая и Абу-Даби в ОАЭ, катарской Дохи и египетского Каира. "Также есть стыковочные рейсы через Минск, и это тоже возможность возвращения в Россию", — сообщил собеседник агентства.Он отметил, что возможность авиаперелетов есть и через европейские страны, но в этом случае нужно быть внимательным, выбирая аэропорт, так как большинство государств Европы закрыты для пересечения границы."Перелет можно делать в рамках одной перевозки на бланке одной авиакомпании без пересечения границы в транзитных зонах международных аэропортов. Такие возможности есть в аэропортах Франкфурта, Парижа, Вены и других городов, куда выполняются специальные грузо-пассажирские рейсы российских авиакомпаний", — сказал эксперт.Вице-президент АТОР подчеркнул, что данные изменения не касаются организованных туристов. "Их информируют туроператоры, и они могут отдыхать и возвращаться по плану. Ни в каких экстренных вывозных рейсах нет необходимости", — сказал он.Для организованных туристов, отправившихся за рубеж по путевке, работает "горячая линия" Ростуризма и ассоциации "Турпомощь", прямые телефоны контактных-центров туроператоров.
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
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туризм, дмитрий горин, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), доха, турция, стамбул, вена

Эксперт дал рекомендации пассажирам транзитных рейсов через Турцию

16:40 14.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россиянам, у которых возникли сложности при полетах транзитными рейсами через Стамбул, необходимо обращаться в авиакомпании или к агентам, которые могут помочь им переоформить билеты или осуществить возврат средств, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
"Вынужденный возврат средств авиакомпании сейчас проводят без штрафных санкций по любым видам тарифов в связи с отменой рейсов", — отметил эксперт.
Пассажирам разрешено менять билеты на дополнительные вывозные рейсы. Они также могут обратиться к перевозчику для досрочного переоформления авиабилета, если в самолете есть свободные места.
Если путешественники использовали Стамбул как транзитный пункт, то есть возможность самостоятельно рассмотреть альтернативные варианты перелетов через третьи страны, рассказал Горин. Наиболее удобные для этого аэропорты Дубая и Абу-Даби в ОАЭ, катарской Дохи и египетского Каира. "Также есть стыковочные рейсы через Минск, и это тоже возможность возвращения в Россию", — сообщил собеседник агентства.
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Он отметил, что возможность авиаперелетов есть и через европейские страны, но в этом случае нужно быть внимательным, выбирая аэропорт, так как большинство государств Европы закрыты для пересечения границы.
"Перелет можно делать в рамках одной перевозки на бланке одной авиакомпании без пересечения границы в транзитных зонах международных аэропортов. Такие возможности есть в аэропортах Франкфурта, Парижа, Вены и других городов, куда выполняются специальные грузо-пассажирские рейсы российских авиакомпаний", — сказал эксперт.
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Вице-президент АТОР подчеркнул, что данные изменения не касаются организованных туристов. "Их информируют туроператоры, и они могут отдыхать и возвращаться по плану. Ни в каких экстренных вывозных рейсах нет необходимости", — сказал он.
Для организованных туристов, отправившихся за рубеж по путевке, работает "горячая линия" Ростуризма и ассоциации "Турпомощь", прямые телефоны контактных-центров туроператоров.
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