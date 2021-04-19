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Туризм
https://ria.ru/20210419/vyvoz-1729006029.html
Авиакомпании вывезли из Турции и Танзании более 40 тысяч россиян
Авиакомпании вывезли из Турции и Танзании более 40 тысяч россиян
Авиакомпании с 15 по 18 апреля текущего года вывезли из Турции в Россию порядка 39,4 тысячи пассажиров, из Танзании - более 1,7 тысячи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T20:50
2021-04-19T20:50
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиакомпании с 15 по 18 апреля текущего года вывезли из Турции в Россию порядка 39,4 тысячи пассажиров, из Танзании - более 1,7 тысячи, сообщила Росавиация."Оперативный штаб Росавиации продолжает работу по организации возвращения граждан России из Турции и Танзании. За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тысячи пассажиров. Из Танзании 6 рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тысячи наших соотечественников", - говорится в сообщении.Всего, по данным российских и турецких авиакомпаний, на период с 15 апреля по 1 июня ранее было продано порядка 169 тысяч авиабилетов из пунктов Турции в пункты России. Из Занзибара (Танзания) в города России было реализовано 4,7 тысячи авиабилетов российских перевозчиков.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором.В свою очередь Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления. В субботу Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, ситуация находится на постоянном контроле, авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число.
https://ria.ru/20210419/strany-1728906739.html
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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, танзания, в мире

Авиакомпании вывезли из Турции и Танзании более 40 тысяч россиян

20:50 19.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Анкин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
Российские туристы во время посадки на самолет компании Аэрофлот в аэропорту Пхукета - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Максим Анкин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиакомпании с 15 по 18 апреля текущего года вывезли из Турции в Россию порядка 39,4 тысячи пассажиров, из Танзании - более 1,7 тысячи, сообщила Росавиация.
"Оперативный штаб Росавиации продолжает работу по организации возвращения граждан России из Турции и Танзании. За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тысячи пассажиров. Из Танзании 6 рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тысячи наших соотечественников", - говорится в сообщении.
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Всего, по данным российских и турецких авиакомпаний, на период с 15 апреля по 1 июня ранее было продано порядка 169 тысяч авиабилетов из пунктов Турции в пункты России. Из Занзибара (Танзания) в города России было реализовано 4,7 тысячи авиабилетов российских перевозчиков.
Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором.
В свою очередь Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления. В субботу Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, ситуация находится на постоянном контроле, авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число.
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