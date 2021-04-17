https://ria.ru/20210417/opershtab-1728726883.html
Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции
Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции
Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, ситуация находится на постоянном контроле; авиакомпании подтвердили планы по возврату... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:33
2021-04-17T16:33
2021-04-17T16:33
туризм
россия
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
александр нерадько
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, ситуация находится на постоянном контроле; авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число, сообщает ведомство."Оперативный штаб Росавиации обеспечит вывоз россиян из Турции. На площадке Росавиации создан оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ с территории Турецкой Республики на территорию России. Сегодня руководитель Росавиации Александр Нерадько провёл его заседание", - говорится в сообщении.В заседании приняли участие представители МИД России, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, участвующих в перевозках граждан из Турции.Рассмотрена текущая ситуация по вывозу, в том числе готовность авиакомпаний к вывозной кампании. Оперштаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан РФ, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину.Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов."Ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации. Ведомством будут приниматься необходимые оперативные решения для урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210417/turtsiya-1728674553.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, александр нерадько
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Росавиация
создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, ситуация находится на постоянном контроле; авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число, сообщает ведомство.
"Оперативный штаб Росавиации обеспечит вывоз россиян из Турции. На площадке Росавиации создан оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ с территории Турецкой Республики на территорию России
. Сегодня руководитель Росавиации Александр Нерадько
провёл его заседание", - говорится в сообщении.
В заседании приняли участие представители МИД России, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, участвующих в перевозках граждан из Турции.
Рассмотрена текущая ситуация по вывозу, в том числе готовность авиакомпаний к вывозной кампании. Оперштаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан РФ, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину.
"Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - отмечает Росавиация.
Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов.
"Ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации. Ведомством будут приниматься необходимые оперативные решения для урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.