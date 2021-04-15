https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728463459.html

В Ростуризме рассказали о россиянах, находящихся в Турции и Танзании

В Ростуризме рассказали о россиянах, находящихся в Турции и Танзании

Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч, заявила... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:24

2021-04-15T18:24

2021-04-15T18:40

туризм

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турция

танзания

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", - сказала Догузова журналистам."Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тысяч", - добавила глава ведомства.

https://ria.ru/20210415/ocheredi-1728457567.html

турция

танзания

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туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания, в мире