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Туризм
https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728463459.html
В Ростуризме рассказали о россиянах, находящихся в Турции и Танзании
В Ростуризме рассказали о россиянах, находящихся в Турции и Танзании
Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч, заявила... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:24
2021-04-15T18:40
туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
танзания
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", - сказала Догузова журналистам."Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тысяч", - добавила глава ведомства.
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туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания, в мире

В Ростуризме рассказали о россиянах, находящихся в Турции и Танзании

18:24 15.04.2021 (обновлено: 18:40 15.04.2021)
 
© AP Photo / Emrah GurelМужчина кормит голубей на площади Таксим в Стамбуле
Мужчина кормит голубей на площади Таксим в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", - сказала Догузова журналистам.
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"Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тысяч", - добавила глава ведомства.
 
ТуризмТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТурцияТанзанияВ мире
 
 
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