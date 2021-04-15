https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728463459.html
В Ростуризме рассказали о россиянах, находящихся в Турции и Танзании
В Ростуризме рассказали о россиянах, находящихся в Турции и Танзании
Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч, заявила... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:24
2021-04-15T18:24
2021-04-15T18:40
туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
танзания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727957694_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89a05d3e1b0587779d6d4bbee76fd770.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тысяч человек, в Танзании - около 4 тысяч. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", - сказала Догузова журналистам."Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тысяч", - добавила глава ведомства.
https://ria.ru/20210415/ocheredi-1728457567.html
турция
танзания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727957694_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_5fc213a5807b2fd1c7d42d1f88d0a008.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания, в мире