https://ria.ru/20210416/ochered-1728559858.html

Стоящие в очереди у офиса Turkish Airlines хотят разъяснений от компании

Стоящие в очереди у офиса Turkish Airlines хотят разъяснений от компании

Вернуть деньги, поменять дату вылета, чтобы попасть в отпуск, а также вернуть своих туристов в Россию после приостановки авиасообщения между РФ и Турцией хотят... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:58

2021-04-16T12:58

2021-04-16T13:13

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Светлана Задера. Вернуть деньги, поменять дату вылета, чтобы попасть в отпуск, а также вернуть своих туристов в Россию после приостановки авиасообщения между РФ и Турцией хотят стоящие в очереди у офиса Turkish Airlines в Москве, об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения РФ с Турцией с 15 апреля до 1 июня. В Москве в четверг более сотни человек выстроились в очередь у офиса Turkish Airlines, чтобы обменять билеты или решить вопрос с возвратом. В пятницу к 12.00 также более сотни человек собрались у офиса авиакомпании.Turkish Airlines сообщила ранее, что получила уведомление от РФ об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.Пыталась два дня дозвонитьсяЕлена пришла к офису недавно, но уже читала в СМИ, что стоять придётся пять-шесть часов.Вылет в Турцию у неё планировался 24 апреля, это транзитный рейс."Говорят о том, что есть вариант вылететь в Турцию на рейсах, которые остались. Вряд ли там есть свободные места, но узнать нужно. Если нет, тогда через Минск", - говорит девушка.Возможности поменять конечную точку отпуска у Елены нет, поскольку отель она бронировала отдельно."Я отель покупала отдельно, и если я не прилечу, то деньги сгорят. Мне надо максимально оперативно решить этот вопрос", - отмечает Елена.Будем решать через судЕкатерина работает в туристической компании. Она пришла в 9 утра к офису Turkish Airlines и уже стоит несколько часов, чтобы вернуть своих туристовПо ее словам, в таком сложном положении у неё две семьи, которые должны вернуться обратно 23 апреля."Авиакомпания сейчас загружена и отвечает по три-четыре дня, а у меня нет столько времени, мне нужно понимать, что с людьми делать. Потому что люди могут просто не вылететь из Стамбула, тогда они за свой счёт должны продлевать гостиницу и повторно сдавать ПЦР, а это еще деньги, поэтому без вариантов. Нужно стоять и ждать. Я пару часов постою и поеду. Потом если что, будем решать вопрос через суд. Люди застряли, они же в этом не виноваты",- говорит Екатерина.Приложение работаетУ Инны попасть в офис авиакомпании получилось только со второго раза.По ее словам, деньги за билеты можно вернуть через приложение Turkish Airlines."Ошибка моя в чем - нужно было просто вернуть деньги через личный кабинет через приложение. Этой информации на сайте я не нашла. Через сайт это сделать нельзя, потому что он "лежит", через кол-центр не дозвониться, потому что там все занято", - говорит Инна.Сейчас девушка ждёт, когда к ней поступит возврат средств.

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/egipet-1728548562.html

https://ria.ru/20210416/otdykh-1728530369.html

https://ria.ru/20210416/test-1728509172.html

https://ria.ru/20210415/krym-1728388337.html

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новости - туризм, турция, россия, turkish airlines, москва, стамбул