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Туризм
https://ria.ru/20210416/ochered-1728559858.html
Стоящие в очереди у офиса Turkish Airlines хотят разъяснений от компании
Стоящие в очереди у офиса Turkish Airlines хотят разъяснений от компании
Вернуть деньги, поменять дату вылета, чтобы попасть в отпуск, а также вернуть своих туристов в Россию после приостановки авиасообщения между РФ и Турцией хотят... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:58
2021-04-16T13:13
туризм
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Светлана Задера. Вернуть деньги, поменять дату вылета, чтобы попасть в отпуск, а также вернуть своих туристов в Россию после приостановки авиасообщения между РФ и Турцией хотят стоящие в очереди у офиса Turkish Airlines в Москве, об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения РФ с Турцией с 15 апреля до 1 июня. В Москве в четверг более сотни человек выстроились в очередь у офиса Turkish Airlines, чтобы обменять билеты или решить вопрос с возвратом. В пятницу к 12.00 также более сотни человек собрались у офиса авиакомпании.Turkish Airlines сообщила ранее, что получила уведомление от РФ об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.Пыталась два дня дозвонитьсяЕлена пришла к офису недавно, но уже читала в СМИ, что стоять придётся пять-шесть часов.Вылет в Турцию у неё планировался 24 апреля, это транзитный рейс."Говорят о том, что есть вариант вылететь в Турцию на рейсах, которые остались. Вряд ли там есть свободные места, но узнать нужно. Если нет, тогда через Минск", - говорит девушка.Возможности поменять конечную точку отпуска у Елены нет, поскольку отель она бронировала отдельно."Я отель покупала отдельно, и если я не прилечу, то деньги сгорят. Мне надо максимально оперативно решить этот вопрос", - отмечает Елена.Будем решать через судЕкатерина работает в туристической компании. Она пришла в 9 утра к офису Turkish Airlines и уже стоит несколько часов, чтобы вернуть своих туристовПо ее словам, в таком сложном положении у неё две семьи, которые должны вернуться обратно 23 апреля."Авиакомпания сейчас загружена и отвечает по три-четыре дня, а у меня нет столько времени, мне нужно понимать, что с людьми делать. Потому что люди могут просто не вылететь из Стамбула, тогда они за свой счёт должны продлевать гостиницу и повторно сдавать ПЦР, а это еще деньги, поэтому без вариантов. Нужно стоять и ждать. Я пару часов постою и поеду. Потом если что, будем решать вопрос через суд. Люди застряли, они же в этом не виноваты",- говорит Екатерина.Приложение работаетУ Инны попасть в офис авиакомпании получилось только со второго раза.По ее словам, деньги за билеты можно вернуть через приложение Turkish Airlines."Ошибка моя в чем - нужно было просто вернуть деньги через личный кабинет через приложение. Этой информации на сайте я не нашла. Через сайт это сделать нельзя, потому что он "лежит", через кол-центр не дозвониться, потому что там все занято", - говорит Инна.Сейчас девушка ждёт, когда к ней поступит возврат средств.
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новости - туризм, турция, россия, turkish airlines, москва, стамбул

Стоящие в очереди у офиса Turkish Airlines хотят разъяснений от компании

12:58 16.04.2021 (обновлено: 13:13 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняОчередь около офиса авиакомпании Turkish Airlines в Москве
Очередь около офиса авиакомпании Turkish Airlines в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Светлана Задера. Вернуть деньги, поменять дату вылета, чтобы попасть в отпуск, а также вернуть своих туристов в Россию после приостановки авиасообщения между РФ и Турцией хотят стоящие в очереди у офиса Turkish Airlines в Москве, об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости.
Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения РФ с Турцией с 15 апреля до 1 июня. В Москве в четверг более сотни человек выстроились в очередь у офиса Turkish Airlines, чтобы обменять билеты или решить вопрос с возвратом. В пятницу к 12.00 также более сотни человек собрались у офиса авиакомпании.
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Turkish Airlines сообщила ранее, что получила уведомление от РФ об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.

Пыталась два дня дозвониться

Елена пришла к офису недавно, но уже читала в СМИ, что стоять придётся пять-шесть часов.
"Билеты я покупала в марте. Сообщение о том, что отменились рейсы, получила я три или два дня назад, то есть это было после объявления, что границы закрыты. Пыталась два дня дозвониться и не дозвонилась. Трубки не берут ни авиакомпания, ни агрегатор, где покупала билеты. На письма не отвечают. Говорят, что есть варианты обмена билетов и возврата",- рассказывает Елена.
Вылет в Турцию у неё планировался 24 апреля, это транзитный рейс.
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"Говорят о том, что есть вариант вылететь в Турцию на рейсах, которые остались. Вряд ли там есть свободные места, но узнать нужно. Если нет, тогда через Минск", - говорит девушка.
Возможности поменять конечную точку отпуска у Елены нет, поскольку отель она бронировала отдельно.
"Я отель покупала отдельно, и если я не прилечу, то деньги сгорят. Мне надо максимально оперативно решить этот вопрос", - отмечает Елена.

Будем решать через суд

Екатерина работает в туристической компании. Она пришла в 9 утра к офису Turkish Airlines и уже стоит несколько часов, чтобы вернуть своих туристов
"Телефоны у них (у авиакомпании) не работают, дозвониться невозможно. Только приезжать и узнавать и стоять уже по факту, куда, что и как. У меня сейчас туристы улетели в Шарм и не могут вернуться в Москву. Из Шарма до Стамбула долетят, а из Стамбула сюда - нет", - рассказывает она.
По ее словам, в таком сложном положении у неё две семьи, которые должны вернуться обратно 23 апреля.
"Авиакомпания сейчас загружена и отвечает по три-четыре дня, а у меня нет столько времени, мне нужно понимать, что с людьми делать. Потому что люди могут просто не вылететь из Стамбула, тогда они за свой счёт должны продлевать гостиницу и повторно сдавать ПЦР, а это еще деньги, поэтому без вариантов. Нужно стоять и ждать. Я пару часов постою и поеду. Потом если что, будем решать вопрос через суд. Люди застряли, они же в этом не виноваты",- говорит Екатерина.
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Приложение работает

У Инны попасть в офис авиакомпании получилось только со второго раза.
"Я пришла в офис и захотела вернуть деньги - это две минуты. Офис сегодня открылся в 9.30, здесь была в 7.30, потому что я предполагала, что будет очередь большая. Вчера я была, пришла после обеда - это была моя ошибка, потому что в 17.30 закрывается офис. В итоге я простояла почти пять часов и ничего не получила",- рассказывает она.
По ее словам, деньги за билеты можно вернуть через приложение Turkish Airlines.
"Ошибка моя в чем - нужно было просто вернуть деньги через личный кабинет через приложение. Этой информации на сайте я не нашла. Через сайт это сделать нельзя, потому что он "лежит", через кол-центр не дозвониться, потому что там все занято", - говорит Инна.
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Сейчас девушка ждёт, когда к ней поступит возврат средств.
"Буду брать билеты на другое время. Однозначно в турецком направлении, но в другое время",- рассказала Инна.
 
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