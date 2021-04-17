Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2015-2021 годах
© МЧС РоссииНа месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Кадр из видео
© МЧС России
2021
17 апреля на Кубани в районе трассы Краснодар – Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Вертолет орошал поля. Пилот вертолета погиб.
2020
4 октября в нескольких километрах от города Среднеколымска в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Частный вертолет Ми-2 был обнаружен в лесном массиве примерно в 60 километрах от Среднеколымска. Никто из пассажиров и пилот не пострадали.
6 июля в Ростовской области, выполняя после ремонта пробный полет, потерпел крушение вертолет Ми-2. Механик от полученных травм скончался на месте, пилот был госпитализирован.
2019
24 августа потерпел крушение вертолет Ми-2, взлетевший с поля племзавода "Воля" в станице Челбасской Каневского района Краснодарского края для осмотра сельхозугодий, на которых планировались авиационно-химические работы. Пилот погиб.
11 августа пропал вертолет Ми-2, вылетевший с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки Красноярского края. На его борту находились три человека. В сентябре были обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками нескольких лиц в юго-западном направлении от города Дудинка.
23 июля в районе аула Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея при проведении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал 41-летний пилот вертолета.
21 июня в Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот погиб. Вертолет принадлежал частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля.
2018
22 июня в Ханты-Мансийском автономном округе пропал вертолет Ми-2 авиакомпании "Геликс", выполнявший полет по патрулированию нефтепровода. Вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лангепас наполовину погруженным в болото. Пилот вертолета погиб.
5 апреля в Шпаковском районе в Ставропольском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. После падения вертолет загорелся. Пострадал пилот воздушного судна. По словам пилота, причиной падения вертолета является отказ двигателя.
2017
7 июня в Андроповском районе Ставропольского края произошло крушение вертолета Ми-2, выполнявшего сельскохозяйственные работы. Пилот получил травмы средней тяжести. Причиной падения частного вертолета стало столкновение с линией электропередачи .
2016
7 августа в селе Школьное Белореченского района Краснодарского края произошло крушение вертолета Ми-2. Погибли пилот и бортмеханик.
21 июня в 40 километрах от Екатеринбурга, на посадочной площадке Решеты, вертолет Ми-2 областного Центра медицины катастроф потерпел аварию при взлете с площадки на территории 1-й городской клинической больницы. При взлете судно завалилось на бок, в результате чего сломались лопасти и хвост. В вертолете находился только пилот. В результате происшествия никто не пострадал.
2015
30 ноября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Камчатском крае, следуя по маршруту база отдыха "Излучина" - вулкан Жупанова. На борту находились пилот и два пассажира. В результате происшествия один пассажир погиб, пилот и второй пассажир получили травмы. Воздушное судно, по информации МАК, получило значительные повреждения.
16 августа на аэродроме в Кирове совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. При посадке на взлетно-посадочную полосу надломилась стойка шасси. Люди не пострадали.
24 марта вертолет Ми-2 потерпел крушение на Камчатке. Погибли два члена экипажа. Вертолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту. Воздушное судно летело из села Николаевка с группой лыжников на горно-спортивную базу "Снежная долина".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников