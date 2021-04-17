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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2015-2021 годах
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2015-2021 годах
на Кубани в районе трассы Краснодар – Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Вертолет орошал поля. Пилот вертолета погиб. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T18:53
2021-04-17T18:53
россия
ми-2
справки
происшествия
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202117 апреля на Кубани в районе трассы Краснодар – Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Вертолет орошал поля. Пилот вертолета погиб.20204 октября в нескольких километрах от города Среднеколымска в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Частный вертолет Ми-2 был обнаружен в лесном массиве примерно в 60 километрах от Среднеколымска. Никто из пассажиров и пилот не пострадали.6 июля в Ростовской области, выполняя после ремонта пробный полет, потерпел крушение вертолет Ми-2. Механик от полученных травм скончался на месте, пилот был госпитализирован.201924 августа потерпел крушение вертолет Ми-2, взлетевший с поля племзавода "Воля" в станице Челбасской Каневского района Краснодарского края для осмотра сельхозугодий, на которых планировались авиационно-химические работы. Пилот погиб.11 августа пропал вертолет Ми-2, вылетевший с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки Красноярского края. На его борту находились три человека. В сентябре были обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками нескольких лиц в юго-западном направлении от города Дудинка.23 июля в районе аула Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея при проведении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал 41-летний пилот вертолета.21 июня в Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот погиб. Вертолет принадлежал частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля.201822 июня в Ханты-Мансийском автономном округе пропал вертолет Ми-2 авиакомпании "Геликс", выполнявший полет по патрулированию нефтепровода. Вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лангепас наполовину погруженным в болото. Пилот вертолета погиб.5 апреля в Шпаковском районе в Ставропольском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. После падения вертолет загорелся. Пострадал пилот воздушного судна. По словам пилота, причиной падения вертолета является отказ двигателя.20177 июня в Андроповском районе Ставропольского края произошло крушение вертолета Ми-2, выполнявшего сельскохозяйственные работы. Пилот получил травмы средней тяжести. Причиной падения частного вертолета стало столкновение с линией электропередачи .20167 августа в селе Школьное Белореченского района Краснодарского края произошло крушение вертолета Ми-2. Погибли пилот и бортмеханик.21 июня в 40 километрах от Екатеринбурга, на посадочной площадке Решеты, вертолет Ми-2 областного Центра медицины катастроф потерпел аварию при взлете с площадки на территории 1-й городской клинической больницы. При взлете судно завалилось на бок, в результате чего сломались лопасти и хвост. В вертолете находился только пилот. В результате происшествия никто не пострадал.201530 ноября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Камчатском крае, следуя по маршруту база отдыха "Излучина" - вулкан Жупанова. На борту находились пилот и два пассажира. В результате происшествия один пассажир погиб, пилот и второй пассажир получили травмы. Воздушное судно, по информации МАК, получило значительные повреждения.16 августа на аэродроме в Кирове совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. При посадке на взлетно-посадочную полосу надломилась стойка шасси. Люди не пострадали.24 марта вертолет Ми-2 потерпел крушение на Камчатке. Погибли два члена экипажа. Вертолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту. Воздушное судно летело из села Николаевка с группой лыжников на горно-спортивную базу "Снежная долина".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
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россия, ми-2, справки, происшествия

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2015-2021 годах

18:53 17.04.2021
 
© МЧС РоссииНа месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Кадр из видео
На месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© МЧС России
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2021

17 апреля на Кубани в районе трассы Краснодар – Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Вертолет орошал поля. Пилот вертолета погиб.

2020

4 октября в нескольких километрах от города Среднеколымска в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Частный вертолет Ми-2 был обнаружен в лесном массиве примерно в 60 километрах от Среднеколымска. Никто из пассажиров и пилот не пострадали.
6 июля в Ростовской области, выполняя после ремонта пробный полет, потерпел крушение вертолет Ми-2. Механик от полученных травм скончался на месте, пилот был госпитализирован.

2019

24 августа потерпел крушение вертолет Ми-2, взлетевший с поля племзавода "Воля" в станице Челбасской Каневского района Краснодарского края для осмотра сельхозугодий, на которых планировались авиационно-химические работы. Пилот погиб.
11 августа пропал вертолет Ми-2, вылетевший с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки Красноярского края. На его борту находились три человека. В сентябре были обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками нескольких лиц в юго-западном направлении от города Дудинка.
23 июля в районе аула Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея при проведении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал 41-летний пилот вертолета.
21 июня в Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот погиб. Вертолет принадлежал частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля.

2018

22 июня в Ханты-Мансийском автономном округе пропал вертолет Ми-2 авиакомпании "Геликс", выполнявший полет по патрулированию нефтепровода. Вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лангепас наполовину погруженным в болото. Пилот вертолета погиб.
5 апреля в Шпаковском районе в Ставропольском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. После падения вертолет загорелся. Пострадал пилот воздушного судна. По словам пилота, причиной падения вертолета является отказ двигателя.

2017

7 июня в Андроповском районе Ставропольского края произошло крушение вертолета Ми-2, выполнявшего сельскохозяйственные работы. Пилот получил травмы средней тяжести. Причиной падения частного вертолета стало столкновение с линией электропередачи .

2016

7 августа в селе Школьное Белореченского района Краснодарского края произошло крушение вертолета Ми-2. Погибли пилот и бортмеханик.
21 июня в 40 километрах от Екатеринбурга, на посадочной площадке Решеты, вертолет Ми-2 областного Центра медицины катастроф потерпел аварию при взлете с площадки на территории 1-й городской клинической больницы. При взлете судно завалилось на бок, в результате чего сломались лопасти и хвост. В вертолете находился только пилот. В результате происшествия никто не пострадал.

2015

30 ноября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Камчатском крае, следуя по маршруту база отдыха "Излучина" - вулкан Жупанова. На борту находились пилот и два пассажира. В результате происшествия один пассажир погиб, пилот и второй пассажир получили травмы. Воздушное судно, по информации МАК, получило значительные повреждения.
16 августа на аэродроме в Кирове совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. При посадке на взлетно-посадочную полосу надломилась стойка шасси. Люди не пострадали.
24 марта вертолет Ми-2 потерпел крушение на Камчатке. Погибли два члена экипажа. Вертолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту. Воздушное судно летело из села Николаевка с группой лыжников на горно-спортивную базу "Снежная долина".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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