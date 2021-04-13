https://ria.ru/20210413/diplomatiya-1727958348.html

Эрдоган не прав, но Европу не жалко

Эрдоган не прав, но Европу не жалко

Турция заморозила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo стоимостью 70 миллионов евро. Также предупреждения о возможных проблемах получили РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:07

мевлют чавушоглу

урсула фон дер ляйен

марио драги

турция

европа

реджеп тайип эрдоган

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Турция заморозила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo стоимостью 70 миллионов евро. Также предупреждения о возможных проблемах получили еще три крупные итальянские компании, среди которых Ansaldo Energia, строящая в Турции электростанции. Причина демарша Анкары — в дипломатическом скандале, бушующем в двусторонних отношениях. В прошлый четверг премьер-министр Италии Марио Драги назвал Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором, причем уточнил, что с ним все равно необходимо сотрудничать.Турецкий МИД немедленно вызвал итальянского посла. Глава ведомства Мевлют Чавушоглу назвал высказывания Драги неприемлемой популистской риторикой. Теперь вот прилетело и итальянскому бизнесу.Скандал органично продолжил ухудшение отношений Турции с Европы, очередное обострение которых было спровоцировано инцидентом с отсутствующим стулом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах в Анкаре, что случилось буквально за день до заявлений Драги. Итальянский премьер прошелся и по этому поводу, назвав произошедшее "неподобающим поведением" со стороны Эрдогана.Всю эту историю можно рассматривать как аналог чашки Петри, в которой отражается суть текущей ситуации на международной арене. Ну и, разумеется, она чрезвычайно наглядно иллюстрирует особенности внешней политики обеих вовлеченных сторон."Зачинщиком" эскалации на этот раз является, конечно, Анкара. Любые оправдания действий турок на переговорах, попытки объяснить, что все так случайно у них со стулом получилось, откровенно неубедительны. Вне всякого сомнения, это был осознанный вызов со стороны Эрдогана. Да турецкие официальные лица этого и не скрывают. Чавушоглу категорически заявил, что на встрече "все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу".А Европа — в лице двух самых высокопоставленных должностных лиц ЕС — проглотила унижение. Урсула фон дер Ляйен сама предпочла "сосредоточиться на сущности переговоров", присев сбоку на диванчик. В свою очередь, председатель Евросовета Шарль Мишель сделал вид, что не заметил вопиющего нарушения дипломатического протокола и просто хамства турецкой стороны.То есть при всей возмутительности действий Анкары в сухой остаток выпал факт, что европейцы позволили так с собой обращаться. А любые потуги сохранить лицо постфактум идут по разряду "после драки кулаками не машут". Это относится и к высказываниям итальянского премьер-министра.Обозвать президента другой страны диктатором и тут же признать необходимость сотрудничества с ним — в этой конструкции европейцев ничего не смущает. Да это и понятно, поскольку за последние десятилетия данный подход стал для Запада обычным делом и применяется к любым внешнеполитическим оппонентам, будь то Россия, Китай и еще несколько десятков стран. Та же фон дер Ляйен неоднократно критиковала турецкие власти и лично Эрдогана по вопросам политического устройства, демократии и прав человека, то есть влезая в сугубо внутренние дела другого государства.Можно осуждать — и это будет вполне обоснованно — внешнеполитический стиль турецкого президента, который старательно столбит за собой роль главного мирового скандалиста и хулигана. Но Эрдоган пришел на уже возделанное поле современной международной политики, которое усилиями Европы и США превратилось в вопиюще несправедливую и запредельно лицемерную систему. Западные державы настолько давно отказались от базовых принципов баланса интересов, взаимоуважения и невмешательства в чужие дела, что банально не слышат и не понимают, о чем идет речь, когда их призывают соблюдать правила и нормы классической дипломатии.Зато, как выясняется, метод прямолинейной грубости в отношениях с ними работает — и весьма доходчив.Более того, инцидент со стулом доказал, что Европа не способна должным образом реагировать на подобные вызовы. Видимо, дает о себе знать крайняя забюрократизированность европейских процессов, где любой вопрос требует длительных обсуждений и бесчисленных согласований. В результате в ситуации, в которой фон дер Ляйен и Мишелю стоило бы просто развернуться и покинуть переговоры, они дружно выставили собственную сторону в уязвимом и неприглядном свете.Главная же проблема для Европы заключается в том, что многие годы она вместе со Штатами демонстрировала, что воспринимает как слабость соблюдение геополитическими конкурентами традиционных дипломатических принципов и правил. Зато теперь она выказала свою неспособность противостоять бесцеремонному нахрапу.А это означает, что почти наверняка найдутся страны, которые извлекут для себя полезный урок из происходящего — и раз на Западе их не слышат и не понимают по-хорошему, они попробуют по-плохому.

https://ria.ru/20210408/erdogan-1727453306.html

https://ria.ru/20210410/erdogan-1727601189.html

https://ria.ru/20210408/turtsiya-1727335897.html

https://ria.ru/20210407/erdogan-1727284335.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/1727418457.html

турция

европа

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

мевлют чавушоглу, урсула фон дер ляйен, марио драги, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, авторы