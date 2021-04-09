https://ria.ru/20210409/posol-1727455973.html

МИД Турции подтвердил вызов посла Италии после заявления об Эрдогане

МИД Турции подтвердил вызов посла Италии после заявления об Эрдогане

МИД Турции подтвердил вызов итальянского посла в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T00:10

2021-04-09T00:10

2021-04-09T06:06

эрик мамер

евросовет

мевлют чавушоглу

марио драги

еврокомиссия

европейский совет

турция

европа

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_91b9c250938375011c1eeb3e92d4e54c.jpg

АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. МИД Турции подтвердил вызов итальянского посла в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.Ранее Драги охарактеризовал Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним. Также Драги заявил, что "не разделяет неподобающего поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой популистской риторикой высказывания Драги в адрес турецкого президента, источник в МИД Турции сообщил о вызове посла Италии."Заместитель министра Фарук Каймакчи заявил итальянскому послу, что мы решительно осуждаем слова премьер-министра Италии, назначенного на должность, в адрес нашего президента, избранного лидера при самом высоком в Европе уровне поддержки при всенародном голосовании", - отмечается в документе.Турция ожидает, что "эти грубые и возмутительные заявления, которые не соответствуют дружественным и союзническим отношениям Турции и Италии, будут немедленно отозваны"."До посла было также доведено, что заявления, сделанные о визите в нашу страну глав ЕС и ЕК, неприемлемы без знания протоколов. Никто не может подвергнуть сомнению гостеприимство Турции. Наша страна не будет участником бессмысленных и злонамеренных дебатов внутри ЕС, мы находим усилия по подрыву позитивной повестки дня отношений Турции и ЕС напрасными", - заявил турецкий МИД.Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями на встрече президента с лидерами ЕС, протокол встречи, по его словам, был согласован с Брюсселем.

https://ria.ru/20210408/turtsiya-1727335897.html

https://ria.ru/20210405/turtsiya-1604227476.html

https://ria.ru/20210331/kipr-1603655363.html

турция

европа

италия

анкара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эрик мамер, евросовет, мевлют чавушоглу, марио драги, еврокомиссия, европейский совет, турция, европа, италия, анкара, в мире