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МИД Турции подтвердил вызов посла Италии после заявления об Эрдогане
МИД Турции подтвердил вызов посла Италии после заявления об Эрдогане
МИД Турции подтвердил вызов итальянского посла в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T00:10
2021-04-09T06:06
эрик мамер
евросовет
мевлют чавушоглу
марио драги
еврокомиссия
европейский совет
турция
европа
италия
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. МИД Турции подтвердил вызов итальянского посла в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.Ранее Драги охарактеризовал Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним. Также Драги заявил, что "не разделяет неподобающего поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой популистской риторикой высказывания Драги в адрес турецкого президента, источник в МИД Турции сообщил о вызове посла Италии."Заместитель министра Фарук Каймакчи заявил итальянскому послу, что мы решительно осуждаем слова премьер-министра Италии, назначенного на должность, в адрес нашего президента, избранного лидера при самом высоком в Европе уровне поддержки при всенародном голосовании", - отмечается в документе.Турция ожидает, что "эти грубые и возмутительные заявления, которые не соответствуют дружественным и союзническим отношениям Турции и Италии, будут немедленно отозваны"."До посла было также доведено, что заявления, сделанные о визите в нашу страну глав ЕС и ЕК, неприемлемы без знания протоколов. Никто не может подвергнуть сомнению гостеприимство Турции. Наша страна не будет участником бессмысленных и злонамеренных дебатов внутри ЕС, мы находим усилия по подрыву позитивной повестки дня отношений Турции и ЕС напрасными", - заявил турецкий МИД.Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями на встрече президента с лидерами ЕС, протокол встречи, по его словам, был согласован с Брюсселем.
https://ria.ru/20210408/turtsiya-1727335897.html
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эрик мамер, евросовет, мевлют чавушоглу, марио драги, еврокомиссия, европейский совет, турция, европа, италия, анкара, в мире

МИД Турции подтвердил вызов посла Италии после заявления об Эрдогане

00:10 09.04.2021 (обновлено: 06:06 09.04.2021)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. МИД Турции подтвердил вызов итальянского посла в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.
Ранее Драги охарактеризовал Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним. Также Драги заявил, что "не разделяет неподобающего поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой популистской риторикой высказывания Драги в адрес турецкого президента, источник в МИД Турции сообщил о вызове посла Италии.
"После неприемлемых заявлений, которые премьер-министр Италии сегодня сделал о нашем президенте, посол Италии в Анкаре был незамедлительно вызван в наше министерство сегодня вечером", - говорится в заявлении турецкого МИД.
"Заместитель министра Фарук Каймакчи заявил итальянскому послу, что мы решительно осуждаем слова премьер-министра Италии, назначенного на должность, в адрес нашего президента, избранного лидера при самом высоком в Европе уровне поддержки при всенародном голосовании", - отмечается в документе.
Турция ожидает, что "эти грубые и возмутительные заявления, которые не соответствуют дружественным и союзническим отношениям Турции и Италии, будут немедленно отозваны".
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"До посла было также доведено, что заявления, сделанные о визите в нашу страну глав ЕС и ЕК, неприемлемы без знания протоколов. Никто не может подвергнуть сомнению гостеприимство Турции. Наша страна не будет участником бессмысленных и злонамеренных дебатов внутри ЕС, мы находим усилия по подрыву позитивной повестки дня отношений Турции и ЕС напрасными", - заявил турецкий МИД.
Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
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Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями на встрече президента с лидерами ЕС, протокол встречи, по его словам, был согласован с Брюсселем.
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