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Премьер Италии назвал Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать"
Премьер Италии назвал Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать"
Премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал президента Турции Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:49
2021-04-08T22:49
марио драги
еврокомиссия
евросоюз
турция
реджеп тайип эрдоган
италия
в мире
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РИМ, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал президента Турции Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним.Также Драги заявил, что "не разделяет поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Я считаю, что оно было неподобающим", - сказал Драги.Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
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марио драги, еврокомиссия, евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, италия, в мире

Премьер Италии назвал Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать"

22:49 08.04.2021
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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РИМ, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал президента Турции Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним.

"С этими диктаторами, с которыми однако нужно сотрудничать, вы должны быть откровенны, чтобы подтвердить позицию, но также быть готовыми сотрудничать в интересах своей страны. Нужно найти правильный баланс", - сказал Драги на пресс-конференции, отвечая на вопрос о турецком лидере.

Также Драги заявил, что "не разделяет поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Я считаю, что оно было неподобающим", - сказал Драги.
Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
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Марио ДрагиЕврокомиссияЕвросоюзТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИталияВ мире
 
 
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