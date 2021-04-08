https://ria.ru/20210408/erdogan-1727452016.html

Премьер Италии назвал Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать"

Премьер Италии назвал Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать"

Премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал президента Турции Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T22:49

2021-04-08T22:49

2021-04-08T22:49

марио драги

еврокомиссия

евросоюз

турция

реджеп тайип эрдоган

италия

в мире

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РИМ, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал президента Турции Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним.Также Драги заявил, что "не разделяет поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Я считаю, что оно было неподобающим", - сказал Драги.Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

https://ria.ru/20210407/bosfor-1727055401.html

турция

италия

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марио драги, еврокомиссия, евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, италия, в мире