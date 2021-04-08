Премьер Италии назвал Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать"
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
РИМ, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал президента Турции Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним.
"С этими диктаторами, с которыми однако нужно сотрудничать, вы должны быть откровенны, чтобы подтвердить позицию, но также быть готовыми сотрудничать в интересах своей страны. Нужно найти правильный баланс", - сказал Драги на пресс-конференции, отвечая на вопрос о турецком лидере.
Также Драги заявил, что "не разделяет поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Я считаю, что оно было неподобающим", - сказал Драги.
Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
7 апреля, 08:00Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию