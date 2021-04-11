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Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
Турция приостановила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo объемом в 70 миллионов евро после дипломатического скандала между странами,... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:22
2021-04-11T11:22
мевлют чавушоглу
марио драги
еврокомиссия
мид турции
турция
италия
в мире
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РИМ, 11 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Турция приостановила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo объемом в 70 миллионов евро после дипломатического скандала между странами, написали в воскресенье два крупных издания la Repubblica и Il Fatto QuotidianoВ четверг премьер Италии Марио Драги охарактеризовал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив при этом необходимость сотрудничества с ним. Также Драги заявил, что "не разделяет неподобающего поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой и популистской риторикой высказывания Драги в адрес турецкого президента, МИД Турции сообщил о вызове посла Италии.По информации изданий, турецкие власти требуют официальных извинений от правительства и не собираются довольствоваться прояснениями по дипломатическим каналам. "Пока из Рима не поступают ответы, власти Турции начали передавать угрожающие сигналы", - говорится в статье la Repubblica.Так, на данный момент заморожена сделка на 70 миллионов евро по закупке учебных вертолетов, которая должна была быть подписана в ближайшие дни. Также предупреждения получили три другие итальянские компании, среди которых крупная энергетическая Ansaldo Energia, строящая в Турции электростанции.
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мевлют чавушоглу, марио драги, еврокомиссия, мид турции, турция, италия, в мире

Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги

11:22 11.04.2021
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алена Палажченко
Читать ria.ru в
РИМ, 11 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Турция приостановила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo объемом в 70 миллионов евро после дипломатического скандала между странами, написали в воскресенье два крупных издания la Repubblica и Il Fatto Quotidiano
В четверг премьер Италии Марио Драги охарактеризовал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив при этом необходимость сотрудничества с ним. Также Драги заявил, что "не разделяет неподобающего поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой и популистской риторикой высказывания Драги в адрес турецкого президента, МИД Турции сообщил о вызове посла Италии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 23:10
Источник: МИД Турции вызвал посла Италии после слов премьера об Эрдогане
По информации изданий, турецкие власти требуют официальных извинений от правительства и не собираются довольствоваться прояснениями по дипломатическим каналам. "Пока из Рима не поступают ответы, власти Турции начали передавать угрожающие сигналы", - говорится в статье la Repubblica.
Так, на данный момент заморожена сделка на 70 миллионов евро по закупке учебных вертолетов, которая должна была быть подписана в ближайшие дни. Также предупреждения получили три другие итальянские компании, среди которых крупная энергетическая Ansaldo Energia, строящая в Турции электростанции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 22:49
Премьер Италии назвал Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать"
 
Мевлют ЧавушоглуМарио ДрагиЕврокомиссияМИД ТурцииТурцияИталияВ мире
 
 
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