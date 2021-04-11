https://ria.ru/20210411/turtsiya-1727759792.html

Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги

Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги

Турция приостановила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo объемом в 70 миллионов евро после дипломатического скандала между странами,... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:22

2021-04-11T11:22

2021-04-11T11:22

мевлют чавушоглу

марио драги

еврокомиссия

мид турции

турция

италия

в мире

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РИМ, 11 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Турция приостановила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo объемом в 70 миллионов евро после дипломатического скандала между странами, написали в воскресенье два крупных издания la Repubblica и Il Fatto QuotidianoВ четверг премьер Италии Марио Драги охарактеризовал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив при этом необходимость сотрудничества с ним. Также Драги заявил, что "не разделяет неподобающего поведения" Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой и популистской риторикой высказывания Драги в адрес турецкого президента, МИД Турции сообщил о вызове посла Италии.По информации изданий, турецкие власти требуют официальных извинений от правительства и не собираются довольствоваться прояснениями по дипломатическим каналам. "Пока из Рима не поступают ответы, власти Турции начали передавать угрожающие сигналы", - говорится в статье la Repubblica.Так, на данный момент заморожена сделка на 70 миллионов евро по закупке учебных вертолетов, которая должна была быть подписана в ближайшие дни. Также предупреждения получили три другие итальянские компании, среди которых крупная энергетическая Ansaldo Energia, строящая в Турции электростанции.

https://ria.ru/20210408/erdogan-1727453306.html

https://ria.ru/20210408/erdogan-1727452016.html

турция

италия

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мевлют чавушоглу, марио драги, еврокомиссия, мид турции, турция, италия, в мире